दिल्ली में परेड से पहले भारत ने दिखाई ऑपरेशन सिंदूर की झलक, यूरोप से आई रिपोर्ट से शर्म में डूबा पाकिस्तान

गणतंत्रता दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ की परेड भारत के शक्ति प्रदर्शन का अवसर होती है. पिछले साल 7-10 मई 2025 को भारत ने 88 घंटे के ऑपरेशन में पड़ोसी देश पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया था. परेड में हथियारों का प्रदर्शन होता, उसस पहले ही ऑपरेशन सिंदूर पर एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट आई है. यूरोपियन मिलिट्री एनालिसिस में पता चला है कि मई 2025 के संघर्ष के दौरान 88 घंटे के ऑपरेशन सिंदूर में भारत की हवाई ताकत ने पाकिस्तान को सीजफायर के लिए मजबूर कर दिया था.

आतंकवाद पर निर्णायक प्रतिक्रिया पिछले साल 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का जवाब थी. इस आतंकी हमले में 26 नागरिकों की जान चली गई थी. भारत ने निर्णायक प्रतिक्रिया दी और 6-7 मई 2025 की मध्य रात्रि को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया. भारतीय रक्षा बलों के सटीक और अचूक हमलों ने पाकिस्तान और PoK में 9 आतंकवादी कैंपों को नष्ट कर दिया. जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के ट्रेनर और हैंडलर सहित 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया. इस ऑपरेशन में भारत ने अपने मानवतावादी दृष्टिकोण के अनुरूप नागरिकों को नुकसान पहुंचाए बगैर आतंकवादी ठिकानों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया.

हमारे सैन्य ठिकानों पर 9-10 मई 2025 की मध्य रात्रि को पाकिस्तान के उत्तरवर्ती मिसाइल और ड्रोन हमलों को भारत की वायु रक्षा, काउंटर ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों द्वारा पूरी तरह से बेअसर कर दिया गया. भारत की सुनियोजित प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई के तहत पाकिस्तान के प्रमुख हवाई अड्डों और कमांड सेंटरों पर आक्रमण किया गया जिससे 10 मई 2025 को पाकिस्तान द्वारा शत्रुता समाप्त करने का अनुरोध किया गया. ऑपरेशन सिंदूर तीनों सेनाओं के तालमेल और स्वदेशी तकनीकी क्षमता का ऐतिहासिक उदाहरण था.

इंडिपेंडेंट रिपोर्ट की बड़ी बात

पिछले साल के भारत-पाकिस्तान संघर्ष का जिक्र करते हुए यूरोपीय रिपोर्ट में कहा गया, 'पाकिस्तान और भारतीय वायु सेना के बीच इस (मई 2025) टकराव में शुरू में पाकिस्तानी वायुसेना व्यापक रूप से भारतीय क्षेत्र पर हमला करने में ज्यादातर नाकाम रही क्योंकि उनका मुकाबला एक इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम ने किया. इसकी असरदार क्षमता इस संघर्ष के सरप्राइज में से एक थी. उधर, भारतीय वायु सेना दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को काफी हद तक ध्वस्त करने में कामयाब रही. भारत ने आगे पाकिस्तान के मुख्य एयर फोर्स स्टेशनों पर ताबड़तोड़ हमले शुरू किए और संघर्ष को खत्म कर दिया.

तब भारत ने एक्टिवेट किया दूसरा फेज

7-8 मई की रात को पाकिस्तानी हमलों के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पहले से तय प्लान के तहत दूसरे एस्केलेशन फेज को एक्टिवेट कर दिया. इसके बाद 8 मई को भारतीय वायु सेना ने पाकिस्तान के एयर-डिफेंस नेटवर्क के खिलाफ लगातार हवाई हमले शुरू कर दिए. इसमें बॉर्डर सर्विलांस रडार और लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम को निशाना बनाया गया.

'ऑपरेशन सिंदूर: द इंडिया-पाकिस्तान एयर वॉर (7-10 मई 2025)' नाम से यह रिपोर्ट एड्रियन फोंटानेलाज ने तैयार की है. इसे हाल में स्विट्जरलैंड स्थित एक स्वतंत्र स्विस मिलिट्री हिस्ट्री और स्ट्रेटेजिक स्टडीज संस्थान (CHPM) ने पब्लिश किया है. 1969 में स्थापित CHPM किसी सरकार से संबद्ध नहीं है. यह खुद को प्रोफेशनल मिलिट्री रिसर्च के लिए एक न्यूट्रल फोरम के रूप में पेश करती है.