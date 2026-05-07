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Hindi NewsदेशOperation Sindoor: बाहुबली S-400 ने उड़ाए पाकिस्तान के होश, मगर भारत में बने इस हथियार ने दिया था सबसे बड़ा दर्द

Operation Sindoor: बाहुबली S-400 ने उड़ाए पाकिस्तान के होश, मगर भारत में बने इस हथियार ने दिया था सबसे बड़ा 'दर्द'

Operation Sindoor 1st Anniversary: आज ऑपरेशन सिंदूर सिंदूर की पहली वर्षगांठ है. आज ही के दिन भारत ने पहलगाम हमले का बदला लेते हुए पाकिस्तान को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया था. बाहुबली S-400 ने भले ही पाकिस्तान के होश उड़ाए थे, लेकिन उसे असल दर्द भारत में बने एक हथियार ने दिया था. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: May 07, 2026, 05:48 AM IST
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Operation Sindoor: बाहुबली S-400 ने उड़ाए पाकिस्तान के होश, मगर भारत में बने इस हथियार ने दिया था सबसे बड़ा 'दर्द'

Features of Akash Air Defence System: पाकिस्तान ने पिछले साल 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 निर्दोष हिंदू पर्यटकों की हत्या करके सोचा था कि भारत इस बार भी निंदा-निंदा खेलकर रह जाएगा. लेकिन नए भारत का इरादा इस बार कुछ और ही था. उसने ठान लिया था कि अब पाकिस्तान को ऐसा जवाब देना है, जिसे वह वर्षों तक याद रखे. करीब 15 दिनों की तैयारी के बाद उसने पाकिस्तान में बने आतंकी ठिकानों पर मौत की बारिश शुरू की. जिसमें सैकड़ों आतंकी मारे गए. जब पाकिस्तान ने पलटवार ने भारत पर हमले की कोशिश की उसने खुद को बेबस पाया. 

PAK को बड़ा 'दर्द' देने वाला हथियार

उसने महसूस किया कि भारत खामोशी के साथ सरहद पर एक ऐसी दीवार बना चुका था, जिसे भेद पाना उसके लिए नामुमकिन था. नतीजा ये हुआ कि 4 दिनों तक भयकंर बर्बादी झेलने के बाद उसने युद्धविराम के लिए गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया. पाकिस्तान के होश ठिकाने लगाने में रूस से हासिल किए गए बाहुबली S-400 ने तो जबरदस्त भूमिका निभाई ही. इसके साथ ही भारत में बना एक हथियार उसे संघर्ष में सबसे बड़ा 'दर्द' दे गया. 

यह हथियार स्वदेशी रूप से विकसित आकाश एयर डिफेंस सिस्टम था. पाकिस्तान के खिलाफ 7 मई 2025 की रात को शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर में जहां लंबी दूरी के खतरों को S-400 एयर डिफेंस सिस्टन ने संभाला तो मध्यम और कम दूरी से आने वाले हवाई खतरों के लिए आकाश डिफेंस सिस्टम काल बन गया. यह वह हथियार, जिसका पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं था और वह बिलबिलाकर रहने के सिवाय कुछ नहीं कर पाया. उसने पाकिस्तान के ड्रोन, स्वार्म, क्रूज मिसाइलों, लोइटरिंग मुनिशन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों को भेदने में अहम भूमिका निभाई. 

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डरकर सीजफायर मांगने लगा पाकिस्तान

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने जवाबी हमलों में ड्रोन स्वार्म, लोइटरिंग मुनिशन्स, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं. इनमें चीन में निर्मित हथियार भी शामिल थे. हालांकि इनमें से कोई भी हथियार भारत को बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा पाया.  आकाश ने बहु-स्तरीय रक्षा कवच बनाते हुए जबरदस्त तरीके से देश को प्रभावी सुरक्षा प्रदान की. 

रिपोर्ट्स के अनुसार, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात की सुरक्षा करने में इस डिफेंस सिस्टम ने जबरदस्त भूमिका निभाई. इसने पाकिस्तान के सैकड़ों ड्रोन, मिसाइलों और यूएवी को नष्ट किया. इसकी वजह से भारत के सैन्य अड्डे, नागरिक क्षेत्र और बुनियादी ढांचे पूरी तरह सुरक्षित रहे. वहीं पाकिस्तान में बर्बादी लगातार चलती रही, जिसके चलते वह दबाव में आ गया और सीजफायर मांगने लगा. 

कबाड़ साबित हुए चीन के डिफेंस सिस्टम

आकाश की सफलता ने पाकिस्तान की आक्रामक क्षमता को बड़ा नुकसान पहुंचाया.  बुरी तरह क्षति पहुंचाई. पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल हमले लगभग पूर्ण रूप से विफल हो गए, जिससे उनके हमले की लागत बढ़ गई और मॉरल गिरा. कई पाकिस्तानी फाइटर जेट्स, सर्विलांस एयरक्राफ्ट और एयर बेस पर भारतीय हमलों के दौरान आकाश-सहायक सिस्टम्स ने सपोर्ट दिया. 

जिसकी वजह से पाकिस्तान को दर्जनों ड्रोन, मिसाइलें और UAVs खोने पड़े. इसकी वजह से उसके सैकड़ों करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ. उसने एयर डिफेंस के लिए जिन चीनी HQ-9, PL-15 जैसे सिस्टम्स को खरीदा था, वे जंग में कबाड़ साबित हुए. जबकि भारतीय स्वदेशी हथियार चमके. इससे पाकिस्तान को जल्दी सीजफायर मांगना पड़ा. 

क्या है आकाश एयर डिफेंस, जिसने कांप गया पाकिस्तान?

आकाश एयर डिफेंस सिस्टम रडार और इंटरसेप्टर मिसाइलों का एक समूह है. इसमें लगी मिसाइलें करीब 70 किमी दूर तक हवा में उड़ रहे ड्रोन, फाइटर जेट और मिसाइलों को मारकर गिरा सकती हैं. इसमें रैमजेट प्रोपल्शन सिस्टम लगा और कमांड गाइडेंस की सुविधा है. यह एक साथ मल्टी-टारगेट एंगेज कर सकता है. इसकी मैक 2.5 स्पीड है, जिसके चलते यह मौत की तरह दुश्मन पर झपटती है. 

इस सिस्टम में 55 किलो तक प्री-फ्रैगमेंटेड वारहेड लगा होता है. इस सिस्टम में लगी मिसाइलों को आकाशतीर कहा जाता है. यह AI-पावर्ड कमांड सिस्टम के साथ काम करता है. भारतीय वायुसेना और सेना दोनों इस डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करती हैं. यह सिस्टम दुश्मन के एरियल ऑब्जेट्क्स की रीयल-टाइम ट्रैकिंग करके उनकी पहचान करता है. इसके बाद सेकंड से भी कम समय में फैसला लेकर तुरंत उसे ध्वस्त करने के लिए उड़ जाता है. यह इतना जबरदस्त सिस्टम है, जिसका किल रेट 100 प्रतिशत है. यानी कोई लो-लेवल एयरस्पेस में दुश्मन चाहकर भी इस लक्ष्मण रेखा को पार करके आगे बढ़ ही नहीं सकता. 

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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