ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति कैसे बनी, पहलगाम अटैक के अगले दिन 23 अप्रैल को क्या हुआ? Army चीफ ने बता दिया सबकुछ

Pahalgam Attack: पहलगाम में हुए आतंकी अटैक के बाद भारत ने जोरदार ऑपरेशन सिंदूर चलाया था. अब आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इस बारे में बताया कि आखिर रणनीति कैसे बनी थी. आईआईटी मद्रास में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था. इसके अगले ही दिन 23 अप्रैल को शीर्ष सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व की बड़ी बैठक हुई. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक में क्लियर कहा कि अब बहुत हो चुका. इसके बाद तीनों सेनाओं को खुली छूट दी गई कि आगे की कार्रवाई का निर्णय वे खुद लें. जनरल द्विवेदी के मुताबिक यह पहला मौका था जब इतना स्पष्ट राजनीतिक समर्थन मिला.

नॉर्दर्न कमांड में ऑपरेशन की योजना..

आर्मी चीफ ने बताया कि 25 अप्रैल को नॉर्दर्न कमांड में जाकर ऑपरेशन की योजना बनाई गई और कॉन्सेप्ट तैयार कर उसे अंजाम दिया गया. इस दौरान 9 में से 7 लक्ष्य ध्वस्त किए गए और बड़ी संख्या में आतंकियों को मार गिराया गया. 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री से उनकी पहली मुलाकात हुई. उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर नाम ने पूरे देश को एकजुट कर दिया. पहले उन्होंने सोचा यह सिन्धु यानी इंडस नदी से जुड़ा है. लेकिन बाद में पता चला कि यह सिंदूर है. जिसका भावनात्मक जुड़ाव सैनिकों और आम जनता दोनों से है. उन्होंने सैनिकों से कहा कि जब कोई भी बहन मां या बेटी सिंदूर लगाएगी तो वह सैनिक को याद करेगी.

रणनीतिक और सीमित स्तर की कार्रवाई..

जनरल द्विवेदी ने ऑपरेशन को 'ग्रे जोन' रणनीति बताया. जिसमें पारंपरिक युद्ध के बजाय रणनीतिक और सीमित स्तर की कार्रवाई की जाती है. उन्होंने इसे शतरंज के खेल से जोड़ा जहां दुश्मन के अगले कदम का अंदाजा नहीं होता और हर चाल सोच समझकर चलनी पड़ती है. उन्होंने कहा कि हम कभी दुश्मन को चेकमेट कर रहे थे तो कभी जान की बाजी लगाकर हमला कर रहे थे. यही असल जिंदगी की लड़ाई है.

नैरेटिव मैनेजमेंट सिस्टम की भूमिका

उन्होंने ऑपरेशन में नैरेटिव मैनेजमेंट सिस्टम की अहम भूमिका पर भी जोर दिया. उनके अनुसार असली जीत दिमाग में होती है. इसलिए सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म के जरिए रणनीतिक संदेश फैलाए गए. 'जस्टिस डन ऑपरेशन सिंदूर' संदेश ने दुनिया भर में सबसे ज्यादा हिट्स पाईं. यह साधारण लेकिन असरदार संदेश एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक एनसीओ ने डिजाइन किया था जिससे जनता की सोच को सकारात्मक दिशा दी गई.

रणनीतिक स्पष्टता के साथ

जनरल द्विवेदी ने बताया कि इस ऑपरेशन के दौरान कूटनीति, सूचना, सैन्य और आर्थिक क्षेत्रों में रणनीतिक स्पष्टता के साथ कदम उठाए गए. इसी कारण इंडस वॉटर ट्रीटी को फ्रीज किया गया. पाकिस्तान के हाई कमीशन की ताकत घटाई गई. कई रक्षा कर्मियों को नॉन ग्राटा घोषित किया गया और वीजा रद्द किए गए. उन्होंने कहा कि समय पर लिए गए इन फैसलों ने ऑपरेशन को निर्णायक सफलता दिलाई.