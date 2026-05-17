वो दिन, जब पोखरण में भारत ने की शक्ति की गर्जना, महाशक्ति राष्ट्र बनते देख सहसा मुस्करा उठे थे बुद्ध

When did Operation Smiling Buddha Take Place: आज 18 मई है. आज ही के दिन बुद्ध मंद-मंद मुस्कराए थे और इसके साथ ही भारत भी हमेशा के लिए बदल गया था. भारत ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की संयम और त्याग की नीति छोड़कर पापियों और दुराचारियों के खिलाफ भगवान कृष्ण की कठोर मुद्रा अपना ली थी. इसके लिए भारत ने किया ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, जो भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बन गया.

वह दिन, जब बदल गया देश का इतिहास

बात 18 मई 1974 का है, जब राजस्थान के पोखरण टेस्ट रेंज में भारत ने अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण किया था. इस परीक्षण को विदेश मंत्रालय ने पोखरण-I कहा था. हालांकि इस ऑपरेशन का कोडनेम 'स्माइलिंग बुद्धा' रखा गया. इसकी वजह ये थी कि क्योंकि उस दिन बुद्ध पूर्णिमा थी, जिसे शांति और अहिंसा का प्रतीक माना जाता है. परीक्षण के बाद भारत ने उसे 'पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन' (PNE) घोषित किया, हालांकि यह वास्तव में देश की परमाणु क्षमता का प्रदर्शन था.

भारत के इस पहले परमाणु टेस्ट की भूमिका 1960 के दशक में बननी शुरू हुई थी. जब डॉ. होमी भाभा के नेतृत्व में भारत का परमाणु कार्यक्रम शुरू किया गया था. तब तक यह कार्यक्रम देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने तक सीमित था. लेकिन 1964 में चीन की ओर से किए गए परमाणु परीक्षण और फिर 1971 के बांग्लादेश युद्ध में परमाणु हथियारों के साथ धमकी देने आए अमेरिका के सातवें बेड़े ने भारत के कान खड़े कर दिए.

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सीक्रेट तरीके से हुआ परमाणु परीक्षण

अब वक्त आ चुका था कि भारत को अपनी सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला करना था. इसके लिए उसे परमाणु हथियार बनाने थे क्योंकि इस हथियार के अलावा और किसी असलहे से सुरक्षा की पूरी गारंटी नहीं मिलती. आखिरकार तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1972 में परमाणु परीक्षण की मंजूरी दे दी. यह परियोजना बेहद गुप्त रखी गई. देश के कुछ चुनिंदा वैज्ञानिकों और सलाहकारों को ही इस परीक्षण की जानकारी थी. यहां तक कि रक्षा मंत्री जगजीवन राम को भी इस परीक्षण का बाद में पता चला.

भारत के इस परीक्षण में प्लूटोनियम-आधारित इंप्लोजन-टाइप फिशन डिवाइस का इस्तेमाल किया गया. इसका विकास भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) में हुआ था और डॉ. राजा रामन्ना ने इसका नेतृत्व किया. इस डिवाइस का व्यास 1.25 मीटर और वजन लगभग 1400 किलोग्राम था. इसे 107 मीटर गहरी सुरंग में रखा गया. 18 मई 1974 को सुबह 8:05 बजे डॉ. प्रणब दस्तीदार ने फायरिंग बटन दबाया. इसके साथ ही तेज विस्फोट हुआ और रेगिस्तान की जमीन भूकंप से कांप गई.

हिल गई राजस्थान की जमीन

इस विस्फोट की तीव्रता 8-10 किलोटन TNT के बराबर बताई गई. इसकी वजह से कई किमी तक की जमीन हिल गई. वहीं पोखरण में एक बड़ा क्रेटर बन गया. वैज्ञानिकों ने यह परीक्षण भारतीय सेना के सहयोग से किया था. वैज्ञानिकों की इस टीम में डॉ. पी.के. अयंगर, डॉ. आर. चिदंबरम जैसे नाम शामिल थे. इस परीक्षण के लिए शुरुआती सहायता अमेरिका और कनाडा से मिली थी लेकिन बाद में वह बंद हो गई. जिसके बाद स्वदेशी तकनीक के जरिए देश के पहले परमाणु परीक्षण को अंजाम दिया गया.

इस परीक्षण के साथ दुनिया के लिए भारत का दर्जा बदल गया था. 'ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा' ने भारत को परमाणु क्लब में छठा देश बना दिया. इससे देश का गौरव बढ़ा और किसी भी खतरे से मुकाबले के लिए देश को ऐसा हथियार मिल गया, जिसकी काट केवल कुछ ही देशों के पास थी. हालांकि इस फैसले के कई साइड इफेक्ट्स भी झेलने पड़े.

कई देशों ने लगा दिए प्रतिबंध

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसके खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया हुई. अमेरिका, कनाडा और अन्य देशों ने अपना परमाणु सहयोग रोक दिया. न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप (NSG) का गठन हुआ और भारत पर कई प्रतिबंध लगा दिए गए. इसके विरोध में पाकिस्तान ने भी अपना परमाणु कार्यक्रम तेज कर दिया.

अपनी दृढ़ नीति और संयमपूर्ण विदेश नीति से भारत ने दुनिया की उन आशंकाओं को दूर कर दिया कि उसका यह परीक्षण किसी भी देश के लिए खतरा बनेगा. इसके उलट भारत ने हमेशा शांतिपूर्ण उपयोग पर जोर दिया. इस घटना के 24 साल बाद वर्ष 1998 में भारत ने पोखरण-II नाम से 5 परीक्षण करके खुद को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र घोषित कर दिया.

जब देश की सफलता पर मुस्कराए बुद्ध

'ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा' ने साबित किया कि सीमित संसाधनों के बावजूद अगर इच्छाशक्ति दृढ़ हो तो असंभव काम को भी संभव बनाया जा सकता है. यह न केवल तकनीकी सफलता थी, बल्कि एक संदेश भी कि भारत अपनी सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए किसी समझौते को तैयार नहीं है.

आज भारत विश्व की प्रमुख परमाणु शक्तियों में शामिल है और इसका परमाणु कार्यक्रम ऊर्जा, चिकित्सा तथा रक्षा में योगदान दे रहा है. यह घटना भारतीय इतिहास की उन गौरवशाली पृष्ठों में दर्ज है, जिसे हर भारतीय गर्व के रूप में याद करता है.