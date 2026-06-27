महाराष्ट्र में फिर बड़ा खेला! 'ऑपरेशन टाइगर 2.0' से हिली उद्धव की शिवसेना, शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं 14 और विधायक?

Operation Tiger 2.0: महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बहुत बड़ा सियासी भूचाल आने के संकेत मिल रहे हैं. शिवसेना (UBT) के 6 लोकसभा सांसदों के एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होने के ठीक बाद अब उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका लगने की तैयारी है. शिंदे सरकार के कैबिनेट मंत्री गुलाबराव पाटिल ने शुक्रवार को एक बेहद चौंकाने वाला दावा करते हुए कहा है कि राज्य में ऑपरेशन टाइगर 2.0 शुरू हो चुका है. पाटिल के मुताबिक, उद्धव ठाकरे की पार्टी के 14 से ज्यादा विधायक (MLAs) बहुत जल्द पाला बदलकर एकनाथ शिंदे की असली शिवसेना में शामिल होने जा रहे हैं.
गुलाबराव पाटिल ने मीडिया से हंसते हुए कहा कि बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, उद्धव गुट के 14 से ज्यादा विधायक हमारे साथ आ रहे हैं. पाटिल का ये बयान तब आया है जब मानसून सत्र के दौरान उद्धव गुट के 4 विधायकों की मुख्यमंत्री शिंदे से सीक्रेट मीटिंग की खबरें पहले ही सुर्खियां बटोर रही हैं.
मौजूदा विधानसभा में शिवसेना (UBT) के पास कुल 20 विधायक बचे हैं, जिनमें से 10 विधायक अकेले मुंबई से आते हैं. इन मुंबई के विधायकों में खुद आदित्य ठाकरे, उद्धव के कजिन वरुण सरदेसाई और संजय राउत के भाई सुनील राउत शामिल हैं. दल-बदल विरोधी कानून (Anti-Defection Law) के तहत अगर कोई ग्रुप बिना अपनी सदस्यता गंवाए अलग होना चाहता है, तो उसे कम से कम दो-तिहाई विधायकों के समर्थन की जरूरत होती है. यानी 20 में से ठीक 14 विधायकों का टूटना कानूनी रूप से जरूरी है, और शिंदे गुट का दावा इसी मैजिक नंबर को छूने का है.
राजनीतिक गलियारों में यह हलचल तब और तेज हो गई जब दो दिन पहले महा विकास अघाड़ी (MVA) की बैठक में 60 में से 23 विधायक नदारद रहे थे, जिस पर खुद उद्धव ठाकरे ने तंज कसा था कि विपक्षी एकजुटता सिर्फ कागजों पर नहीं, जमीन पर दिखनी चाहिए. इसी बीच कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार के भी शिंदे गुट में जाने की अफवाहें उड़ीं. इस पर मंत्री उदय सामंत ने कहा कि विपक्षी नेता खुद शिंदे साहब के संपर्क में हैं. हालांकि, बाद में वडेट्टीवार ने इन अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि वे कांग्रेस के प्रति वफादार हैं.
इस संभावित टूट की खबरों के बीच शिवसेना (UBT) ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है. हाल ही में पार्टी छोड़ने वाले 6 सांसदों पर हमला बोलते हुए उद्धव गुट के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद बागी थे, जिन्होंने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी. लेकिन जो लोग हमारे चुनाव चिन्ह पर जीतकर पाला बदल गए, उन्हें बागी नहीं बल्कि गद्दार कहा जाना चाहिए. उन्होंने खुद को 50 से 60 करोड़ रुपये में नीलाम कर दिया.
अपने बचे हुए किले को बचाने के लिए उद्धव ठाकरे ने नागपुर से एक तीन दिवसीय बड़ा पॉलिटिकल आउटरीच प्रोग्राम शुरू किया है. वह उन सभी छह बागी सांसदों के निर्वाचन क्षेत्रों (यवतमाल, वाशिम, हिंगोली, परभणी, धाराशिव और शिरडी) का दौरा कर जनता के बीच जा रहे हैं.
महाराष्ट्र की इस तपती सियासी जमीन के बीच शुक्रवार को एक बेहद दिलचस्प और रहस्यमयी नजारा आसमान में देखने को मिला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे शुक्रवार को एक ही कमर्शियल फ्लाइट में सफर करते हुए देखे गए. इस फ्लाइट में उनके साथ आदित्य ठाकरे और राज्यसभा सांसद संजय राउत भी मौजूद थे.
जैसे ही फ्लाइट के अंदर से इन नेताओं की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में कयासों का बाजार गर्म हो गया. एक तरफ जहां उद्धव के विधायकों के टूटने की खबरें आम हैं, वहीं फडणवीस और उद्धव का इस तरह एक साथ दिखना कई नए सियासी समीकरणों की ओर इशारा कर रहा है.