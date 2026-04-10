महाराष्ट्र में ‘ऑपरेशन टाइगर’ की चर्चा के बीच एकनाथ शिंदे ने बता दी सच्चाई, खत्म हुआ सस्पेंस

Maharashtra Politics and Operation Tiger: महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर कथित 'ऑपरेशन टाइगर' को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है'. सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे की शिवसेना के कुछ सांसद एकनाथ शिंदे के संपर्क में बताए जा रहे हैं. हालांकि इन खबरों को शिंदे और ठाकरे, दोनों गुटों ने सिरे से खारिज किया है. इस बीच महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में ठाकरे गुट के सांसदों की नाराजगी की चर्चा आम हो गई है. सूत्रों का दावा है कि ठाकरे गुट के 9 सांसदों में से 5 से ज्यादा सांसद शिंदे के संपर्क में हो सकते हैं.

जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में इन सांसदों ने मातोश्री में उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर अपनी नाराजगी जताई थी. उनका कहना था कि एकनाथ शिंदे उनसे आसानी से मुलाकात कर लेते हैं, जबकि उद्धव ठाकरे तक पहुंचना आसान नहीं होता. वहीं विकास कार्यों के फंड को लेकर भी चर्चा को लेकर उद्धवसेना के सांसदों ने कहा कि एकनाथ शिंदे विकास कार्यों के लिए फौरन फंड दिलाने में मदद करते हैं. इसके बाद यह चर्चा और तेज हो गई कि शिंदे गुट लगातार ठाकरे गुट के नेताओं के संपर्क में बना हुआ है.

अरविंद सावंत ने किया खंडन

वहीं, शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के सांसद अरविंद सावंत ज़ी न्यूज़ से बातचीत करते हुए इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने कभी शिंदे से संपर्क नहीं किया. उन्होंने कहा कि अगर ऐसा साबित हुआ तो वे सजा भुगतने के लिए भी तैयार हैं.

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बीजेपी की प्रतिक्रिया भी जानिए

बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फड़नवीस दोनों व्यवहार में बहुत सहज हैं. दोनों जनप्रतिनिधियों से आसानी से मिलते हैं और उनके काम में मदद करते हैं, इसलिए इस तरह की चर्चाएं सामने आती रहती हैं.

एकनाथ शिंदे ने किया खंडन

इस बीच उपमुख्यमंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने भी बयान जारी कर कथित'ऑपरेशन टाइगर' की खबरों का खंडन किया है. उन्होंने ऐसी खबरों को बेबुनियाद और भ्रामक बताते हुए मीडिया से सनसनी नहीं फैलाने की अपील की है. उन्‍होंने अपनी बात दोहराते हुए कहा शिवसेना यूबीटी सांसदों से कोई गुप्त मीटिंग नहीं हुई, हालांकि अभी अटकलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं. इसलिए 'ऑपरेशन टाइगर'को लेकर महाराष्ट्र में सियासी अटकलें तेज हैं, लेकिन असल सच्चाई क्या है यह आने वाले समय में ही साफ हो पाएगा. (इनपुट ज़ी मीडिया संवाददाता: ASHWINI PANDEY)

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