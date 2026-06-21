'ऑपरेशन टाइगर' के बीच मातोश्री का मास्टरस्ट्रोक? उद्धव ने ओमराजे को फोन घुमाया, उधर दूसरी बार राज के घर पहुंचे संजय राउत

महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों लगातार गतिविधियां तेज हैं. शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) से जुड़े घटनाक्रमों के बीच पार्टी सांसद ओमराजे निंबालकर और उद्धव ठाकरे के बीच हुई फोन पर बातचीत ने नई चर्चाओं को जन्म दिया है. वहीं, शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने भी राज ठाकरे से मुलाकात की है, जिससे राजनीतिक अटकलें और तेज़ हो गई हैं. सूत्रों के अनुसार, उद्धव ठाकरे और सांसद ओमराजे निंबालकर के बीच हाल ही में फोन पर बातचीत हुई.
इस बातचीत के दौरान निंबालकर ने पार्टी नेतृत्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि ओमराजे निंबालकर ने उद्धव ठाकरे से कहा कि उन्होंने किसी भी तरह का अंतिम फैसला नहीं लिया है और वे पार्टी के साथ खड़े हैं. बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा, 'आपने मुझे पहचान और अवसर दिया. आज मैं पार्टी और आपके समर्थन की वजह से सांसद हूं. इसलिए किसी भी बड़े निर्णय से पहले मैं अपने कार्यकर्ताओं से चर्चा करूंगा.' हालांकि, इस बातचीत की आधिकारिक पुष्टि पार्टी की ओर से नहीं की गई है.
पोलिटिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक हाल के घटनाक्रमों के बीच नेताओं के बयान और बातचीत कई संकेत दे रहे हैं. उद्धव ठाकरे को ओमराजे निंबालकर की बातों की पूरी जानकारी मिलने के बाद पार्टी के भीतर चल रही चर्चाओं पर भी नजर रखी जा रही है. हालांकि, दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत के विस्तृत बिंदु सार्वजनिक नहीं किए गए हैं. सूत्रों के मुताबिक, आने वाले स्थानीय निकाय चुनावों, विधायकों और नगरसेवकों की राजनीतिक स्थिति समेत कई मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है. हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है.
इसी बीच शिवसेना (यूबीटी) के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय राउत ने मुंबई स्थित शिवतीर्थ में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे से मुलाकात की. इस मुलाकात की आधिकारिक वजह सामने नहीं आई है. दिलचस्प बात यह है कि पिछले एक सप्ताह के भीतर संजय राउत और राज ठाकरे की यह दूसरी मुलाकात बताई जा रही है. राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि हाल के घटनाक्रमों और कुछ सांसदों को लेकर उठे सवालों के बाद ठाकरे परिवार के भीतर संवाद बढ़ा है.
इसके पहले 5 जून को महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनावों की चर्चा के बीच, सांसद संजय राउत अचानक MNS प्रमुख राज ठाकरे के घर पहुंचे थे. संजय राउत राज ठाकरे के दादर के शिवाजी पार्क इलाके में स्थित उनके घर 'शिवतीर्थ' उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे. इस मुलाकात को लेकर तरह-तरह के सियासी कयास लगाए जा रहे थे. चूंकि उस समय राज्य में स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्रों से विधान परिषद की 17 सीटों के लिए चुनावों को लेकर काफी गहमागहमी मची थी. 'महायुति' गठबंधन पहले ही इन 17 में से 6 सीटें जीत चुका था.
महाराष्ट्र की राजनीति में मौजूदा घटनाक्रमों ने एक बार फिर शिवसेना और उससे जुड़े नेताओं की गतिविधियों को चर्चा के केंद्र में ला दिया है. आने वाले दिनों में पार्टी नेतृत्व की ओर से होने वाले आधिकारिक बयान और राजनीतिक फैसले स्थिति को और स्पष्ट कर सकते हैं.