Advertisement
trendingNow13092405
Hindi NewsदेशOperation Trashi-1 : जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षाबलों ने जैश के आतंकियों को घेरा, मुठभेड़ जारी

Operation Trashi-1 : जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षाबलों ने जैश के आतंकियों को घेरा, मुठभेड़ जारी

Indian Army: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में ‘ऑपरेशन त्राशी-1’ के तहत सुरक्षाबलों ने आतंकियों को घेर लिया है और मुठभेड़ जारी है. सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ का संयुक्त अभियान डोलगाम इलाके में चल रहा है. 

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Jan 31, 2026, 10:57 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Operation Trashi-1: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में सुरक्षाकर्मियों ने 'ऑपरेशन त्राशी-1' के तहत आतंकियों पर प्रहार किया है. इस अभियान के दौरान शनिवार सुबह सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई. भारतीय सेना के अधिकारियों ने 'ऑपरेशन त्राशी-1' की जानकारी दी है.

भारतीय सेना की 'व्हाइट नाइट कॉर्प्स' ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जानकारी दी कि चल रहे 'जॉइंट ऑपरेशन त्राशी-1' के दौरान 31 जनवरी की सुबह डोलगाम इलाके में व्हाइट नाइट कॉर्प्स, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने आतंकवादियों से फिर से संपर्क साधा. ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए सभी सोर्स से मिली इंटेलिजेंस को कोऑर्डिनेट किया गया था. इलाके को घेर लिया गया है और ऑपरेशन जारी है. 

इंटरनेट सेवाएं को इलाके में किया गया था निलंबित 

इससे पहले, शुक्रवार को सुरक्षा एहतियात के तौर पर अधिकारियों ने डोलगाम मुठभेड़ स्थल सहित बड़े इलाके में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दीं. बता दें कि 18 जनवरी को किश्तवाड़ के चतरू के उत्तर-पूर्व में सोनार के सामान्य इलाके में तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षाकर्मियों और आतंकियों के बीच कई घंटों तक मुठभेड़ चली थी. गोलीबारी में सेना का एक पैराट्रूपर शहीद हो गया.

ये भी पढ़ें: जम्मू कश्मीर में खलल डालने की साजिश! इन इलाके में एहतियातन 2G, 3G, 4G और 5G मोबाइल डेटा सेवाएं सस्पेंड; सेना चला रही ऑपरेशन

शहीद पैराट्रूपर को श्रद्धांजलि देते हुए सेना ने 19 जनवरी को 'एक्स' पर पोस्ट किया कि जीओसी, व्हाइट नाइट कॉर्प्स और सभी रैंक स्पेशल फोर्सेज के हवलदार गजेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि देते हैं, जिन्होंने 19 जनवरी की रात चल रहे ऑपरेशन त्राशी-1 के दौरान सिंगपुरा इलाके में एक आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन को बहादुरी से अंजाम देते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया.

सेना ने लिखा कि हम उनके अदम्य साहस, वीरता और कर्तव्य के प्रति निस्वार्थ समर्पण का सम्मान करते हैं और दुख की इस घड़ी में शोक संतप्त परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं. 19 जनवरी के बाद सुरक्षाबलों ने आतंकवादियों का पता लगाने के लिए लगातार तलाशी अभियान जारी रखा और बारह दिनों के बाद उन्हें डोलगाम गांव में ढूंढ निकाला, जहां फिलहाल मुठभेड़ जारी है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

Indian ArmyOperation Trashi-1

Trending news

BJP में अब 'ऑडिशन' से मिलेगी प्रमोशन! चुनावी राज्यों से होगा नेताओं का ट्रायल
BJP president
BJP में अब 'ऑडिशन' से मिलेगी प्रमोशन! चुनावी राज्यों से होगा नेताओं का ट्रायल
महाराष्ट्र में नया अध्याय लिखेंगीं बारामती की बहू, पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए खतरा?
Maharashtra politics
महाराष्ट्र में नया अध्याय लिखेंगीं बारामती की बहू, पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए खतरा?
काबिल लीडर थे अजित...सुनेत्रा की 'शपथ' और NCP के फ्यूचर पर क्या बोले शरद पवार?
sharad pawar
काबिल लीडर थे अजित...सुनेत्रा की 'शपथ' और NCP के फ्यूचर पर क्या बोले शरद पवार?
फिर दहलेगी बंगाल की खाड़ी, भारत ने जारी किया NOTAM; मिसाइल टेस्टिंग की अटकलें तेज
NOTAM For Bay of Bengal
फिर दहलेगी बंगाल की खाड़ी, भारत ने जारी किया NOTAM; मिसाइल टेस्टिंग की अटकलें तेज
Video: 5 लाख में सेटिंग, 1 लाख एडवांस...पकड़े जाने पर चिल्लाने लगा पुलिसकर्मी
bengaluru news
Video: 5 लाख में सेटिंग, 1 लाख एडवांस...पकड़े जाने पर चिल्लाने लगा पुलिसकर्मी
सुनेत्रा पवार की शपथ के बाद क्या महाराष्ट्र में होगा खेला? इन सवालों के जवाब बाकी!
Maharashtra politics
सुनेत्रा पवार की शपथ के बाद क्या महाराष्ट्र में होगा खेला? इन सवालों के जवाब बाकी!
पश्चिम बंगाल में ट्रक पार कर रहा था पुल, तभी भरभराकर गिरा ब्रिज,TMC पर बरसी BJP
West Bengal news
पश्चिम बंगाल में ट्रक पार कर रहा था पुल, तभी भरभराकर गिरा ब्रिज,TMC पर बरसी BJP
वे जो भी फैसला करेंगे, हम... सुनेत्रा के डिप्टी सीएम बनने को लेकर क्या बोले फडणवीस
Devendra Fadnavis
वे जो भी फैसला करेंगे, हम... सुनेत्रा के डिप्टी सीएम बनने को लेकर क्या बोले फडणवीस
मनरेगा में बदलाव के विरोध में इस सीएम ने रखा, दो घंटे का उपवास; जानिए क्या कहा?
Himachal Pradesh
मनरेगा में बदलाव के विरोध में इस सीएम ने रखा, दो घंटे का उपवास; जानिए क्या कहा?
अरब देशों के बड़े नेता दिल्ली में है, भारत कैसे अरब कूटनीति का केंद्रबिंदु बन रहा?
india arab foreign ministers meeting
अरब देशों के बड़े नेता दिल्ली में है, भारत कैसे अरब कूटनीति का केंद्रबिंदु बन रहा?