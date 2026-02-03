Opinion: ‘बाबा’ तो फारसी का शब्द है... कपड़े और भाषा के बाद अब लफ्जों का भी धर्म तय होगा?

उत्तराखंड के कोटद्वार की घटना ने एक बार फिर सभ्य समाज को शर्मासार किया है. इस घटना के बाद कई और सवाल भी पैदा हो गए हैं, कि क्या हमारे समाज में इतनी नफरत घुल चुकी है कि अब एक शब्द को लेकर विवाद खड़ा हो सकता है?
Opinion: नाम, लिबास और भाषा के बाद अब हम लोगों ने शब्दों के भी धर्म तय कर लिए हैं. एक ऐसे समाज में जब इंसानों के नाम, लिबास के बाद शब्दों से भी यह पूछा जाने लगा है,'आप तो दूसरे मजहब के हो फिर यहां क्या कर रहे हो?’ ऐसी नफरत लाठी-डंडों और तलवारों के बलबूते जाहिर की जाने वाली नफरत से भी खतरनाक है. जब ऐसे हालात पैदा हो जाएं तो समझ लीजिए कि समस्या बाहर नहीं, भीतर गहरी हो चुकी है. शब्द तो पुल होते हैं-सरहद नहीं, वे संस्कृतियों को जोड़ने का काम करते हैं लेकिन जब इन पुलों पर चौकियां बिठा दी जाएं, तो सभ्यता आगे नहीं बढ़ती, सिकुड़ने लगती है.
उत्तराखंड के कोटद्वार जैसी घटना इसी सिकुड़न का एक बड़ा उदाहरण है. एक दुकान के नाम में 'बाबा' होने की वजह से सांप्रदायिक माहौल गर्म हो गया है. सवाल उठता है कि यह शब्द किस धर्म का है? कौन इसे इस्तेमाल कर सकता है? यह प्रश्न सुनने में भले छोटा लगे, पर इसके भीतर छिपे खयाल बहुत ज्यादा खतरनाक हैं. कोटद्वार में कुछ लोगों के जरिए 'बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर' नाम में 'बाबा' शब्द पर आपत्ति जताई. शायद यह आपत्ति इसलिए थी कि इस शब्द का इस्तेमाल एक खास धर्म के लोग ज्यादा करते हैं और शायद वो लोग इस शब्द पर सिर्फ अपना हक रखना चाहते हैं. उन्हें यह लगता है कि यह शब्द उनकी निजी संस्कृति का हिस्सा है. वैसे संस्कृति भी कभी किसी की निजी नहीं होती फिर भी अगर उनको यह लगता है कि इस शब्द पर सिर्फ उनका अधिकार है तो वो लोग सिर्फ अपनी जहालत का प्रमाण पेश कर रहे हैं और कुछ नहीं.
ऐसे लोगों का भ्रम दूर करने के लिए यह जानना जरूरी है कि 'बाबा' शब्द किसी एक धार्मिक परंपरा की जागीर नहीं है. भाषाई इतिहास बताता है कि यह शब्द फारसी और मध्य एशिया की भाषाई धारा में 'पिता', 'बुजुर्ग', 'सम्मानित व्यक्ति' के अर्थ में इस्तेमाल होता रहा है. यही वजह है कि यह शब्द कई धार्मिक-सांस्कृतिक परंपराओं में स्वाभाविक रूप से मिलता है. इस शब्द का इस्तेमाल
सूफी संत- बाबा फरीद
सिख परंपरा- बाबा नानक
हिंदू संत परंपरा- अनेक संतों के लिए 'बाबा' का इस्तेमाल
लोक जीवन- दादा या बुजुर्ग के अर्थ में इस्तेमाल होता है.
GEN-Z भी अपने दोस्तों को 'बाबा' कहकर बुलाते हैं.
वैसे भाषा को धार्मिक चोला पहनाने की परंपरा बहुत पहले शुरू हो चुकी है. उर्दू इसका एक चर्चित उदाहरण है. उर्दू भाषा को अब सिर्फ कुर्ता-पाजामा और जालीदार टोपी पहना दी गई है. दिलचस्प बात यह है कि ऐसा करने वाले लोग भी इसी तरह की जहनी बीमारी का शिकार हैं. अगर वो उर्दू जबान को एक खास मजहब से जोड़ रहे हैं तो फिर सवाल उठता है कि फारसी का धर्म क्या है?
फारसी जबान को उर्दू की जननी कहना गलत नहीं होगा. उर्दू की शुरुआत से ही उस पर फारसी का गहरा असर रहा है. उर्दू ने अपने अर्थ, अभिव्यक्ति का ढंग, अलंकार, छंद (वज्न), कविता की शैलियां, काव्य कल्पना, साहित्यिक शब्दावली, मुहावरे, उपमाएं, रूपक, संकेत और यहां तक कि कुछ व्याकरण के ढांचे भी फारसी से लिए गए हैं. उर्दू के बहुत से वाक्य, कहावतें और मुहावरे असल में फारसी का ही तरजुमा हैं.
लंबे समय तक उर्दू निबंध लेखन करने वाले लोग फारसी गद्य को आदर्श मानते रहे हैं. उर्दू के पास खुद के बहुत कम शब्द हैं, उर्दू में अरबी और फारसी भाषाओं से हजारों शब्द लिए गए हैं. क्योंकि फारसी में पहले से ही अरबी के बहुत से शब्द शामिल हो चुके थे, इसलिए अरबी के शब्द भी फारसी के रास्ते उर्दू में शामिल हुए. जन्म से लेकर आज तक उर्दू का फारसी से सीधा रिश्ता रहा है और अरबी जबान से ये रिश्ता थोड़ा घूमकर बना. अब अगर फारसी जबान उर्दू की मां साबित हो ही गई है, तो सवाल उठता है कि उर्दू से नफरत करने वालों के दिल में कब से उर्दू की मां के प्रति प्रेम जग गया. क्योंकि 'बाबा' तो असल में फारसी जबान का ही शब्द है.
फारसी भाषा के इतिहास की बात करें तो इसका इस्लाम या फिर मुसलमानों से वही संबंध है जो उर्दू का है, बल्कि यह रिश्ता उर्दू से भी गहरा है। फारसी आज ईरान की राष्ट्रीय भाषा है लेकिन ठीक उर्दू की ही तरह इस भाषा को भी इस्लाम या फिर मुसलमानों से जोड़ देना गलत है.
फारसी जबान इस्लाम से सदियों पहले की भाषा है. आचेमेनिड (550 ईसा पूर्व – 330 ईसा पूर्व) और सासानी साम्राज्यों (224 ईस्वी – 651 ईस्वी) के समय भी यह राजभाषा थी, जब इस्लाम का उदय भी नहीं हुआ था. यानी इसका जन्म धार्मिक नहीं, सभ्यता से जुड़ा है. बाद में इस्लामी साम्राज्यों के विस्तार के साथ यह प्रशासन, साहित्य और कूटनीति की भाषा बनी.
एक और दिलचस्प बात यह भी है कि भारत में भी फारसी भाषा को उन लोगों ने आगे बढ़ाया है जिनसे शायद हम भी और 'बाबा' शब्द को अपना कहने वाले ये लोग नफरत करते हैं. जिनको इतिहास की किताबों से मिटाया जा रहा है. जबकि इतिहास अच्छा या बुरा नहीं होता, इतिहास तो इतिहास होता है और हमारे पुरखों से जो इतिहास हमें विरासत में मिला है उसे उसी शक्ल में अगली नसल तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है.
सभ्यताएं तलवार या फिर सिर्फ जंगों की बदौलत आगे नहीं बढ़ीं, बल्कि इसमें संवाद का बाकी सब चीजों से बड़ा योगदान है. जब लोग शब्दों, प्रतीकों और भाषा के जरिए जुड़ते हैं, तो संस्कृतियां आगे फैलती हैं; जब इन्हीं पर पहरे बैठते हैं, तो सभ्यता सिकुड़ने लगती है. इसे समझने के लिए मेसोपोटामिया (3500 ईसा पूर्व) और सिंधु घाटी सभ्यता (3300 ईसा पूर्व) बेहतरीन उदाहरण हैं.
मेसोपोटामिया में कीलाक्षर लिपि ने कारोबार, कानून और साहित्य को लिखित शक्ल दी. बेबीलोन (आज का इराक) पर शासन करने वाले हम्मुराबी ने जो पत्थरों पर कानून गुदवाए थे क्या वो ऐसा कर पाता? क्या सिंधु सभ्यता की मुहरों पर बने चिन्ह सिर्फ सजावट के लिए थे; वे संचार के प्रतीक थे. मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले प्रमाण बताते हैं कि इनका व्यापार मेसोपोटामिया तक था. अलग भाषाएं, अलग लोग फिर भी संपर्क कायम रहा. कारण साफ है, भाषाएं शब्द और प्रतीक जैसी चीज़ें ने ही पुल का काम किया.
फारसी के भारत कनेक्शन की बात करें तो 11वीं सदी से मध्य एशिया के शासकों के साथ फारसी भारत में भी दाखिल हुई. दिल्ली सल्तनत के दौर में फारसी राजभाषा यानी दरबारी भाषा बन गई. बाद में मुगल साम्राज्य ने इसे प्रशासन, साहित्य और संस्कृति की मुख्य भाषा बना दिया. दरबार, कानून, इतिहास, काव्य सब फारसी में लिखा जाता था. ऐसे में मुझे नहीं लगता कि मुगलों और दरबारों की भाषा से संबंध रखने वाले 'बाबा' शब्द के प्रति इन दंगाइयों का प्रेम उमड़ना चाहिए. साथ ही इस शब्द के प्रति जो प्रेम है वो नफरत में बदल जाना चाहिए और अगर ऐसा होता है तो फिर किस-किस शब्द से नफरत करेंगे? हम तो दिनभर में हजारों शब्द उर्दू, फारसी और अरबी जैसी जबानों के बोलते हैं. अदालत, दरबार, बाजार, दुनिया, किताब, रंग, रास्ता, तारीख, इंसान ये सब फारसी/अरबी प्रभाव वाले शब्द हैं. क्या हम इन्हें भी हटाएंगे? या समस्या सिर्फ वहां है जहां शब्द को धार्मिक चश्मे से देखना सुविधाजनक हो? भाषाएं प्रयोगशाला में शुद्ध नहीं बनतीं, वे समाजों के मेल से बनती हैं. हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बांग्ला सब मिली-जुली विरासत की संतानें हैं.
यह बहस सिर्फ सांस्कृतिक नहीं, कानूनी भी है. भारत का संविधान नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है (अनुच्छेद 19(1)(a)) और वैध कारोबार करने का अधिकार भी (अनुच्छेद 19(1)(g)). जब तक कोई नाम नफरत या हिंसा नहीं फैलाता, किसी दुकान के नाम पर दबाव बनाना संवैधानिक भावना के बिल्कुल खिलाफ है. यह धार्मिक भावना की आड़ में निजी आजादी पर कब्जा है.
सवाल यह भी है कि जो लोग दुकान का नाम बदलवाने आए थे वो कौन थे? उन्हें किसने यह हक दिया कि वो किसी दुकान पर जाएं और नाम बदलने का दबाव डबाव डालें, क्या प्रशासन ने उन्हें कोई ठेका दे रखा है या फिर अंदरखाने कुछ और चल रहा है. दिलचस्प बात यह भी है कि वो दुकान लगभग 30 साल पुरानी है, यानी इतनी पुरानी कि हंगामा करने वाले ज्यादातर व्यक्ति तो पैदा भी नहीं हुए होंगे. सवाल तो उठना तो लाजिम है क्योंकि 30 वर्षों से जो नाम किसी को नहीं चुभ रहा था वो अचानक कैसे किसी की भावनाओं पर हमले करने लगा. पिछले 30 वर्षों अनगिनत लोग उस दुकान के सामने से गुजरे होंगे जो अलग-अलग धर्म और पंथ से संबंध रखते होंगे, क्या उनके आत्मा पर कभी चोट नहीं पहुंची? शायद चोट तो अब भी नहीं पहुंची बस ये खौफ है और खौफ में डूबा हुआ मन डर की छोटी-छोटी वजहें तलाश करता है.
जब कोई समाज शब्दों से घबराने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि डर बाहर नहीं, उसके अपने भीतर बैठा है. जो समाज आत्मविश्वासी होता है, वह विविधता को अपनाता है. जो असुरक्षित होता है, वह हर अलग चीज में खतरा तलाश करता रहता है. शब्द भी इंसानों की तरह होते हैं, उनका सौंदर्य उनके कई अर्थों में छिपा होता है. 'बाबा' जैसा शब्द अपने अलग-अलग संदर्भों में अलग रूप लेता है और यही उसकी खूबसूरती भी है. उसे एक ही मतलब में बांध देना ऐसा है जैसे किसी बहती नदी को बोतल में बंद करने की कोशिश करना. नदी भी मर जाती है और उसका प्रवाह भी.
