होममेकर महिलाओं को कमतर आंकने की गलती करने वालों को एक बार जीवन में पीछे पलटकर जरूर देखना चाहिए. क्योंकि जहां वो आज खड़े हैं, उसके पीछे अंतहीन काम करती एक मां है...
Trending Photos
सुबह अखबार में एक खबर पढ़ी तो एक झटके में बचपन से लेकर अब तक की वो सारे काम याद आ गए जो मां ने हमारे लिए किए. उनकी गिनती करना या हिसाब लगाना तो दूर ऐसा करने के तसव्वुर ने भी हिला दिया. क्या हम एक मां के या एक हाउसवाइफ के काम वाकई में गिन सकते हैं? क्योंकि आप क्या-क्या गिनेंगे, उसका हमारे लिए खाना बनाना, घर के काम करना, हमारी परवरिश करना, केवल पति-बच्चे ही नहीं पूरे खानदान और दूर-दराज के रिश्तेदार तक का ख्याल करना. या फिर वो काम गिनेंगे जिनको मापने-आंकने का दुनिया में अब तक कोई इकाई या पैरामीटर ही नहीं बना है.
ना तो मां की उस परवाह को आप आंक सकते हैं जो उसने हर पल सोते-जागते आपके लिए की. जिसके कारण वो कभी वैसी नींद ही नहीं सो पाई, जो शायद उसने शादी के पहले बेखबर होकर सोई होगी. वो सपने जो उसने खुली और बंद आंखों से अपने बच्चे और परिवार के लिए देखे, जिन्हें समझने और पूरा करने में शायद दुनिया का कोई करियर काउंसलर मदद ना कर पाए. वो त्याग, जो केवल एक मां ही कर सकती है. बीमारी में भी अपना दर्द भूलकर बच्चे के छोटे से स्कूल टेस्ट या एग्जाम के लिए भी पूरे दिन उसे पढ़ाने के लिए पीछे भागना, उसकी हर जरूरत को बिना कहे पूरा कहना. उसके साथ रातों को जागना.
यह सब बातें इसलिए कर रही हूं क्योंकि मुझे उस खबर ने झकझोर दिया, जिसमें एक पति ने कोर्ट में तलाक के केस में अपनी पत्नी को मेंटनेंस ना देने के लिए यह तर्क दिया था कि पत्नी सक्षम है और कमा सकती है तो उसे मेंटनेंस क्यों देना. यह तर्क उसने उस पत्नी के लिए दिया है जिसने 12-13 साल तक उसके परिवार को संभाला. उसकी हर आवाज पर दौड़ी चली आई. उसका हर एक काम किया, बच्चे को पाला-पोसा, उसकी परवरिश की. लेकिन एक झटके में उसके हर काम, हर अहसास की धज्जियां उड़ा दी गईं क्योंकि यह सब काम करने के लिए उसके बैंक अकाउंट में हर महीने पैसे नहीं आते हैं. वह ऐसा काम नहीं करती है, जिसे इस मटैरियलिस्ट वर्ल्ड में आंका जा सके. या दुनिया के सामने फख्र से बताया जा सके कि उसकी वाइफ वर्किंग है और फलां-फलां जगह फलां ओहदे पर काम करती है.
यानी कि उसका काम, काम नहीं है क्योंकि उसने अपने सपनों को छोड़कर परिवार को चुना. अपने बच्चे को बेहतर इंसान बनाने के लिए उसे रिश्तों की कीमत समझाने के लिए उसे अपना हर लम्हा देने के लिए ऑफिस जाने के बजाय घर पर रहने का विकल्प चुना. ऐसे लोगों को शायद यह नजर नहीं आता कि भले ही एक मां या पत्नी ऑफिस जाकर या कमाने के लिए 8 घंटे की शिफ्ट नहीं करती, लेकिन वो 24 घंटे की वो शिफ्ट करती है जिसमें हर पल, हर लम्हा वो अपने परिवार के लिए जीती है. उनके लिए काम करती है, शरीर को थकाती है, कई बार दुख में घुट-घुटकर मन को थकाती है. यह सिलसिला अंतहीन चलता है क्योंकि उसे तो कोई वीकली ऑफ भी नहीं मिलता है.
अच्छी बात यह है कि कोर्ट ने होममेकर के योगदान को समझा और कहा कि पत्नी कमाने में सक्षम है इसमें और उसकी वास्तविक कमाई में अंतर है. चूंकि उसने कमाने के बजाय परिवार का ख्याल रखने का विकल्प चुना, इसलिए परिवार के लिए उसके योगदान को नकारना अन्यायपूर्ण है. ऐसे में यह धारणा गलत है कि ऐसी पत्नी को गुजाराभत्ता ना दिया जाए, जो कमा सकती है वो पति पर निर्भर ना रहे. वैसे भी यह बहुत ही अव्यवहारिक है कि लंबे समय तक कामकाजी दुनिया से दूर रहने वाली महिला को तुरंत नौकरी मिल जाए और वो अपना व अपने बच्चे का खर्च उठाने में सक्षम हो सके.
आखिर में बस यही कहूंगी कि मां भले ही 8 घंटे की शिफ्ट नहीं करती लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो कुछ नहीं करती. वो है इसलिए हम हैं. आज मैं भी यह ओपिनियन लिख रही हूं तो इसके पीछे एक मां की कई सालों की वो अनदेखी मेहनत और प्यार है जिसने मुझे यह लिखने के काबिल बनाया.
(यह लेखक के निजी विचार हैं)
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.