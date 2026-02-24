Advertisement
trendingNow13120535
Hindi NewsदेशOpinion: मां 8 घंटे की शिफ्ट नहीं करती, तो क्‍या कुछ नहीं करती....हाईकोर्ट का ये फैसला हर होममेकर की जीत है

Opinion: मां 8 घंटे की शिफ्ट नहीं करती, तो क्‍या कुछ नहीं करती....हाईकोर्ट का ये फैसला हर होममेकर की जीत है

होममेकर महिलाओं को कमतर आंकने की गलती करने वालों को एक बार जीवन में पीछे पलटकर जरूर देखना चाहिए. क्‍योंकि जहां वो आज खड़े हैं, उसके पीछे अंतहीन काम करती एक मां है...

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Feb 24, 2026, 09:26 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मल्‍टीटास्किंग होममेकर मां (फोटो क्रेडिट - AI)
मल्‍टीटास्किंग होममेकर मां (फोटो क्रेडिट - AI)

सुबह अखबार में एक खबर पढ़ी तो एक झटके में बचपन से लेकर अब तक की वो सारे काम याद आ गए जो मां ने हमारे लिए किए. उनकी गिनती करना या हिसाब लगाना तो दूर ऐसा करने के तसव्‍वुर ने भी हिला दिया. क्‍या हम एक मां के या एक हाउसवाइफ के काम वाकई में गिन सकते हैं? क्‍योंकि आप क्‍या-क्‍या गिनेंगे, उसका हमारे लिए खाना बनाना, घर के काम करना, हमारी परवरिश करना, केवल पति-बच्‍चे ही नहीं पूरे खानदान और दूर-दराज के रिश्‍तेदार तक का ख्‍याल करना. या फिर वो काम गिनेंगे जिनको मापने-आंकने का दुनिया में अब तक कोई इकाई या पैरामीटर ही नहीं बना है. 

ना तो मां की उस परवाह को आप आंक सकते हैं जो उसने हर पल सोते-जागते आपके लिए की. जिसके कारण वो कभी वैसी नींद ही नहीं सो पाई, जो शायद उसने शादी के पहले बेखबर होकर सोई होगी. वो सपने जो उसने खुली और बंद आंखों से अपने बच्‍चे और परिवार के लिए देखे, जिन्‍हें समझने और पूरा करने में शायद दुनिया का कोई करियर काउंसलर मदद ना कर पाए. वो त्‍याग, जो केवल एक मां ही कर सकती है. बीमारी में भी अपना दर्द भूलकर बच्‍चे के छोटे से स्‍कूल टेस्‍ट या एग्‍जाम के लिए भी पूरे दिन उसे पढ़ाने के लिए पीछे भागना, उसकी हर जरूरत को बिना कहे पूरा कहना. उसके साथ रातों को जागना. 

कोर्ट बोला नकार नहीं सकते होममेकर का योगदान 

यह सब बातें इसलिए कर रही हूं क्‍योंकि मुझे उस खबर ने झकझोर दिया, जिसमें एक पति ने कोर्ट में तलाक के केस में अपनी पत्‍नी को मेंटनेंस ना देने के लिए यह तर्क दिया था कि पत्‍नी सक्षम है और कमा सकती है तो उसे मेंटनेंस क्‍यों देना. यह तर्क उसने उस पत्‍नी के लिए दिया है जिसने 12-13 साल तक उसके परिवार को संभाला. उसकी हर आवाज पर दौड़ी चली आई. उसका हर एक काम किया, बच्‍चे को पाला-पोसा, उसकी परवरिश की. लेकिन एक झटके में उसके हर काम, हर अहसास की धज्जियां उड़ा दी गईं क्‍योंकि यह सब काम करने के लिए उसके बैंक अकाउंट में हर महीने पैसे नहीं आते हैं. वह ऐसा काम नहीं करती है, जिसे इस मटैरियलिस्‍ट वर्ल्‍ड में आंका जा सके. या दुनिया के सामने फख्र से बताया जा सके कि उसकी वाइफ वर्किंग है और फलां-फलां जगह फलां ओहदे पर काम करती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

यानी कि उसका काम, काम नहीं है क्‍योंकि उसने अपने सपनों को छोड़कर परिवार को चुना. अपने बच्‍चे को बेहतर इंसान बनाने के लिए उसे रिश्‍तों की कीमत समझाने के लिए उसे अपना हर लम्‍हा देने के लिए ऑफिस जाने के बजाय घर पर रहने का विकल्‍प चुना. ऐसे लोगों को शायद यह नजर नहीं आता कि भले ही एक मां या पत्‍नी ऑफिस जाकर या कमाने के लिए 8 घंटे की शिफ्ट नहीं करती, लेकिन वो 24 घंटे की वो शिफ्ट करती है जिसमें हर पल, हर लम्‍हा वो अपने परिवार के लिए जीती है. उनके लिए काम करती है, शरीर को थकाती है, कई बार दुख में घुट-घुटकर मन को थकाती है. यह सिलसिला अंतहीन चलता है क्‍योंकि उसे तो कोई वीकली ऑफ भी नहीं मिलता है. 

 
अच्‍छी बात यह है कि कोर्ट ने होममेकर के योगदान को समझा और कहा कि पत्‍नी कमाने में सक्षम है इसमें और उसकी वास्‍तविक कमाई में अंतर है. चूंकि उसने कमाने के बजाय परिवार का ख्‍याल रखने का विकल्‍प चुना, इसलिए परिवार के लिए उसके योगदान को नकारना अन्‍यायपूर्ण है. ऐसे में यह धारणा गलत है कि ऐसी पत्‍नी को गुजाराभत्‍ता ना दिया जाए, जो कमा सकती है वो पति पर निर्भर ना रहे. वैसे भी यह बहुत ही अव्‍यवहारिक है कि लंबे समय तक कामकाजी दुनिया से दूर रहने वाली महिला को तुरंत नौकरी मिल जाए और वो अपना व अपने बच्‍चे का खर्च उठाने में सक्षम हो सके. 

आखिर में बस यही कहूंगी कि मां भले ही 8 घंटे की शिफ्ट नहीं करती लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो कुछ नहीं करती. वो है इसलिए हम हैं. आज मैं भी यह ओपिनियन लिख रही हूं तो इसके पीछे एक मां की कई सालों की वो अनदेखी मेहनत और प्‍यार है जिसने मुझे यह लिखने के काबिल बनाया. 
(यह लेखक के निजी विचार हैं) 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

TAGS

non working women

Trending news

ट्रांसपोर्ट है या उड़ता हुआ ICU? एयर एंबुलेंस में क्या-क्या होता है?
Air Ambulance Facilities
ट्रांसपोर्ट है या उड़ता हुआ ICU? एयर एंबुलेंस में क्या-क्या होता है?
कांग्रेस-मुस्लिम लीग को एक करने के लिए निकाला था 'गुप्त फॉर्मूला', कौन थे राजाजी?
c rajagopalachari
कांग्रेस-मुस्लिम लीग को एक करने के लिए निकाला था 'गुप्त फॉर्मूला', कौन थे राजाजी?
मां 8 घंटे की शिफ्ट नहीं करती, तो क्‍या कुछ नहीं करती? HC का फैसला होममेकर्स की जीत
non working women
मां 8 घंटे की शिफ्ट नहीं करती, तो क्‍या कुछ नहीं करती? HC का फैसला होममेकर्स की जीत
जिसे आप गंदा कह रहे, वही तो...केरल स्टोरी-2 को प्रोपेगेंडा कहने से पहले सुन लीजिए
The Kerala Story 2 Controversy
जिसे आप गंदा कह रहे, वही तो...केरल स्टोरी-2 को प्रोपेगेंडा कहने से पहले सुन लीजिए
क्या होता है MiD गैलेंट्री अवार्ड? सेना के कुछ खास 'योद्धाओं' को है मिलता ये सम्मान
DNA
क्या होता है MiD गैलेंट्री अवार्ड? सेना के कुछ खास 'योद्धाओं' को है मिलता ये सम्मान
खेलो इंडिया गेम्स पर क्लाइमेट चेंज का खतरा, Winter Games को लेकर बढ़ाई चिंता
gulmarg news
खेलो इंडिया गेम्स पर क्लाइमेट चेंज का खतरा, Winter Games को लेकर बढ़ाई चिंता
क्या पंजाब में बड़ी साजिश रच रहा मुनीर 'तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान' ने बढ़ाई टेंशन
DNA
क्या पंजाब में बड़ी साजिश रच रहा मुनीर 'तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान' ने बढ़ाई टेंशन
फेस्टिव सीजन में महंगे हवाई किराए पर SC ने जताई चिंता, केंद्र सरकार से मांगा जवाब
air fare
फेस्टिव सीजन में महंगे हवाई किराए पर SC ने जताई चिंता, केंद्र सरकार से मांगा जवाब
पसमांदा के लिए हुई आरक्षण की मांग, याचिका पर SC ने क्या कहा? अब पेश करने ये आंकड़े
Pasmanda Muslim
पसमांदा के लिए हुई आरक्षण की मांग, याचिका पर SC ने क्या कहा? अब पेश करने ये आंकड़े
राह चलते कुत्ते ने काटा तो रेबीज के डर से शख्स ने कर ली आत्महत्या, लगाई फांसी
dog bite
राह चलते कुत्ते ने काटा तो रेबीज के डर से शख्स ने कर ली आत्महत्या, लगाई फांसी