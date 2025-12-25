Advertisement
trendingNow13052962
Hindi NewsदेशZee Archive: राजनीति में विरोधी सिर्फ शत्रु नहीं होते, राजनीति में विरोधी भी हो सकते हैं मित्र... अटलजी ने क्यों कही थी ये बात?

Zee Archive: 'राजनीति में विरोधी सिर्फ शत्रु नहीं होते, राजनीति में विरोधी भी हो सकते हैं मित्र...' अटलजी ने क्यों कही थी ये बात?

Atal Bihari Vajpayee: पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का मानना था कि राजनीति में विरोधी केवल शत्रु नहीं, बल्कि मित्र भी हो सकते हैं. उन्होंने हमेशा विपक्षी दलों से सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे. उनका विचार था कि सरकारें आती-जाती रहती हैं लेकिन लोकतंत्र और देश को हमेशा जीवित रहना चाहिए.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Dec 25, 2025, 01:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Atal Bihari Vajpayee: पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी बाजपेयी का मानना था कि राजनीति में विरोधी केवल शत्रु नहीं होते बल्कि मित्र भी हो सकते हैं. तीन बार प्रधानमंत्री रह चुके बाजपेयी ने हमेशा विपक्षी दलों से सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने को प्राथमिकता दी थी. पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी का मानना था कि राजनीति में विपक्ष केवल प्रतिद्वंद्वी होते हैं, शत्रु नहीं. उनका मानना था कि लोकतंत्र में विचारों का अंतर होना स्वाभाविक है लेकिन देश की स्थिरता और विकास के लिए संवाद और सहयोग आवश्यक हैं. उनका यह दृष्टिकोण भारतीय लोकतंत्र की स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण था. बाजपेयी का यह मानना था कि सरकारें आती जाती रहती हैं लेकिन लोकतंत्र और देश को हमेशा जीवित रहना चाहिए.

 सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए: अटल बिहारी बाजपेयी

बाजपेयी का यह विचार 28 मई, 1996 को उनके द्वारा लाए गए विश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान स्पष्ट रूप से सामने आए थे. इस बहस में उन्होंने बताया था कि भाजपा ने हमेशा संकटों के समय विपक्षी दलों का सहयोग किया है. उन्होंने विशेष रूप से कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव का उदाहरण दिया था और कहा था कि जब उन्होंने उन्हें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए भेजा था तो वो पाकिस्तानियों के लिए चौंकाने वाला था.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: 25 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है सुशासन दिवस? क्या है पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी से कनेक्शन?

 

बाजपेयी ने विश्वास प्रस्ताव पर अपने जवाब में कहा था कि देश में सांप्रदायिक या जातिगत आधार पर ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए. राजनीति को दो गुटों में विभाजित नहीं किया जाना चाहिए, जहां आपस में कोई संवाद न हो. उन्होंने यह भी कहा था कि सरकारों के बीच हमेशा संवाद और सहयोग की आवश्यकता होती है ताकि देश की समस्याओं का समाधान निकाला जा सके.

ये भी पढ़ें: कश्मीर में आतंक के खात्मे के लिए क्या करना चाहते थे अटल? सेना को देना चाहते थे ये छूट

 

अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए उन्होंने कहा था कि राजनीति का खेल चलता रहेगा, सरकारें आती जाएंगी, लेकिन लोकतंत्र हमेशा कायम रहना चाहिए. यह टिप्पणी आज भी वर्तमान की राजनीतिक में प्रासंगिक है, जहां सत्ताधारी भाजपा और मुख्य विपक्षी कांग्रेस पार्टी के बीच तीव्र प्रतिद्वंद्विता और व्यक्तिगत हमलों का सिलसिला देखने को मिलता है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

Atal Bihari Vajpayee birthday

Trending news

'राजनीति में विरोधी सिर्फ शत्रु नहीं होता...' अटलजी ने क्यों कही थी ये बात?
Atal Bihari Vajpayee birthday
'राजनीति में विरोधी सिर्फ शत्रु नहीं होता...' अटलजी ने क्यों कही थी ये बात?
'जाको राखे साइयां, मार सके...' 10 वीं मंजिल से गिरा 8वीं पर फंसा, कैसे टली अनहोनी?
Gujarat news
'जाको राखे साइयां, मार सके...' 10 वीं मंजिल से गिरा 8वीं पर फंसा, कैसे टली अनहोनी?
बदल गया BJP और कांग्रेस का डोनेशन ट्रेंड, जानें किसको कितना मिला चंदा
Political funding
बदल गया BJP और कांग्रेस का डोनेशन ट्रेंड, जानें किसको कितना मिला चंदा
घने कोहरे में 4 डिग्री लुढ़केगा पारा, बारिश होगी? साल के आखिरी हफ्ते पर मौसमी अलर्ट
All India Weather update
घने कोहरे में 4 डिग्री लुढ़केगा पारा, बारिश होगी? साल के आखिरी हफ्ते पर मौसमी अलर्ट
25 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है सुशासन दिवस? क्या है अटल बिहारी वाजपेयी से कनेक्शन?
Atal Bihari Vajpayee
25 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है सुशासन दिवस? क्या है अटल बिहारी वाजपेयी से कनेक्शन?
उद्धव के राज से हाथ मिलने पर क्‍या बदलेगा? बेटे आदित्‍य ठाकरे ने कह दी 'मन की बात'
BMC elections
उद्धव के राज से हाथ मिलने पर क्‍या बदलेगा? बेटे आदित्‍य ठाकरे ने कह दी 'मन की बात'
कांग्रेस का अहिंदा फॉर्मूला क्‍या है जिसके दम पर सिद्धारमैया रहेंगे कर्नाटक के CM?
CM Siddaramaiah
कांग्रेस का अहिंदा फॉर्मूला क्‍या है जिसके दम पर सिद्धारमैया रहेंगे कर्नाटक के CM?
कर्नाटक के चित्रदुर्ग में भीषण हादसा, लॉरी की टक्कर से धू-धूकर जली बस, 17 की मौत
Karnataka News
कर्नाटक के चित्रदुर्ग में भीषण हादसा, लॉरी की टक्कर से धू-धूकर जली बस, 17 की मौत
वाजपेयी जी, आप पाकिस्तान में भी जीत जाएंगे... जब लाहौर के अकबरी किले में गए अटल
Atal Sansmaran
वाजपेयी जी, आप पाकिस्तान में भी जीत जाएंगे... जब लाहौर के अकबरी किले में गए अटल
'खराब हो रही थी पार्टी की इमेज...', क्या 'वायरल वीडियो' बना निशा की गले की फांस?
kolkata News
'खराब हो रही थी पार्टी की इमेज...', क्या 'वायरल वीडियो' बना निशा की गले की फांस?