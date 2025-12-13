Advertisement
trendingNow13039722
Hindi NewsदेशKerala Local body Election: जहां वक्फ जमीन को लेकर था विवाद, वहां BJP को मिली जीत, क्यों गोपी के लिए मुसीबत, थरूर को मौका?

Kerala Local body Election: जहां वक्फ जमीन को लेकर था विवाद, वहां BJP को मिली जीत, क्यों गोपी के लिए मुसीबत, थरूर को मौका?

Kerala Local Body Election Result: केरल बीजेपी के महासचिव अनूप एंटनी जोसेफ ने मुनंबम वार्ड में NDA की धमाकेदार जीत को ऐतिहासिक बताया है. जोसेफ ने दावा किया है कि मुनंबम में लगभग 500 ईसाई परिवार रहते हैं.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Dec 13, 2025, 04:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Kerala Local body Election: जहां वक्फ जमीन को लेकर था विवाद, वहां BJP को मिली जीत, क्यों गोपी के लिए मुसीबत, थरूर को मौका?

केरल लोकल बॉडी इलेक्शन के रिजल्ट्स दिखाते हैं कि वहां की जनता में सीएम पिन्नराई विजयन सरकार के खिलाफ कितना एंटीइकमबैंसी है. इसके उलट इस निकाय चुनाव परिणाम  यूडीएफ और एनडीए दोनों को अप्रत्याशित लाभ हुआ है. इससे भी रोचक कहानी इस चुनाव परिणाम में ये दिखाई दे रही है कि दो राज्यों के सांसद जो लगातार अपनी पार्टी लाइन के से इतर सियासी क्षेत्रों में काम करने की इच्छा दिखाते रहे वो चर्चा में हैं. इनमें से पहले हैं अभिनेता से नेता बने त्रिशूर के सांसद सुरेश गोपी और दूसरे नेता हैं तिरुवनंतपुरम के कांग्रेस सांसद शशि थरूर. 

वैसे तो इस स्थानीय चुनाव में सुरेश गोपी ने अपने आक्रमक बयानों , अभियानों और डींग हांकने तक बीजेपी को कोई लाभ मिलता हुआ नहीं दिखाई दिया. लेकिन शशि थरूर के संसदीय क्षेत्र तिरुवनंतपुरम में जरूर बीजेपी ने बढ़त बनाई है. यहां पर थरूर की भगवा पार्टी से छिपी इश्कबाजी के बीच बीजेपी बढ़त बनाने में कामयाब रही है. बीजेपी को इस चुनाव में सबसे बड़ी सफलता एर्नाकुलम जिले का मुनंबम इलाके से मिली है. यहां पर NDA की जीत को बीजेपी एक सियासी और सोशल टर्निंग पॉइंट के रूप में प्रस्तुत कर रही है.

 

Add Zee News as a Preferred Source

मुनंबम वार्ड में NDA की धमाकेदार जीत
केरल बीजेपी के महासचिव अनूप एंटनी जोसेफ ने मुनंबम वार्ड में NDA की धमाकेदार जीत को ऐतिहासिक बताया है. जोसेफ ने दावा किया है कि मुनंबम में लगभग 500 ईसाई परिवार रहते हैं. इन परिवारों को कथित तौर पर वक्फ बोर्ड के अवैध दावों के तहत अपने घरों को खाली करने के खतरे का सामना करना पड़ रहा था. ऐसे में बीजेपी लगातार वक्फ बोर्ड के खिलाफ और इन परिवारों के साथ खड़ी थी. मुनंबम में एनडीए की जीत इसी बात का नतीजा है कि यहां के लोगों ने स्थानीय चुनाव में बीजेपी का साथ दिया. 

सात दशकों से जारी है वक्फ बोर्ड से विवाद 
मुनंबम का वक्फ बोर्ड से विवाद कोई नया मामला नहीं है. ये विवाद 7 दशक से भी पुराना है. साल 1950 में सिद्दीकी सैत नामक शख्स ने यह जमीन फरीद कॉलेज को डोनेट की थी. वहीं कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने इस जमीन के कुछ हिस्से को वहां रहने वाले लोकल ईसाइयों को बेच दिया था हालांकि इन इलाकों मे्ं पहले से ही कुछ लोग रह रहे थे. इसके बाद साल 2019 में केरल वक्फ बोर्ड ने पूरी जमीन को ही वक्फ बोर्ड की संपत्ति के तौर पर दर्ज कर ली थी, इसके पहले के सभी सौदों को न मानते हुए वक्फ बोर्ड ने इस जमीन पर अपना हक बताया और यहां रह रहे सैकड़ों परिवारों को जमीन बेदखली का संकट सताने लगा.  

 

पीएम मोदी की तारीफ करते हैं और राहुल की बैठकों से गायब रहते हैं थरूर 
थरूर लंबे समय से एक साल से अधिक समय से बीजेपी के लिए मौन समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे थे इसमें से वो कभी पीएम मोदी की तारीफ करते हैं तो कभी वो राहुल गांधी की मीटिंग से गायब रहते हैं. उन्होंने लगातार इस बात का संकेत दिया है कि उन्होंने अपने विकल्प खुले रखे हैं. इतना ही नहीं उन्होंने ऐसी अटकलों को भी हवा दे दी थी कि वो पार्टी बदलने पर विचार कर रहे हैं. अभी हाल में ही केरल के लोकल बॉडी इलेक्शन से पहले थरूर के प्रशंसकों ने एक अफवाह फैला दी थी कि थरूर को वीर सावरकर के नाम पर पुरस्कार देने विचार किया जा रहा था. 

थरूर के हाथ बड़ा मौका
हालांकि थरूर ने वोटिंग के तुरंत बाद ऐसी खबरों का खंडन किया.  लेकिन तब तक बीजेपी वोटर्स को मैसेज पहुंच चुका था. थरूर 4 बार सांसद रहे हैं और लंबे समय से राज्य में बड़ी भूमिका की ताक में हैं. हालांकि कांग्रेस में उनके ही सहयोगियों ने उनका विरोध किया है और वो उन्हें बाहरी व्यक्ति मानते हैं. ऐसी स्थिति में अगर कांग्रेस उनके खिलाफ कोई एक्शन लेती है तो थरूर अपनी इच्छी से ही अलग होने में खुशी जता सकते हैं इसके बाद तिरुवनंतपुरम में संसदीय उप-चुनाव करवाने पड़ सकते हैं जो कि संभवतः केरल विधानसभा के साथ हो सकता है. 

यह भी पढ़ेंः Kerala Local Body Election Results 2025 LIVE: केरल स्थानीय निकाय चुनाव में LDF को मिल रही बढ़त, तिरुवनंतपुरम में NDA आगे, देखें अपडेट

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

TAGS

Kerala

Trending news

मुनंबम में वक्फ विवाद के बाद BJP की जीत, क्यों गोपी के लिए बनी मुसीबत, थरूर को मौका?
Kerala
मुनंबम में वक्फ विवाद के बाद BJP की जीत, क्यों गोपी के लिए बनी मुसीबत, थरूर को मौका?
भारत से गद्दारी का आरोपी IAF रिटायर्ड ऑफिसर गिरफ्तार, पाक को भेजी खुफिया जानकारी
India air force
भारत से गद्दारी का आरोपी IAF रिटायर्ड ऑफिसर गिरफ्तार, पाक को भेजी खुफिया जानकारी
एक तस्वीर ऐसी भी! मेसी के करीब आए पुलिस अफसर को देखिए कमांडो ने कैसे फटकारा
kolkata News
एक तस्वीर ऐसी भी! मेसी के करीब आए पुलिस अफसर को देखिए कमांडो ने कैसे फटकारा
'पत्नी जिंदा लाश बन गई...' गोवा नाइट क्लब डांसर का पति बोला, रो-रोकर 5 बुरा हाल
Goa Night Club Fire
'पत्नी जिंदा लाश बन गई...' गोवा नाइट क्लब डांसर का पति बोला, रो-रोकर 5 बुरा हाल
मेसी का कार्यक्रम करवाने वाला आयोजक हिरासत में, फैंस को मिलेगा रिफंड; सरकार का ऐलान
kolkata News
मेसी का कार्यक्रम करवाने वाला आयोजक हिरासत में, फैंस को मिलेगा रिफंड; सरकार का ऐलान
BJP की सहयोगी पार्टी के नेता ने जमकर की मौलाना मदनी की तारीफ; किस बात पर की तारीफ
Maulana Madani
BJP की सहयोगी पार्टी के नेता ने जमकर की मौलाना मदनी की तारीफ; किस बात पर की तारीफ
शिवराज पाटिल का ध्यान मुद्रा में बैठे हुए क्यों हुआ अंतिम संस्कार? खेत में दफनाए गए
shivraj patil news
शिवराज पाटिल का ध्यान मुद्रा में बैठे हुए क्यों हुआ अंतिम संस्कार? खेत में दफनाए गए
'मैं मेसी से माफी मांगती हूं...', कोलकाता में बवाल के बाद घिरीं सीएम ममता
Lionel Messi in India
'मैं मेसी से माफी मांगती हूं...', कोलकाता में बवाल के बाद घिरीं सीएम ममता
त्रिशूर में भाजपा की बड़ी जीत, मुस्लिम महिला उम्मीदवार ने कांग्रेस को हराकर चौंकाया
Kerala Local Body Election
त्रिशूर में भाजपा की बड़ी जीत, मुस्लिम महिला उम्मीदवार ने कांग्रेस को हराकर चौंकाया
महाराष्ट्र BJP ने 16 नेताओं को क्यों दिखाया बाहर का रास्ता! चुनाव के बीच लिया फैसला
BJP action
महाराष्ट्र BJP ने 16 नेताओं को क्यों दिखाया बाहर का रास्ता! चुनाव के बीच लिया फैसला