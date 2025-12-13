Kerala Local body Election: जहां वक्फ जमीन को लेकर था विवाद, वहां BJP को मिली जीत, क्यों गोपी के लिए मुसीबत, थरूर को मौका?

केरल लोकल बॉडी इलेक्शन के रिजल्ट्स दिखाते हैं कि वहां की जनता में सीएम पिन्नराई विजयन सरकार के खिलाफ कितना एंटीइकमबैंसी है. इसके उलट इस निकाय चुनाव परिणाम यूडीएफ और एनडीए दोनों को अप्रत्याशित लाभ हुआ है. इससे भी रोचक कहानी इस चुनाव परिणाम में ये दिखाई दे रही है कि दो राज्यों के सांसद जो लगातार अपनी पार्टी लाइन के से इतर सियासी क्षेत्रों में काम करने की इच्छा दिखाते रहे वो चर्चा में हैं. इनमें से पहले हैं अभिनेता से नेता बने त्रिशूर के सांसद सुरेश गोपी और दूसरे नेता हैं तिरुवनंतपुरम के कांग्रेस सांसद शशि थरूर.

वैसे तो इस स्थानीय चुनाव में सुरेश गोपी ने अपने आक्रमक बयानों , अभियानों और डींग हांकने तक बीजेपी को कोई लाभ मिलता हुआ नहीं दिखाई दिया. लेकिन शशि थरूर के संसदीय क्षेत्र तिरुवनंतपुरम में जरूर बीजेपी ने बढ़त बनाई है. यहां पर थरूर की भगवा पार्टी से छिपी इश्कबाजी के बीच बीजेपी बढ़त बनाने में कामयाब रही है. बीजेपी को इस चुनाव में सबसे बड़ी सफलता एर्नाकुलम जिले का मुनंबम इलाके से मिली है. यहां पर NDA की जीत को बीजेपी एक सियासी और सोशल टर्निंग पॉइंट के रूप में प्रस्तुत कर रही है.

Historic victory for NDA in the Munambam ward in local body elections, where 500 Christian families face the threat of eviction due to illegal claims by Waqf. Modi ji's govt and BJP stood with the Munambam people in fighting the Waqf, and they have now chosen BJP as their… pic.twitter.com/6h4n9ux1hO — Anoop Antony Joseph (@AnoopKaippalli) December 13, 2025

मुनंबम वार्ड में NDA की धमाकेदार जीत

केरल बीजेपी के महासचिव अनूप एंटनी जोसेफ ने मुनंबम वार्ड में NDA की धमाकेदार जीत को ऐतिहासिक बताया है. जोसेफ ने दावा किया है कि मुनंबम में लगभग 500 ईसाई परिवार रहते हैं. इन परिवारों को कथित तौर पर वक्फ बोर्ड के अवैध दावों के तहत अपने घरों को खाली करने के खतरे का सामना करना पड़ रहा था. ऐसे में बीजेपी लगातार वक्फ बोर्ड के खिलाफ और इन परिवारों के साथ खड़ी थी. मुनंबम में एनडीए की जीत इसी बात का नतीजा है कि यहां के लोगों ने स्थानीय चुनाव में बीजेपी का साथ दिया.

सात दशकों से जारी है वक्फ बोर्ड से विवाद

मुनंबम का वक्फ बोर्ड से विवाद कोई नया मामला नहीं है. ये विवाद 7 दशक से भी पुराना है. साल 1950 में सिद्दीकी सैत नामक शख्स ने यह जमीन फरीद कॉलेज को डोनेट की थी. वहीं कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने इस जमीन के कुछ हिस्से को वहां रहने वाले लोकल ईसाइयों को बेच दिया था हालांकि इन इलाकों मे्ं पहले से ही कुछ लोग रह रहे थे. इसके बाद साल 2019 में केरल वक्फ बोर्ड ने पूरी जमीन को ही वक्फ बोर्ड की संपत्ति के तौर पर दर्ज कर ली थी, इसके पहले के सभी सौदों को न मानते हुए वक्फ बोर्ड ने इस जमीन पर अपना हक बताया और यहां रह रहे सैकड़ों परिवारों को जमीन बेदखली का संकट सताने लगा.

PM Narendra Modi tweets, "Thank you, Thiruvananthapuram! The mandate the BJP-NDA got in the Thiruvananthapuram Corporation is a watershed moment in Kerala’s politics. The people are certain that the development aspirations of the state can only be addressed by our Party. Our… pic.twitter.com/TqKqYsJHza — ANI (@ANI) December 13, 2025

पीएम मोदी की तारीफ करते हैं और राहुल की बैठकों से गायब रहते हैं थरूर

थरूर लंबे समय से एक साल से अधिक समय से बीजेपी के लिए मौन समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे थे इसमें से वो कभी पीएम मोदी की तारीफ करते हैं तो कभी वो राहुल गांधी की मीटिंग से गायब रहते हैं. उन्होंने लगातार इस बात का संकेत दिया है कि उन्होंने अपने विकल्प खुले रखे हैं. इतना ही नहीं उन्होंने ऐसी अटकलों को भी हवा दे दी थी कि वो पार्टी बदलने पर विचार कर रहे हैं. अभी हाल में ही केरल के लोकल बॉडी इलेक्शन से पहले थरूर के प्रशंसकों ने एक अफवाह फैला दी थी कि थरूर को वीर सावरकर के नाम पर पुरस्कार देने विचार किया जा रहा था.

थरूर के हाथ बड़ा मौका

हालांकि थरूर ने वोटिंग के तुरंत बाद ऐसी खबरों का खंडन किया. लेकिन तब तक बीजेपी वोटर्स को मैसेज पहुंच चुका था. थरूर 4 बार सांसद रहे हैं और लंबे समय से राज्य में बड़ी भूमिका की ताक में हैं. हालांकि कांग्रेस में उनके ही सहयोगियों ने उनका विरोध किया है और वो उन्हें बाहरी व्यक्ति मानते हैं. ऐसी स्थिति में अगर कांग्रेस उनके खिलाफ कोई एक्शन लेती है तो थरूर अपनी इच्छी से ही अलग होने में खुशी जता सकते हैं इसके बाद तिरुवनंतपुरम में संसदीय उप-चुनाव करवाने पड़ सकते हैं जो कि संभवतः केरल विधानसभा के साथ हो सकता है.

