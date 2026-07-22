/संसद में विपक्ष का Black Wednesday, छात्रों के समर्थन में काले कपड़ों में MPs का विरोध

नीट परीक्षा में कथित धांधली और देश के अलग-अलग हिस्सों में सामने आए पेपर लीक के मामलों को लेकर संसद के मानसून सत्र में सियासी माहौल गरमा गया. केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति के तहत कांग्रेस और विपक्षी दलों के सांसद बुधवार को काले कपड़े (Black Wednesday) पहनकर संसद भवन पहुंचे और सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया. राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता प्रदर्शन में शामिल हुए.
विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में शिक्षा व्यवस्था, नीट परीक्षा विवाद और हालिया पुलिस कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा. इस दौरान शिक्षा मंत्री और सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए गए. विपक्ष का कहना है कि नीट परीक्षा से जुड़े विवादों ने लाखों छात्रों और उनके परिवारों की चिंता बढ़ा दी है. प्रदर्शन कर रहे सांसदों ने आरोप लगाया कि परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए हैं और सरकार इस पूरे मामले में जवाबदेही तय करने से बच रही है. इसी विरोध के प्रतीक के तौर पर सांसद काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे.
#WATCH | Delhi: Wearing black clothes, Opposition MPs protest on the Parliament premises.
Earlier this morning, Congress MP Pawan Khera told ANI that all Opposition MPs are wearing black today as a mark of "protest against what they have done to the students of this country in… pic.twitter.com/TeSJhhoBjs
— ANI (@ANI) July 22, 2026
संसद के मानसून सत्र के दौरान बुधवार को संसद भवन के मकर द्वार पर विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और अन्य दलों के सांसद काले कपड़े पहनकर पहुंचे और NEET पेपर लीक विवाद, छात्रों के आंदोलनों पर पुलिस कार्रवाई तथा शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा. विपक्ष का आरोप है कि छात्रों की आवाज दबाने के बजाय सरकार को उनसे बातचीत करनी चाहिए और परीक्षा प्रणाली में लगातार सामने आ रही खामियों को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए.
प्रदर्शन के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी समेत कई विपक्षी नेता मौजूद रहे. सांसदों ने काले वस्त्र पहनकर अपना विरोध दर्ज कराया. विपक्ष का कहना है कि यह विरोध केवल सांसदों के साथ हुई कार्रवाई का नहीं, बल्कि उन छात्रों के समर्थन में भी है जो परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं. कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन ने कहा कि सभी विपक्षी सांसद प्रदर्शनकारी छात्रों और सांसदों पर पुलिस के इस्तेमाल के विरोध में काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे हैं. उनके मुताबिक विपक्ष चाहता है कि सरकार टकराव का रास्ता छोड़कर छात्रों से संवाद करे और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए गंभीर पहल करे.
कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने 20 जुलाई को छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर नाराजगी जताई. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान बिना नेम टैग वाले लोगों द्वारा हमला किया गया. उनका कहना था कि अगर छात्रों और विपक्षी नेताओं के साथ ऐसा व्यवहार होगा तो लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कराने वालों की आवाज कौन सुनेगा.
प्रदर्शन में शामिल प्रियंका गांधी ने कहा कि मुद्दा नेताओं के साथ क्या हुआ, यह नहीं है बल्कि सवाल यह है कि छात्रों के साथ जो व्यवहार हुआ, क्या वह उचित था. उन्होंने कहा कि छात्र अपने भविष्य और अधिकारों की बात कर रहे हैं. उनके अनुसार शिक्षा के लिए बड़ा बजट होने के बावजूद लगातार पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं. प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन छात्रों और विपक्ष के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया, वह लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है.
आरजेडी सांसद संजय यादव ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने दावा किया कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में देशभर में 150 से अधिक पेपर लीक की घटनाएं सामने आ चुकी हैं और परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं. उन्होंने कहा कि बेरोजगारी पहले से ही बड़ी चुनौती बनी हुई है और ऐसे समय में अपने अधिकारों की मांग कर रहे युवाओं के खिलाफ कार्रवाई चिंता का विषय है.
इससे पहले कांग्रेस नेताओं ने राजाजी मार्ग से लोक कल्याण मार्ग तक मार्च निकाला. इस दौरान परीक्षा पेपर लीक, छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई गई. मार्च के दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया. बाद में सभी को छत्रसाल स्टेडियम से रिहा कर दिया गया. हिरासत के दौरान प्रियंका गांधी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष को डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वे पीछे हटने वाले नहीं हैं. बाद में उन्हें मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी भी उनसे मिलने पहुंचीं.
यह पूरा विवाद हाल ही में छात्रों और प्रदर्शनकारियों के आंदोलन के बाद और तेज हो गया है. विपक्ष का आरोप है कि छात्रों के शांतिपूर्ण विरोध पर बल प्रयोग किया गया, जबकि सरकार की ओर से कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है. अब यह मुद्दा संसद से लेकर सड़कों तक राजनीतिक बहस का केंद्र बन चुका है. विपक्ष इसे युवाओं के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था का सवाल बता रहा है, जबकि सरकार पर इस पूरे मामले में जवाब देने का दबाव लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है.