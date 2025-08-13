India Alliance: बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और कथित वोट चोरी के आरोपों के बीच विपक्षी INDIA गठबंधन ने उप राष्ट्रपति चुनाव में एकजुट होकर मैदान में उतरने की तैयारी कर ली है. गठबंधन के घटक दलों के बीच अनौपचारिक बातचीत जारी है और स्वतंत्रता दिवस के बाद औपचारिक बैठक बुलाकर उम्मीदवार का नाम तय किया जाएगा.

उम्मीदवार के नाम पर मंथन

INDIA गठबंधन के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि सरकार की ओर से अभी तक उप राष्ट्रपति चुनाव पर आम सहमति बनाने के लिए किसी घटक दल से औपचारिक बातचीत नहीं हुई है. इस बीच, गठबंधन के भीतर अलग-अलग दलों ने अपने-अपने उम्मीदवारों के नाम सुझाए हैं. हालांकि, इन नामों पर अभी अंतिम फैसला नहीं लिया गया है. स्वतंत्रता दिवस के बाद 17 या 18 अगस्त को औपचारिक बैठक होने की संभावना है, जिसमें उम्मीदवार का नाम तय कर दिया जाएगा.

पिछले चुनाव से सबक

वर्ष 2022 में हुए उप राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष ने भी उम्मीदवार उतारा था, लेकिन उस समय तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने आरोप लगाया था कि उम्मीदवार के नाम पर पहले उनसे चर्चा नहीं की गई. इसके चलते TMC ने चुनाव से दूरी बना ली थी. इस बार कांग्रेस कोई जोखिम नहीं लेना चाहती और सभी घटक दलों को साथ लेकर ही नाम तय करने के पक्ष में है.

कांग्रेस की सक्रियता

कांग्रेस पार्टी लगातार गठबंधन के सभी सहयोगी दलों के साथ संपर्क में है और नाम तय करने को लेकर विचार-विमर्श कर रही है. पार्टी नेताओं का कहना है कि इस बार लक्ष्य न सिर्फ एकजुटता दिखाना है, बल्कि चुनावी रणनीति को भी मजबूत करना है ताकि विपक्ष का संदेश साफ तौर पर जनता तक पहुंचे. स्वतंत्रता दिवस के बाद होने वाली बैठक को लेकर सभी दलों में उत्सुकता है और उम्मीद है कि जल्द ही उप राष्ट्रपति पद के लिए एक मजबूत और सर्वसम्मत उम्मीदवार का ऐलान किया जाएगा.