'विपक्ष SIR पर बहस की कर रहा मांग ना कि ड्रामा...' कांग्रेस के बाद अब TMC ने पीएम मोदी को घेरा

Abhishek Banerjee: कांग्रेस के बाद अब TMC सांसद अभिषेक बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी के 'ड्रामा' वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष का SIR पर बहस की मांग 'नाटक' नहीं है. उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि अगर जनता की आवाज को 'ड्रामा' कहा जाता है, तो अगले चुनाव में उसका जवाब मिलेगा.

 

Dec 01, 2025, 01:43 PM IST
Winter Session: टीएमसी (TMC) सांसद अभिषेक बनर्जी ने सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी के 'ड्रामा' वाले बयान पर पलटवार किया. उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा 'SIR' पर बहस की मांग को 'ड्रामा' नहीं माना जाना चाहिए और अगर सरकार जनता की आवाज उठाने को 'ड्रामा' कहती है, तो उसे अगले चुनाव में जनता द्वारा सत्ता से बेदखल होने के लिए तैयार रहना चाहिए. उन्होंने कहा कि विपक्ष जो मांग रहा है वह SIR पर बहस है. क्या यह नाटक है? अगर लोगों की आवाज उठाना नाटक है, तो उन्हें अगले चुनाव में जवाब मिलेगा. बीएलओ सहित 40 लोगों की मौत हो गई. उन्होंने चुनाव आयोग को दोषी ठहराया है. सरकार की जवाबदेही कहाँ है? नोटबंदी के संदर्भ में उन्होंने कहा कि लोग 10 साल पहले नोटबंदी के दौरान कतारों में खड़े थे. काले धन का प्रवाह बढ़ गया है. जवाबदेही कहां है?

वर्तमान विस्फोटों के संदर्भ में उन्होंने कहा कि विस्फोट हो रहे हैं और आतंकवादी हमारे देश में घुस रहे हैं, जवाबदेही कहां है? उन्होंने आगे कहा कि अनियोजित SIR के कारण 40 लोग मारे गए. जवाबदेही कहां है? विपक्ष कानूनी ढांचे के भीतर काम करके सवाल पूछ रहा है. सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कुछ राज्य जीत लिए हैं, इसका मतलब यह नहीं कि वे लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं हैं. जिन लोगों ने आपको सत्ता बैठाया, वही आपको सत्ता से हटाएंगे. हम पहलगाम पर सवाल उठा रहे हैं, SIR और भाजपा के कारण 40 लोग मारे गए, और उन्हें लगता है कि यह एक नाटक है?

हम SIR के खिलाफ नहीं: अभिषेक बनर्जी

अभिषेक बनर्जी ने कहा कि हम एसआईआर के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम इसके क्रियान्वयन की पद्धति और तरीके के खिलाफ हैं. चुनाव आयोग ने बीएलओ को प्रशिक्षित नहीं किया; उन्होंने गड़बड़ी को दूर नहीं किया; मतदाता सूची को ठीक नहीं किया ; और जब हम चर्चा चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि यह नाटक है. राज्य के वित्त पोषण के संदर्भ में उन्होंने कहा कि उन्होंने बंगाल के 2 लाख करोड़ रुपये रोक दिए हैं. 

पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना

बता दें, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सोमवार को राष्ट्र को संबोधित किया और विपक्षी दलों से जनता के लिए एक उत्पादक सत्र चलाने पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया. विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार चुनावों में हालिया हार के कारण वे अशांत दिखाई दे रहे हैं. उन्होंने विपक्ष से मतभेदों को भुलाकर संसद में ठोस नीतियों और कानूनों को पारित कराने के लिए काम करने का आह्वान किया, ताकि मानसून सत्र की बर्बादी जैसी स्थिति न आए. मैं अनुरोध करूंगा कि हर कोई हाथ में मौजूद मुद्दों के बारे में सोचे। नाटक के लिए बहुत जगह है; जो कोई भी करना चाहता है कर सकता है। यहां नाटक नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए (यहां नाटक नहीं होना चाहिए, डिलीवरी नहीं होनी चाहिए). जो कोई भी नारे लगाना चाहता है, पूरा देश वहां है; आप बिहार चुनावों की हार के दौरान पहले ही यह कह चुके हैं. लेकिन यहां जोर नीति पर होना चाहिए, नारों पर नहीं.

संसद की 19 दिनों में 15 बैठकें होंगी. 5 और 19 दिसंबर को निजी सदस्यों के विधेयकों पर और 12 दिसंबर को निजी सदस्यों के प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा. पिछले मानसून सत्र को विपक्षी दलों द्वारा लगातार नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन के कारण हंगामे के कारण हंगामे के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन विपक्षी दल दिल्ली में लाल किले के निकट हुए हालिया विस्फोट, राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता और विदेश नीति का मुद्दा उठाना चाहते हैं.

