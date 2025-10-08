Advertisement
'कश्मीरियों को दिया धोखा, कश्मीर को आतंक की आग में झोंका', उमर अब्दुल्ला को बीजेपी ने सुनाई खरी-खरी

Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की जमकर आलोचना की. उन्होंने उमर अब्दुल्ला को टारगेट करते हुए कहा कि "जब राज्य का दर्जा देने की बात आई, तो उमर अब्दुल्ला ने लोगों को हिंसा, पैलेट गन और पीएसए के अलावा कुछ नहीं दिया, उमर तब भी नाकाम रहे और अब भी नाकाम हैं."

 

Written By  Syed Khalid Hussain|Edited By: Reetika Singh|Last Updated: Oct 08, 2025, 08:15 PM IST
'कश्मीरियों को दिया धोखा, कश्मीर को आतंक की आग में झोंका', उमर अब्दुल्ला को बीजेपी ने सुनाई खरी-खरी

Sunil Sharma Verbal Attack on CM: जम्मू-कश्मीर में विपक्ष के नेता और वरिष्ठ भाजपा नेता सुनील शर्मा ने बुधवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) और कांग्रेस की तीखी आलोचना की. उन्होंने उन्हें केंद्र शासित प्रदेश में उग्रवाद के उदय के लिए जिम्मेदार ठहराया. साथ ही उन पर राजनीतिक लाभ के लिए जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया. शर्मा ने कहा कि इन दलों के शासनकाल में उग्रवाद शुरू हुआ, जबकि भाजपा के शासन ने कानून-व्यवस्था की कम गड़बड़ियों के साथ शांति और स्थिरता बहाल की है.

 

प्रेस कॉन्फ्रेंस में शर्मा ने उमर पर साधा निशाना
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, शर्मा ने कहा कि उमर अब्दुल्ला की सरकार के दौरान कानून-व्यवस्था की 7,000 से ज्यादा घटनाएं हुईं, जबकि भाजपा के शासन में ऐसी केवल 18 घटनाएं हुईं. उन्होंने स्कूलों के खुलने, व्यवसायों के फलने-फूलने और रोजमर्रा की ज़िंदगी के सामान्य होने का श्रेय भाजपा को दिया. शर्मा ने एनसी नेतृत्व पर केंद्र सरकार के खिलाफ नफरत फैलाकर कश्मीरियों को धोखा देने का आरोप लगाया और जनता से भाजपा को सकारात्मक रूप से देखने और एनसी की विभाजनकारी राजनीति को खारिज करने का आग्रह किया.

उमर अब्दुल्ला तीखी आलोचना
उमर अब्दुल्ला की तीखी आलोचना करते हुए, शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में उनका पद पूरी तरह से वंशवादी विशेषाधिकार का परिणाम है और उन पर जनता की भावनाओं का फायदा उठाने के लिए झूठ फैलाने का आरोप लगाया. उन्होंने एनसी पर पाखंड का भी आरोप लगाया और दावा किया कि सत्ता का इस्तेमाल करने से सार्वजनिक रूप से इनकार करने के बावजूद. वे पर्दे के पीछे से प्रशासनिक फैसलों को प्रभावित कर रहे हैं, खासकर बडगाम उपचुनाव अभियान के दौरान.

 

BJP द्वारा उठाई गई चिंताओं को इग्नोर किया जाता है
इसके अलावा, शर्मा ने आरोप लगाया कि एनसी के मंत्री भाजपा विधायकों द्वारा उठाई गई चिंताओं को नियमित रूप से नजरअंदाज करते हैं, जिससे उन्हें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिनकी उन्होंने सुनने और तुरंत कार्रवाई करने के लिए प्रशंसा की. शर्मा ने दोहरी शासन प्रणाली के दावों को खारिज कर दिया, लेकिन एनसी के रवैये को भाजपा प्रतिनिधियों को सीधे उपराज्यपाल से संपर्क करने के लिए जिम्मेदार ठहराया.

 

नागरिकों को नुकसान पहुंचाने का आरोप
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर तीखा हमला करते हुए, शर्मा ने उन पर आतंकवाद-रोधी कार्रवाई की आड़ में अपने कार्यकाल के दौरान निर्दोष नागरिकों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया और राज्य के दर्जे की मांग को नागरिकों को नुकसान पहुंचाने से जोड़ा. उन्होंने याद दिलाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकारों के दौरान राज्य का दर्जा तो था, लेकिन उन्होंने हिंसा में वृद्धि और नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) और पेलेट गन जैसे उपायों के इस्तेमाल पर भी जोर दिया.

 

आगामी राज्यसभा चुनावों पर बोलें शर्मा
जम्मू-कश्मीर के आगामी राज्यसभा चुनावों पर, शर्मा ने स्वीकार किया कि भाजपा राज्यसभा की सभी चार सीटें नहीं जीत पाएगी, लेकिन उन्होंने जवाबदेही और शासन पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि लद्दाख में स्थिति "पूरी तरह सामान्य" बनी हुई है और आश्वासन दिया कि वहां सभी मुद्दों का बातचीत के जरिए समाधान निकाला जाएगा.

Syed Khalid Hussain

