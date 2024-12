Maharashtra में विपक्षी विधायकों ने नहीं ली शपथ, सरकार से पूछा- जनादेश जनता ने दिया है या फिर EVM ने?

Maharashtra: महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महा विकास आघाडी (MVA) के सदस्यों ने राज्य के चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए शनिवार को विधानसभा के तीन दिवसीय स्पेशल सेशन के पहले दिन विधायक के तौर पर शपथ नहीं लेने का फैसला किया. राज्य विधानमंडल के निचले सदन का विशेष सत्र आज यहां सुबह 11 बजे शुरू हुआ. हालांकि दूसरी तरफ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार सहित सत्तारूढ़ दलों के कई सदस्यों ने विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ ली.

विपक्षी दल कांग्रेस, शिवसेना (उबाठा) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के सदस्यों ने शपथ नहीं लेने का फैसला किया. विधान भवन परिसर में शिवसेना (उबाठा) नेता आदित्य ठाकरे ने कहा,'एमवीए ने आज सदन की सदस्यता की शपथ नहीं लेने का फैसला किया है. जब कोई सरकार इतने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आती है तो जश्न मनाया जाता है. सवाल उठता है कि उसे जो जनादेश मिला है, वह जनता ने दिया है या ईवीएम और भारत निर्वाचन आयोग ने.'

#WATCH | Mumbai: Shiv Sena UBT leader Aaditya Thackeray says, "We boycotted the oath-taking ceremony today as democracy is being murdered by the use of EVMs...This (the results of the Maharashtra Assembly elections) is not the mandate of the public it is the mandate of EVM and… pic.twitter.com/3dPx3gvvFM

— ANI (@ANI) December 7, 2024