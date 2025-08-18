मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष लामबंद, संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी

Trending Photos
Impeachment Motion Against Gyanesh Kumar: बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के मुद्दे पर विपक्ष लगातार चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमलावर हो रहा है. चुनाव आयोग ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और कहा कि 'वोट चोरी' जैसे भ्रामक शब्दों का उपयोग कर जनता को गुमराह करने की कोशिश संविधान का अपमान है.अब विपक्ष इसमें एक कदम आगे बढ़ गया है और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी कर रहा है.
मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष लामबंद
सूत्रों के मिली जानकारी के अनुसार, विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार (CEC Gyanesh Kumar) के खिलाफ लामबंद हो गया है और संसद में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के दफ्तर में सोमवार को विपक्षी नेताओं की हुई बैठक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने का फैसला किया गया है. यह बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई, जिसमें इंडिया गठबंधन के नेताओं ने हिस्सा लिया था.
