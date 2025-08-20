संसद में क्यों मचा जोरदार हंगामा, अचानक विपक्षी सांसदों ने फाड़े कागज; अमित शाह पर फेंके और फिर...

Amit Shah: गृहमंत्री अमित शाह ने पार्लियामेंट में बुधवार को संविधान संशोधन विधेयक ( Constitutional Amendment Bill ) समेत तीन बिल पेश किए. तीनों बिल पेश करते ही विपक्ष के सांसदों ने सदन में जोरदार हंगामा शुरू कर दिया और तीनों विधेयक की कॉपी फाड़ दीं. इतना ही नहीं, विपक्षी सांसदों ने तीन प्रमुख विधेयकों की प्रतियां फाड़ने के बाद कागज के टुकड़े को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ फेंक दिए. ये घटना उस वक्त हुई जब केंद्रीय मंत्री लोकसभा में एक सौ तीसवां संशोधन विधेयक, 2025, केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार (संशोधन) विधेयक और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक पेश किया.

VIDEO | Parliament Monsoon Session: Opposition MPs tear copies of three bills introduced by Union Home Minister Amit Shah and throw paper bits towards him in Lok Sabha. Speaker Om Birla adjourns the House amid uproar. #ParliamentMonsoonSession #MonsoonSession (Source: Third… pic.twitter.com/aAY12oBIFV — Press Trust of India (@PTI_News) August 20, 2025

वहीं, केंद्र ने विपक्षी सांसदों पर निशाना साधा. केंद्र ने विपक्ष के आचरण पर आपत्ति जताई और कहा कि सांसदों को जनादेश का अनादर नहीं करना चाहिए तथा बहस और चर्चा में योगदान देना चाहिए. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, 'जनता हमें काम करने के लिए भेजती है, क्या विपक्ष हंगामा करने आता है? लोकतंत्र का अपमान करने वालों को देश की जनता माफ नहीं करेगी. सांसदों को जनादेश का अनादर नहीं करना चाहिए और बहस और चर्चा में योगदान देना चाहिए.'

अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में तीन विधेयक पेश किए हैं. इसमें से एक विधेयक में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के मंत्री को गंभीर आपराधिक आरोपों में 30 दिनों के लिए अरेस्ट या कस्टडी में लिए जाने पर हटाने का प्रावधान करते हैं. विपक्ष ने केंद्र पर इन विधेयकों के जरिए 'पुलिस राज्य बनाने पर तुली' होने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, 'मैं जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2025, केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक 2025 और संविधान (एक सौ तीसवाँ संशोधन) विधेयक 2025 को पेश किए जाने का विरोध करता हूं.'

जनता हमें काम के लिए भेजती है, क्या विपक्ष हंगामे के लिए आता है? लोकतंत्र का अपमान करने वालों को देश की जनता माफ़ नहीं करेगा। MPs should not disrespect People's mandate and contribute in debates and discussions. pic.twitter.com/0BtZpdvb2e — Kiren Rijiju (@KirenRijiju) August 20, 2025

'अधिकार को कमज़ोर करता है': ओवैसी ने साधा निशाना

हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल का विरोध करते हुए कहा, 'यह शक्तियों के प्रिंसिपल ऑप सेपेरेशन का उल्लंघन करता है और सरकार चुनने के अधिकार को कमज़ोर करता है.' उन्होंने आगे कहा, 'यह कार्यकारी एजेंसियों को तुच्छ आरोपों और संदेहों के आधार पर न्यायाधीश और जल्लाद बनने की खुली छूट देता है. यह सरकार पुलिस राज्य बनाने पर तुली हुई है. यह निर्वाचित सरकार पर ठोकी गई मौत की कील होगी. इस देश को पुलिस राज्य में बदलने के लिए भारत के संविधान में संशोधन किया जा रहा है.'

'तीनों विधेयकों को आगे की चर्चा के लिए जेपीसी को भेजने का प्रस्ताव'

विधेयकों के मुताबिक, अगर कोई विधायक पांच साल या उससे ज्यादा की जेल की सजा वाले अपराधों के लिए लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहता है, तो 31वें दिन वह खुद ही अपना पद खो देगा. अमित शाह ने लोकसभा में इन तीनों विधेयकों को आगे की चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजने का प्रस्ताव भी रखा. संविधान में गंभीर आपराधिक आरोपों वाले प्रधानमंत्री या मंत्री को हटाने का कोई नियम नहीं है. यह विधेयक अनुच्छेद 75, 164 और 239AA में संशोधन का प्रस्ताव करता है, ताकि केंद्र, राज्य और दिल्ली सरकार के मंत्रियों को गंभीर अपराधों में गिरफ्तार होने पर हटाया जा सके.