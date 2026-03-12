CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष एकजुट, महाभियोग प्रस्ताव का दिन और तारीख फाइनल! जानिए कब आएगा?

Advertisement
Parliament Session: देश के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष जो महाभियोग का प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा था. उसके बारे में सबकुछ फाइनल हो गया है. सूत्रों का कहना है कि विपक्ष शुक्रवार को संसद में सीईसी के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाएगा.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Mar 12, 2026, 11:24 PM IST
Impeachment motion against CEC Gyanesh Kumar: केंद्रीय चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने का दिन और समय सब फाइनल हो गया है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सीईसी (CEC) के खिलाफ नोटिस 13 मार्च यानी शुक्रवार को दिया जाएगा. इस काम के लिए पूरी सावधानी बरती गई है. नोटिस के लिए दो सेट तैयार किए गए हैं. नोटिस के पक्ष में लोकसभा के 130 जबकि दूसरे सेट में राज्यसभा के 63 विपक्षी सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं. आपको बताते चलें कि लोकसभा में नोटिस के लिए 100 जबकि राज्यसभा में नोटिस के लिए 50 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं.

दोनों सदनों में आएगा नोटिस

यह प्रस्ताव दोनों ही सदनों में विपक्ष लाएगा. 13 मार्च को यह प्रस्ताव विपक्षी सांसद सबमिट करेंगे. महाभियोग प्रस्ताव में सीईसी के ऊपर पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने के साथ एसआईआर (SIR) एक्सरसाइज के जरिए बड़े पैमाने पर लोगों को वोट देने से रोकने का आरोप लगाते हुए महाभियोग नोटिस का आधार बनाया गया है. 

दुर्व्यवहार का आरोप

विपक्ष के सामूहिक प्रयास से ये नोटिस लाया जा रहा है. इससे पहले सीईसी ज्ञानेश कुमार पर ये आरोप लगा था कि जब टीएमसी के नेताओं का डेलीगेशन चुनाव आयोग मिलने गया था, तो उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ था. इसके अलावा विपक्षी सांसद सीईसी ज्ञानेश कुमार के ऊपर लगातार
बीजेपी के पक्ष में काम करने और संवैधानिक संस्थान के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं.

सीईसी को कैसे हटा सकते हैं?

केंद्रीय चुनाव आयुक्त को संविधान के आर्टिकल 324(5) के तहत हटाया जा सकता है. देश के इतिहास में ये पहला मौका होगा जब सीईसी के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव आएगा.

CEC को हटाना संविधान के आर्टिकल 324 के तहत आता है, जिसमें लिखा है- 'चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही और उन्हीं वजहों से हटाया जाएगा.' जजेज इंक्वायरी एक्ट के मुताबिक, जिस सदन में नोटिस दिया जाता है, उस सदन के कम से कम सौ सदस्यों का समर्थन होना चाहिए. वहीं अगर राज्यसभा में नोटिस दिया जाता है, तो राज्यसभा के कम से कम 50 मेंबर्स के समर्थन प्राप्त होने चाहिए. इसके बाद स्पीकर इस पर विचार करते हैं. यह उनका विवेकाधिकार है कि वो प्रस्ताव को मान सकते हैं या मानने से मना कर सकते हैं.

बजने वाला है चुनावी बिगुल

गौरतलब है कि आने वाले कुछ दिनों में पश्चिम बंगाल समेत पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान होना है. बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर सत्ताधारी पार्टी टीएमसी चुनाव आयुक्त के खिलाफ लगातार मुखर होकर आरोप लगा रही है. खुद सीएम ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी हैं. सूत्रों के मुताबिक इस नोटिस की दो अलग-अलग कॉपी शुक्रवार को लोकसभा और राज्यसभा में जमा की जाएंगी.

ये भी पढ़ें- चाहे मंत्री हो या फिर सांसद किसी को भी....सदन में लौटते ही बिरला ने किसे दी नसीहत? अविश्वास प्रस्ताव पर कही ये बात

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

CEC

