देश

Maharashtra News: ओछी राजनीति कर रहा है विपक्ष... 'IIT Bombay' पर भड़के बीजेपी नेता राम कदम, दिया तीखा जवाब

IIT Bombay controversy news: IIT बॉम्बे का नाम बदलने के फडणवीस सरकार के फैसले पर महाराष्ट्र के  विपक्षी दल आपत्ति कर रहे हैं. इस पर तीखा जवाब देते हुए बीजेपी विधायक राम कदम ने कहा है कि विपक्ष इस मुद्दे पर ओछी राजनीति कर रहा है.

Last Updated: Nov 27, 2025, 06:39 PM IST
Maharashtra News: ओछी राजनीति कर रहा है विपक्ष... 'IIT Bombay' पर भड़के बीजेपी नेता राम कदम, दिया तीखा जवाब

BJP MLA Ram Kadam on IIT Bombay controversy: महाराष्ट्र सरकार आईआईटी बॉम्बे का नाम बदलकर आईआईटी मुंबई करने पर विचार कर रही है. इस मुद्दे पर भाजपा नेता और विधायक राम कदम ने कहा कि यह नाम मुंबई के लोगों को स्वीकार है. इस पहल के लिए मुख्यमंत्री (देवेंद्र फडणवीस) का स्वागत होना चाहिए.

'आईआईटी बॉम्बे का नाम बदलने का स्वागत हो'

भाजपा विधायक राम कदम ने कहा, 'मुंबई नाम को यहां के लोगों ने स्वीकारा है. यह नाम मुंबा देवी के नाम से आता है. आईआईटी बॉम्बे का नाम आईआईटी मुंबई रखने की पहल सबसे पहले राम नाईक ने की थी. यही कारण है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पहल का स्वागत होना चाहिए.' विरोधी दलों को जवाब देते हुए राम कदम ने कहा कि दुर्भाग्य से जनाधार खोने वाले दल (मनसे, शिवसेना-यूबीटी) ओछी राजनीति कर रहे हैं.

'पीएम मोदी की अगुवाई में भारत बना ग्लोबल लीडर'

वहीं अहमदाबाद को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिलने पर बीजेपी विधायक ने अपनी बात रखी. राम कदम ने कहा, 'यह देशवासियों के लिए गौरव की बात है. यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच और उनके कर्मठ कार्यों का परिणाम है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप को धीरे-धीरे दुनिया भर के कई देशों ने पहचाना है, जिससे भारत एक ग्लोबल लीडर बन गया है.'

पूर्व चीफ जस्टिस बीआर गवई के 'न्यायपालिका की स्वतंत्रता' पर बयान के बाद राम कदम ने कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, 'कांग्रेस को उनके बयानों को सुनना चाहिए. यह एक साफ मैसेज है कि कांग्रेस ने कैसे जनता को भ्रमित किया है और संविधान के बारे में गलत जानकारी फैलाई है.'

'पूर्व सीजेआई की बात सुनें सभी राजनीतिक दल'

राम कदम ने कहा, 'अगर फैसला उनके लिए सही आए तो विपक्षी दल न्यायपालिका को अच्छा बताते हैं, लेकिन अगर मन के विरुद्ध फैसला आता है तो वे इसे राजनीतिक हस्तक्षेप बताते हैं. अभी पूर्व मुख्य न्यायाधीश के बयान को देश के पक्ष और विपक्ष के नेताओं को गंभीरता से समझने की आवश्यकता है. कम से कम हम न्यायपालिका की छवि धूमिल न करें.' बताते चलें कि पूर्व सीजेआई बीआर गवई ने मीडिया को दिए इंटरव्यू में कहा था कि सरकार का न्यायपालिका में हस्तक्षेप नहीं होता है.

(एजेंसी आईएएनएस)

Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

maharashtra news in hindi

