'चौथे चरण से ही EVM को गाली देना शुरू कर दिया', PM मोदी ने विरोधियों के लिए खूब मजे

प्रयागराज: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने बृहस्पतिवार को कहा कि उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में चार चरणों के विधान सभा चुनाव (Assembly Election) हो चुके हैं और लोग भाजपा (BJP) और इसकी सहयोगी पार्टियों के उम्मीदवारों (Candidates) को भरपूर आशीर्वाद दे रहे हैं, जिसे देखते हुए विपक्ष ने चौथे चरण से ही ईवीएम (EVM) को गाली देना शुरू कर दिया है. यहां गंगा पार फाफामऊ के बेला कछार में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी (Modi) ने लोगों से कहा कि एग्जिट पोल (Exit Polls) का इंतजार मत कीजिए, जब ये (विपक्ष) ईवीएम को गाली देने लगें तो समझ लीजिए इनका खेल खत्म.

सपा पर साधा निशाना

रोजगार (Employment) के मुद्दे पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव (SP Chief Akhilesh Yadav) पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, 'आज ये नौकरियों के नाम पर यूपी (UP) के लोगों को धोखा दे रहे हैं. सपा ने अपने 10 साल के शासन में केवल 2 लाख लोगों को नौकरी (Jobs) दी और वह भी भाई भतीजावाद (Nepotism), जातिवाद (Casteism) और पैसों के बंडल पर.' उन्होंने दावा किया कि योगी सरकार (Yogi Sarkar) ने 5 साल में पांच लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी (Government Job) दी. मोदी ने आरोप लगाया कि नौकरी के नाम पर आयोग में बैठे लोग सिफारिश, जातिवाद, क्षेत्रवाद और नोटों के बंडल को योग्यता मानते थे. उन्होंने कहा कि इन लोगों ने अपने कारोबारियों को आयोग के जिम्मेदार पदों पर बैठाकर जो खेल खेला है उससे कितने ही होनहार लोगों का भविष्य (Future) चौपट हुआ.

अंधविश्वास पर की टिप्पणी

प्रधानमंत्री ने कहा, 'घोर परिवारवादी कभी सशक्त और आधुनिक उत्तर प्रदेश (Strong and Modern Uttar Pradesh) का निर्माण नहीं कर सकते. ये ऐसे लोग हैं जो घोर अंधविश्वासी (Superstitious) भी हैं. ये लोग नोएडा (Noida) नहीं जाते, बिजनौर (Bijnor) नहीं जाते. नोएडा और बिजनौर से आने वाले टैक्स (Tax) से मलाई मारने को तैयार हैं लेकिन कुर्सी के लिए वहां जाने को तैयार नहीं.' उन्होंने कहा कि पहले यूपीपीएससी और यूपीएससी (UPPSC and UPSC) का पाठ्यक्रम अलग-अलग था. हमारी सरकार ने छात्रों की परेशानी समझी और दोनों परीक्षाओं का पाठ्यक्रम लगभग एक जैसा कर दिया. मोदी ने कहा कि छात्र अब उतनी ही मेहनत से दोनों ही परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने ग्रुप सी और डी (Group C and D) की नौकरी से इंटरव्यू (Interview) खत्म किया जिसका लाभ अनेक युवकों को मिला.

भाजपा की राजनीति के दायरे पर कही ये बात

प्रयागराज (Prayagraj) को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा, 'एक कुंभ मेले ने सारी दुनिया की सोच बदल दी. जिन्हें प्रयागराज के नाम से ही चिढ़ है, जिनके कान प्रयागराज नाम से खड़े हो जाते हैं, वे प्रयागराज का विकास करेंगे क्या.' उन्होंने आरोप लगाया कि पहले की सरकारों ने प्रदेश के अन्य जिलों की तरह प्रयागराज को भी विकास (Development) के लिए तरसाकर रखा. मोदी ने कहा, 'इन घोर परिवारवादियों ने इतने दशकों तक संप्रदायवाद (Communalism), क्षेत्रवाद की राजनीति की. इनकी राजनीति का दायरा बहुत संकीर्ण (Narrow) है.' उन्होंने दावा किया कि भाजपा की राजनीति (Politics) का दायरा विस्तृत और सर्व समावेशी है.

परिवारवाद पर कसा तंज

प्रधानमंत्री ने कहा, 'इक्कीसवीं सदी का यूपी (UP) आकांक्षी है. बड़े सपने लेकर आगे बढ़ रहा है. ‘डबल इंजन’ की सरकार (Government of Double Engine) यूपी को विकसित बनाने में दिन-रात जुटी हुई है. यह आकांक्षा पूरी हो इसलिए यूपी में भाजपा की सरकार (BJP Government) जरूरी है.' मोदी ने आरोप लगाया कि पहले ज्यादातर सरकारी परियोजनाओं के ठेके घोर परिवारवादियों को दिए जाते थे और सीवर लाइन बिछाने जैसे छोटे-बड़े कामों का ठेका भी उन्हीं को मिलता था इसलिए काम भी घटिया तरीके का होता था और कोई कार्रवाई (Action) नहीं होने से ठेकेदार काम अधूरा छोड़कर और पूरे पैसे लेकर भाग जाते थे.

'योगी सरकार के आने के बाद माफिया जेल गए'

उन्होंने दावा किया कि यूपी के हर जिले का ऐसा ही हाल था और यहां के बाहुबली, माफिया (Bahubali, Mafia) की मर्जी ही सर्वोपरि थी. लेकिन योगी सरकार (Yogi Sarkar) के आने के बाद माफिया जेल गए और ठेकेदारी में भी ये लोग 5 साल के लिए ताले लगाकर बैठ गए पर इन्हें सत्ता मिली तो ये ताले दोबारा खोलकर आएंगे. देश में हिंदू धार्मिक स्थलों (Hindu Religious Places) के विकास पर मोदी ने कहा कि कोरोना (Corona) से पहले की बात करूं तो मुस्लिमों के पवित्र स्थान (Holy Places of Muslims) मक्का में दो करोड़ से अधिक लोग हज (Hajj) करने गए थे, वेटिकन सिटी (Vatican City) में एक करोड़ लोग चर्च-पोप के दर्शन करने गए थे. उन्होंने कहा कि इन देशों ने लोगों को बेहतरीन सुविधाएं दी हैं और भारत में भी हम इसी दिशा में काम कर रहे हैं लेकिन कुछ लोग सांप्रदायिकता (Communalism) के चश्मे से देखने की कोशिश करते हैं.

काशी विश्वनाथ कॉरीडोर का हुआ विकास

मोदी ने कहा, 'काशी विश्वनाथ कॉरीडोर (Kashi Vishwanath Corridor) के विकास के बाद वहां जाने वाले लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है. बदरीनाथ और केदारनाथ (Badrinath and Kedarnath) में विकास कार्यों के बाद वहां जाने वाले लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है.' उन्होंने दावा किया कि भक्तों (Devotees), यात्रियों, पर्यटकों की संख्या बढ़ती है तो लोगों को रोजी-रोटी मिलती है और उनकी कमाई (Earning) बढ़ती है. प्रधानमंत्री ने कहा कि हम जो काम कर रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान उस तरफ आने वाला है और ये स्थान आर्थिक गतिविधि (Economic Activity) का बड़ा केंद्र बनने वाले हैं.

'डबल इंजन की सरकार बनना जरूरी'

प्रयागराज में विकास (Development in Prayagraj) पर मोदी ने कहा, '3 साल के भीतर ही प्रयागराज एयरपोर्ट (Prayagraj Airport) पर 10 लाख से अधिक यात्रियों की आवाजाही हो चुकी है. लखनऊ और वाराणसी के बाद यह तीसरा प्रमुख एयरपोर्ट बन गया है.' उन्होंने कहा कि सरकार उत्तर प्रदेश के हर हिस्से को जोड़ना चाहती है और यही कारण है कि योगी सरकार आधुनिक एक्सप्रेसवे (Modern Expressway) और एयरपोर्ट बनवा रही है. प्रधानमंत्री ने दावा किया कि राज्य में विकास की गति न रुके, इसके लिए ‘डबल इंजन’ की सरकार बनना जरूरी है.

(इनपुट - भाषा)

