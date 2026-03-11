स्पीकर के बाद अब CEC की बारी? ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जल्द पेश होगा महाभियोग प्रस्ताव, क्या हैं विपक्ष के मुख्य आरोप

Impeachment Motion Against Gyanesh Kumar: देश के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष की ओर से महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी की जा रही है. प्रस्ताव के मसौदे में गलत आचरण, पक्षपातपूर्ण और भेदभावपूर्ण व्यवहार और SIR एक्सरसाइज समेत बड़े पैमाने पर लोगों को वोट देने से रोकना जैसे मुख्य आधारों का जिक्र किया गया है. बता दें कि विपक्ष पिछले कुछ महीनों से इस कदम पर विचार कर रहा था और सोमवार ( 9 मार्च 2026) को अपने सभी दलों की सहमति मिलने के बाद इसे आगे बढ़ाने का फैसला किया गया.

कब पेश होगा प्रस्ताव?

भारत के राष्ट्रपति को संबोधित इस प्रस्ताव के लिए दोनों सदनों के विपक्षी सांसदों के जरूरी हस्ताक्षर पहले ही इकट्ठा कर लिए गए हैं. 'इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट के मुताबिक प्रस्ताव की सूचना बुधवार (11 मार्च 2026) की शाम या गुरुवार (12 मार्च 2206) की सुबह तक पेश की जाएगी. रिपोर्ट के मुताबिक एक सूत्र ने बताया,' मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रस्तावित महाभियोग प्रस्ताव के लिए हमें लोकसभा सांसदों से 100 और राज्यसभा सांसदों से 50 हस्ताक्षर इकट्ठा करने हैं. यह प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और हम आज या कल सुबह प्रस्ताव पेश कर देंगे.'

चुनाव पर पड़ेगा असर?

मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव के इस कदम की पहल पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस (TMC) की ओर से की गई है. इलेक्शन कमीशन की ओर से वोटर लिस्ट का SIR कई राज्यों में एक विवादित प्रक्रिया बनी हुई है, खासतौर से बंगाल में इसपर ज्यादा विवाद देखने को मिला था. इस कदम का राजनीतिक महत्व इसलिए भी बड़ा माना जा रहा है क्योंकि यह फैसला इलेक्शन कमीशन की ओर से पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के विधानसभा चुनाव का ऐलान करने से कुछ दिन पहले आया है.

कैसे हटाया जाता है CEC?

बता दें कि संसद के किसी भी सदन में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC)को पद से हटाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है. इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है यानी प्रस्तान को सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2 तिहाई बहुमत का समर्थन मिलना चाहिए. वहीं CEC को संविधान के आर्टिकल 324(5) के तहत हटाया जा सकता है. अगर विपक्ष इस प्रस्ताव को लाने में सफल होता है तो यह देश के इतिहास में पहला मामला बन सकता है.