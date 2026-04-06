Oracle ने दिखाया बाहर का रास्ता, लेकिन परेशान नहीं हुआ ये इंजीनियर; समझदारी वाली सेविंग ने कैसे की मुसीबत में मदद

Viral News: दिग्गज टेक कंपनी ओरेकल ने बड़ी संख्या में कर्मचारियों को बाहर निकाला है. कंपनी के इस फैसले का असर भारत में भी पड़ा है. बेंगलुरु में ओरेकल कंपनी से भी काफी लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है. इस बीच ओडिशा के टेक प्रोफेशनल भी छटनी का शिकार हुआ, लेकिन उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग ने सभी का ध्यान खींचा है. जिसके कारण उसपर बहुत प्रभाव नहीं पड़ा.

दरअसल, जब कंपनी ने इस इंजनीयर को बाहर निकाला, तो उन्होंने घबराने या सोशल मीडिया पर रोने-धोने की बजाय शांतिपूर्वक अपना सामान पैक किया और सीधे अपने घर भुवनेश्वर लौट आए. अब उनका अनुशासित वित्तीय प्लान सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है.

इंजीनियर के दोस्त ने शेयर किया किस्सा

इस इंजीनियर के मित्र नायक सत्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि मेरा एक करीबी दोस्त पिछले 14 साल से ओरेकल बेंगलुरु काम करता था और अब कंपनी ने उसको निकाल दिया गया. इसके बाद वह कोई पैनिक नहीं हुआ, किसी स्ट्रेस में पड़े बिना वह सीधे अपने होमटाउन लौट आया.

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One of my close friends was fired from Oracle Bangalore. No panic, no stress, and no crying on social media. He straight away came back to his hometown Bhubaneswar He had postal fixed deposits in two joint accounts ₹15 lakh each. One with his parents, and the other in his… — Nayak Satya (@NayakSatya_SG) April 5, 2026

कैसे मजबूत फाइनेंशियल प्लानिंग ने की मदद

इंजीनियर ने सालों पुराने तरीके से बचत की थी, जिसके कारण नौकरी जाने के बाद भी उसको तुरंत किसी आर्थिक दबाव से नहीं गुजरना पड़ा. आइए आपको बताते हैं कि उसने कैसे और कहां-कहां अपनी सेविंग्स की थी.

इंजीनियर ने दो ज्वाइंट पोस्टल फिक्स डिपॉजिट में कुल 15-15 लाख रुपये रखे थे. जिसका करीब 28000 रुपये ब्याज मिलता है. वहीं, बैंक में फिक्स डिपॉजिट में 30 लाख रुपये हैं और इससे हर महीने करीब 15000 रुपये का ब्याज मिलता है. इंजीनियर को कुल पैसिव इनकम करीब 43,000 रुपये प्रतिमाह मिलती है. सबसे खास बात है कि उसके पास कोई EMI या लोन नहीं है, जिससे घर लौटकर वे बिना किसी तनाव के रह पा रहे हैं.

परिवार के साथ रहना शुरू किया

रिपोर्ट्स के अनुसार, घर लौटने के बाद उन्होंने अपने माता-पिता के साथ रहना शुरू कर दिया और समय व्यतीत करने के लिए उबर ड्राइवर के रूप में काम करान शुरू कर दिया. बता दें कि इंजीनियर को फ्लेक्सिबल इनकम मिल रही है. अब वह एक कोई व्यापार करने की सोच रहे हैं.

इंजीनियर की प्लानिंग से सीखने वाली बात

नायक सत्य के पोस्ट में जोर देते हुए कहा गया कि हमेशा आगे की प्लानिंग करें, जिससे जरूरत पड़ने पर कभी भी फंसे नहीं. इस इंजीनियर की कहानी टेक या प्राइवेट सेक्टर में चल रही बड़ी छंटनियों के बीच लोगों को वित्तीय तैयारी का महत्व याद दिला रही है.

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