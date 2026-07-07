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‘‘ हाई कोर्ट के न्यायाधीश की मौखिक टिप्पणियां-ऐतिहासिक !’’

भारतीय न्यायपालिका संविधान की अंतिम संरक्षक मानी जाती है. न्यायालयों के लिखित निर्णय ही कानून का आधार और भविष्य की ‘‘नजीर’’ बनते हैं. किंतु पिछले कुछ वर्षों में एक नई प्रवृत्ति उभरी है. अनेक महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ऐसी मौखिक टिप्पणियाँ (Oral Observations) कर देते हैं, जो तत्काल मीडिया की सुर्खियां व ब्रेकिंग न्यूज बन जाती हैं. कई बार तो इन ‘‘टिप्पणियों’’ की चर्चा ‘‘लिखित निर्णय’’ से भी अधिक होती है,

Written ByRajeev Khandelwal
Published: Jul 07, 2026, 12:02 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 12:06 PM IST
‘‘ हाई कोर्ट के न्यायाधीश की मौखिक टिप्पणियां-ऐतिहासिक !’’

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Rajeev Khandelwal

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लेखक, कर सलाहकार एवं पूर्व अध्यक्ष, बैतूल सुधार न्यास

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