‘‘ हाई कोर्ट के न्यायाधीश की मौखिक टिप्पणियां-ऐतिहासिक !’’

सुनवाई के दौरान माननीय न्यायमूर्ति द्वारा की गईं कुछ टिप्पणियाँ सोशल मीडिया में वायरल हो गई. टिप्पणियों के कुछ प्रमुख अंश इस प्रकार बताए गए.

‘‘सभी नागरिकों को सरकार (सत्ता) का गुलाम बनाया जा रहा है? वे विरोध नहीं कर सकते, आंदोलन नहीं कर सकते, यह सब क्या है?’’

‘‘पेपर लीक पर नागरिक विरोध करेंगे तो आप उन पर मुकदमे दर्ज कर देंगे? विरोध करना नागरिकों का अधिकार है.’’

‘‘भाजपा मुर्दाबाद अमित शाह मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए गए थे. नागरिक ऐसे नारे क्यों नहीं लगा सकते?’’

‘‘पुलिस (सत्ता) मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की नहीं, बल्कि जनता की सेवक है.’’

याचिकाकर्ता (सईद अहमद) की तरफ इशारा करते हुए व्यंग्य किया: ‘‘आपको (सईद) भी पाला बदल लेना चाहिए... वैसे भी पूरे महाराष्ट्र में horse-trading चल रहा है. आपके खिलाफ FIR हैं ना? पाला बदलने पर विचार करें, वहाँ आजकल एक ‘‘वॉशिंग मशीन’’ भी है.’’