‘‘ हाई कोर्ट के न्यायाधीश की मौखिक टिप्पणियां-ऐतिहासिक !’’

भारतीय न्यायपालिका संविधान की अंतिम संरक्षक मानी जाती है. न्यायालयों के लिखित निर्णय ही कानून का आधार और भविष्य की ‘‘नजीर’’ बनते हैं. किंतु पिछले कुछ वर्षों में एक नई प्रवृत्ति उभरी है. अनेक महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ऐसी मौखिक टिप्पणियाँ (Oral Observations) कर देते हैं, जो तत्काल मीडिया की सुर्खियां व ब्रेकिंग न्यूज बन जाती हैं. कई बार तो इन ‘‘टिप्पणियों’’ की चर्चा ‘‘लिखित निर्णय’’ से भी अधिक होती है, जिनका उल्लेख निर्णय में होता ही नहीं है. न्यायिक गरिमा की दृष्टि से ऐसी टिप्पणियाँ सदैव क्या आवश्यक और उपयुक्त होती हैं? लेख का यही मूल विषय है.
प्रसंग है, 2 जुलाई 2026 के महाराष्ट्र हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति माधव जामदार का निर्णय. याचिकाकर्ता सईद अहमद अब्दुल वाहिद चैधरी, जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के महाराष्ट्र राज्य महासचिव हैं, के विरुद्ध CAA, NRC, वक्फ संबंधी मुद्दों, पेपर लीक तथा अन्य विषयों पर प्रदर्शन, धरना और सरकार विरोधी नारे लगाने के आरोपों के आधार पर कई ‘‘प्राथमिकी’’ दर्ज की गई थीं. इन्हीं मामलों के आधार पर पुलिस उपायुक्त (चेंबूर) ने 3 दिसंबर 2025 को उनके विरुद्ध एक वर्ष का एक्सटर्नमेंट (तड़ीपार, जिला बदल) आदेश पारित किया था, जिसे अपीलीय प्राधिकारी, कमिश्नर कोकण ने बरकरार रखा. फलतः याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट जहां पर सुनवाई करते हुए न्यायाधिपति ने मुंबई पुलिस द्वारा पारित एक वर्ष के एक्सटर्नमेंट (तड़ीपार) आदेश को निरस्त कर दिया.
सुनवाई के दौरान माननीय न्यायमूर्ति द्वारा की गईं कुछ टिप्पणियाँ सोशल मीडिया में वायरल हो गई. टिप्पणियों के कुछ प्रमुख अंश इस प्रकार बताए गए.
‘‘सभी नागरिकों को सरकार (सत्ता) का गुलाम बनाया जा रहा है? वे विरोध नहीं कर सकते, आंदोलन नहीं कर सकते, यह सब क्या है?’’
‘‘पेपर लीक पर नागरिक विरोध करेंगे तो आप उन पर मुकदमे दर्ज कर देंगे? विरोध करना नागरिकों का अधिकार है.’’
‘‘भाजपा मुर्दाबाद अमित शाह मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए गए थे. नागरिक ऐसे नारे क्यों नहीं लगा सकते?’’
‘‘पुलिस (सत्ता) मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की नहीं, बल्कि जनता की सेवक है.’’
याचिकाकर्ता (सईद अहमद) की तरफ इशारा करते हुए व्यंग्य किया: ‘‘आपको (सईद) भी पाला बदल लेना चाहिए... वैसे भी पूरे महाराष्ट्र में horse-trading चल रहा है. आपके खिलाफ FIR हैं ना? पाला बदलने पर विचार करें, वहाँ आजकल एक ‘‘वॉशिंग मशीन’’ भी है.’’
इस प्रकरण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि न्यायालय ने नागरिकों के शांतिपूर्ण विरोध और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संविधान के मूल अधिकारों के अनुरूप महत्व दिया. लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर असहमति व्यक्त करना राजद्रोह नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का स्वाभाविक अंग है.
सिक्के का दूसरा पहलू भी है. न्यायालय का अंतिम निर्णय ही विधिक रूप से बाध्यकारी होता है. सुनवाई के दौरान की गई मौखिक टिप्पणियाँ सामान्यतः आदेश का हिस्सा नहीं होती और उनका स्वतंत्र कानूनी महत्व भी सीमित होता है. इसलिए न्यायिक संयम (Judicial Restraint) की अपेक्षा की जाती है.
विशेष रूप से ‘‘हॉर्स ट्रेडिंग’’, ‘‘वॉशिंग मशीन’’ अथवा समकालीन राजनीतिक घटनाओं पर की गई व्यंग्यात्मक टिप्पणियाँ प्रत्यक्ष रूप से मामले के मूल मुद्दे से सीधे जुड़े हुए नहीं लगते, न ही विवाद के निर्णय के लिए आवश्यक प्रतीत होते दिखते है. ऐसी टिप्पणियाँ अनावश्यक विवाद को जन्म देती हैं और न्यायपालिका की ‘‘राजनीतिक तटस्थता’’ को लेकर सार्वजनिक बहस खड़ी कर सकती हैं.
न्यायालय की प्रतिष्ठा केवल उनके निर्णयों से नहीं, बल्कि उनके शब्दों के तौल से भी निर्मित होती है. इसलिए यह अपेक्षा स्वाभाविक है कि न्यायालय उतना ही बोले, जितना न्याय करने के लिए आवश्यक हो.
क्या न्यायालयों का कार्य केवल निर्णय देना चाहिए अथवा सार्वजनिक विमर्श का भी नेतृत्व करना चाहिए?
क्या ऐसी टिप्पणियाँ न्यायिक प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाती हैं, या फिर न्यायालयों को अनावश्यक राजनीतिक विवादों के केंद्र में ले आती हैं?
आप स्वयं उक्त टिप्पणियों को ‘‘तराजू पर तौलें’’. स्थिति आईने सामान स्पष्ट हो जाएगी. उक्त ऋणात्मक टिप्पणियां एक न्यायाधीश की कम, राजनेता समान ज्यादा लगती है?
शीर्ष अदालत ने समय-समय पर कई महत्वपूर्ण मामलों में स्व-संज्ञान लेकर न्यायिक संयम और न्यायालयीन मार्गदर्शन दिये है. वर्तमान प्रकरण में भी की गई कुछ मौखिक दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणियाँ होकर न केवल वे प्रकरण के तथ्यों से मेल नहीं खाती हैं, बल्कि न्यायिक मर्यादा पर सवाल भी खड़ा करती हैं. ऐसी स्थिति में मामले का स्व-संज्ञान लेकर सर्वोच्च न्यायालय व्यापक दिशानिर्देश जारी कर सकता है, जिससे भविष्य में न्यायिक स्वतंत्रता और न्यायिक संयम के बीच संतुलन बना रहे.
लोकतंत्र में न्यायपालिका की स्वतंत्रता जितनी आवश्यक है, उतना ही आवश्यक उसका ‘‘निष्पक्ष और संयमित’’ दिखाई देना भी है.न्यायाधीश की प्रत्येक सार्वजनिक टिप्पणी न्यायपालिका की संस्थागत गरिमा से जुड़ी होती है.
कबीर ने सच ही कहा है ‘‘बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानिय हिये तराजू तौलि के, तब मुख बाहर आनि.’’