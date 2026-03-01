'जज साहब 325 रुपये दिहाड़ी में 12000 गुजारा भत्ता नहीं दे सकता...', सुप्रीम कोर्ट में पति की गुहार पर क्या हुआ?

Supreme Court: निचली अदालत से हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट की चौखट पहुंचे तलाक के इस मामले ने जजों को भी हैरान कर दिया. बेंच के सामने जब फरियादी ने कहा वह हर दिन महज 325 रुपये दिहाड़ी कमाता है, ऐसे में 12,000 रुपये महीने का गुजारा भत्ता नहीं दे सकता. कोर्ट ने कहा इस बात पर भरोसा करना नामुमकिन है.
Divorce case in Supreme Court: पति-पत्नी का रिश्ता अब जन्म-जन्मांतर का बंधन नहीं रह गया है. भारत में रिश्ते तेजी से टूट रहे हैं. तलाक दर का आंकड़ा हैरान कर रहा है. ऐसे ही एक मामले में जब निचली अदालत में तय हुए गुजारा भत्ते की रकम से पत्नी संतुष्ट नहीं हुई तो पहले उसने हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पति ने पत्नी की मांग पर सवाल उठाते हुए कहा, 'जज साहब, हर महीने 12,000 रुपये गुजारा भत्ता इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि रोजाना महज 325 रुपये दिहाड़ी कमा पाता हूं.
पति ने अदालत से गुहार लगाते हुए कहा, जज साहब नौ हजार रुपया महीना सैलरी में 12,000 रुपया महीना गुजारा भत्ता देने में असमर्थ हूं. इसलिए अदालत से रहम की अपील करता हूं. इसके बाद जज भी हैरान रह गए.
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने पति के इतनी कम सैलरी होने के दावे पर यकीन नहीं किया. कोर्ट ने कहा कि यह मानना मुश्किल है कि आज के समय में कोई इतना कम कमाता हो. बेंच ने कहा कि यह मानना मुश्किल है कि कोई कंपनी मिनिमम डेली वेज से कम पैसे देगी. इस दलील पर कोर्ट ने उसकी कंपनी को भी तलब करने की इच्छा जताई, जहां लोगों को मामूली सैलरी पर काम पर रखा जाता है. कोर्ट ने ये भी कहा कि कम सैलरी होने की बात भरोसेमंद नहीं लगती.
इस टिप्पणी के बाद पति के वकील, जॉर्ज पोथन ने अपने क्लाइंट का बचाव करते हुए कहा कि उनके क्लाइंट ने अपनी डेली इनकम के बारे में सच कहा है और इस बारे में एक एफिडेविट फाइल करने को भी तैयार है. हालांकि, बेंच ने दावे को तब भी नामुमकिन बताया और कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा, 'अगर पति मेंटेनेंस नहीं दे सकता, तो उसे अपनी पत्नी को अपने साथ रखना चाहिए ताकि वह खाना बना सके और अपना, बच्चों और उसका खर्च उठा सके.'
इस टिप्पणी के बाद पति ने कहा, साहब ऐसा करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि पत्नी ने उसके माता-पिता के खिलाफ भी शिकायत की है. इस पर जस्टिस मेहता ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पत्नी के मेंटेनेंस के लिए पैसे का इंतजाम करना उसकी जिम्मेदारी है, और उसे इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए कोई न कोई तरीका निकालना होगा, भले ही इसके लिए उसे उधार लेना पड़े या मदद लेनी पड़े.
निचली अदालत ने अपने फैसले में पत्नी को 6 लाख रुपये भत्ता देने का आदेश दिया था. इस धनराशि को कम बताते हुए नाखुश पत्नी ने हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट में रकम बढ़ाने की मांग की थी. उसने कोर्ट के सामने पति के लिए दो विकल्प सुझाए थे. पहला- या तो पति उसे उम्र भर हर महीने 12,000 रुपये गुजारा भत्ता दे, जिसमें सालाना बढ़ोतरी होती रहे, या एक साथ 30 लाख रुपये दे.
दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.
