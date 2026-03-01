Advertisement
trendingNow13127223
Hindi Newsदेशजज साहब 325 रुपये दिहाड़ी में 12000 गुजारा भत्ता नहीं दे सकता..., सुप्रीम कोर्ट में पति की गुहार पर क्या हुआ?

'जज साहब 325 रुपये दिहाड़ी में 12000 गुजारा भत्ता नहीं दे सकता...', सुप्रीम कोर्ट में पति की गुहार पर क्या हुआ?

Supreme Court: निचली अदालत से हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट की चौखट पहुंचे तलाक के इस मामले ने जजों को भी हैरान कर दिया. बेंच के सामने जब फरियादी ने कहा वह हर दिन महज 325 रुपये दिहाड़ी कमाता है, ऐसे में 12,000 रुपये महीने का गुजारा भत्ता नहीं दे सकता. कोर्ट ने कहा इस बात पर भरोसा करना नामुमकिन है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Mar 02, 2026, 12:04 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ai photo
ai photo

Divorce case in Supreme Court: पति-पत्नी का रिश्ता अब जन्म-जन्मांतर का बंधन नहीं रह गया है. भारत में रिश्ते तेजी से टूट रहे हैं. तलाक दर का आंकड़ा हैरान कर रहा है. ऐसे ही एक मामले में जब निचली अदालत में तय हुए गुजारा भत्ते की रकम से पत्नी संतुष्ट नहीं हुई तो पहले उसने हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पति ने पत्नी की मांग पर सवाल उठाते हुए कहा, 'जज साहब, हर महीने 12,000 रुपये गुजारा भत्ता इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि रोजाना महज 325 रुपये दिहाड़ी कमा पाता हूं.

पति ने अदालत से गुहार लगाते हुए कहा, जज साहब नौ हजार रुपया महीना सैलरी में 12,000 रुपया महीना गुजारा भत्ता देने में असमर्थ हूं. इसलिए अदालत से रहम की अपील करता हूं. इसके बाद जज भी हैरान रह गए. 

कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने पति के इतनी कम सैलरी होने के दावे पर यकीन नहीं किया. कोर्ट ने कहा कि यह मानना ​​मुश्किल है कि आज के समय में कोई इतना कम कमाता हो. बेंच ने कहा कि यह मानना ​​मुश्किल है कि कोई कंपनी मिनिमम डेली वेज से कम पैसे देगी. इस दलील पर कोर्ट ने उसकी कंपनी को भी तलब करने की इच्छा जताई, जहां लोगों को मामूली सैलरी पर काम पर रखा जाता है. कोर्ट ने ये भी कहा कि कम सैलरी होने की बात भरोसेमंद नहीं लगती.

Add Zee News as a Preferred Source

इस टिप्पणी के बाद पति के वकील, जॉर्ज पोथन ने अपने क्लाइंट का बचाव करते हुए कहा कि उनके क्लाइंट ने अपनी डेली इनकम के बारे में सच कहा है और इस बारे में एक एफिडेविट फाइल करने को भी तैयार है. हालांकि, बेंच ने दावे को तब भी नामुमकिन बताया और कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा, 'अगर पति मेंटेनेंस नहीं दे सकता, तो उसे अपनी पत्नी को अपने साथ रखना चाहिए ताकि वह खाना बना सके और अपना, बच्चों और उसका खर्च उठा सके.'

इस टिप्पणी के बाद पति ने कहा, साहब ऐसा करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि पत्नी ने उसके माता-पिता के खिलाफ भी शिकायत की है. इस पर जस्टिस मेहता ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पत्नी के मेंटेनेंस के लिए पैसे का इंतजाम करना उसकी जिम्मेदारी है, और उसे इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए कोई न कोई तरीका निकालना होगा, भले ही इसके लिए उसे उधार लेना पड़े या मदद लेनी पड़े. 

क्या है पूरा मामला?

निचली अदालत ने अपने फैसले में पत्नी को 6 लाख रुपये भत्ता देने का आदेश दिया था. इस धनराशि को कम बताते हुए नाखुश पत्नी ने हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट में रकम बढ़ाने की मांग की थी. उसने कोर्ट के सामने पति के लिए दो विकल्प सुझाए थे. पहला- या तो पति उसे उम्र भर हर महीने 12,000 रुपये गुजारा भत्ता दे, जिसमें सालाना बढ़ोतरी होती रहे, या एक साथ 30 लाख रुपये दे. 

दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

TAGS

divorcealimonySupreme Court

Trending news

'साहब 325 रुपये दिहाड़ी में 12000 गुजारा भत्ता नहीं दे सकता...', SC में पति की गुहार
divorce
'साहब 325 रुपये दिहाड़ी में 12000 गुजारा भत्ता नहीं दे सकता...', SC में पति की गुहार
'नेतन्याहू युद्ध अपराधी, मोदी का इजरायल दौरा शर्मनाक', ईरान पर महबूबा का बड़ा हमला!
Mehbooba Mufti
'नेतन्याहू युद्ध अपराधी, मोदी का इजरायल दौरा शर्मनाक', ईरान पर महबूबा का बड़ा हमला!
'जो 40 साल से करना चाहता था, वो अब किया जाएगा', खामेनेई के खात्मे के बाद दहाड़े PM
israel iran attack
'जो 40 साल से करना चाहता था, वो अब किया जाएगा', खामेनेई के खात्मे के बाद दहाड़े PM
अली खामेनेई की मौत की खबर से कर्नाटक का 'मिनी ईरान' बंद, 1981 में आए थे सुप्रीम लीडर
Ayatollah Ali Khamenei Death
अली खामेनेई की मौत की खबर से कर्नाटक का 'मिनी ईरान' बंद, 1981 में आए थे सुप्रीम लीडर
मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात पर भारत चौकन्ना, PM मोदी ने 9.30 बजे बुलाई CCS की बैठक
israel iran attack
मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात पर भारत चौकन्ना, PM मोदी ने 9.30 बजे बुलाई CCS की बैठक
खामेनेई की मौत पर भड़क उठे ओवैसी, इजरायल और US को खूब सुनाया; PAK को भी दी नसीहत
Asaduddin Owaisi
खामेनेई की मौत पर भड़क उठे ओवैसी, इजरायल और US को खूब सुनाया; PAK को भी दी नसीहत
खामेनेई की मौत के बाद कश्मीरियों में गुस्सा, US-इजरायल के खिलाफ सड़क उतरे लोग
Ayatollah Ali Khamenei
खामेनेई की मौत के बाद कश्मीरियों में गुस्सा, US-इजरायल के खिलाफ सड़क उतरे लोग
ईरान-अमेरिका की लड़ाई के बीच भारतीय सीमा में घुसने लगे ड्रोन, सेना ने बरसाई गोलियां
india pakistan news
ईरान-अमेरिका की लड़ाई के बीच भारतीय सीमा में घुसने लगे ड्रोन, सेना ने बरसाई गोलियां
नागपुर में विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री में बड़ा ब्लास्ट, 15 की मौत, कई घायल
Maharastra News
नागपुर में विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री में बड़ा ब्लास्ट, 15 की मौत, कई घायल
सरेंडर लफ्ज नहीं, तेरी जुर्रत ही पहचान... खामेनेई की मौत पर क्या लिख रहे भारतीय?
india iran news
सरेंडर लफ्ज नहीं, तेरी जुर्रत ही पहचान... खामेनेई की मौत पर क्या लिख रहे भारतीय?