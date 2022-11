Delhi AIIMS: बेटी की टूटी सांसें तो मां ने लिया अंगदान का फैसला, कई घर होंगे रोशन

दिल्ली के एम्स अस्पताल में 17 ऐसे परिवारों को सम्मानित किया गया जिन्होंने किसी अपने को खोने के बाद अंगदान का फैसला लिया. अंगदान करने वालों में 16 महीने के बच्चे से लेकर 60 वर्ष के बुजुर्ग तक शामिल थे. इन परिवारों में 19 साल की उम्र में ब्रेन टीबी का शिकार होकर जान गंवाने वाली तला की मां दिव्या भी शामिल थीं, जिनके मार्मिक संदेश ने हर किसी को रुला दिया. उन्होंने कहा, वो अपनी बेटी का कन्यादान नहीं कर सकीं. शादी होती तो बेटी एक घर को रोशन करती लेकिन अब वो कई जिंदगियों को रोशन करेगी.

इन परिवारों में 16 महीने के रिशांत का परिवार भी था. ये बच्चा एम्स में सबसे कम उम्र का डोनर बना. रिशांत कुछ महीनों पहले घर की छत से गिर गया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी. इसी तरह दो साल की रोली जो नोएडा में रहती थी, उसे अज्ञात लोगों ने गोली मार दी थी.

"I used to see hoardings related to organ donation&think I will donate mine after death. But when my daughter became brain dead, i decided to do Angdaan, though I couldn't do her kanyadaan.

Uski shaadi hoti to vo kisi ek ghar mein roshni lati. Ab vo kayi gharon mein roshni layi" pic.twitter.com/SCJFUnRnqp

— AIIMS, New Delhi (@aiims_newdelhi) November 29, 2022