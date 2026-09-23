/UNGA के मंच के बाहर कश्मीर पर OIC-पाकिस्तान की जुगलबंदी; भारत बोला- पहले आतंकवाद पर ध्यान दो...

न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान जम्मू-कश्मीर को लेकर OIC की बैठक और उसके बयान पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. भारत ने OIC के बयान में जम्मू-कश्मीर के जिक्र को गलत और बेवजह बताया है. दरअसल, OIC के जम्मू-कश्मीर कॉन्टैक्ट ग्रुप की बैठक UNGA के दौरान न्यूयॉर्क में हुई. बैठक में OIC ने कश्मीर के लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार की बात दोहराई और 2019 के बाद भारत की ओर से उठाए गए कदमों को वापस लेने की मांग की.
इसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर OIC के रुख को खारिज कर दिया. विदेश मंत्रालय ने कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविभाज्य हिस्से हैं. भारत ने कहा कि राजनीतिक मकसद से बार-बार किए जाने वाले ऐसे दावों से यह वास्तविकता नहीं बदल सकती. भारत ने यह भी कहा कि OIC को भारत के उन मामलों पर बोलने का कोई हक नहीं है, जो पूरी तरह भारत के आंतरिक मामले हैं. विदेश मंत्रालय के मुताबिक, इस तरह के बयानों का लगातार समर्थन OIC की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करता है.
विदेश मंत्रालय ने OIC से कहा कि उसे पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दे पर मंच देने के बजाय पाकिस्तान से आतंकवाद के मुद्दे पर कार्रवाई करने के लिए कहना चाहिए. भारत ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान के पास आतंकवाद को समर्थन देने का रिकॉर्ड है और OIC को पाकिस्तान से अपने नियंत्रण वाले इलाकों से पैदा होने वाले आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए कहना चाहिए. यह भारत का आधिकारिक आरोप है.
Statement on references to India in the Joint Communiqué of the OIC Contact Group on Jammu & Kashmir
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— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) September 23, 2026
पाकिस्तान के उपप्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने OIC की बैठक में कश्मीर मुद्दे पर सदस्य देशों से संयुक्त राष्ट्र और दूसरे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर एकजुट रुख बनाए रखने की अपील की थी. यानी UNGA के बीच कश्मीर को लेकर पाकिस्तान और OIC की तरफ से उठाए गए मुद्दे पर भारत ने साफ कर दिया है कि वह जम्मू-कश्मीर को अपना अभिन्न हिस्सा मानता है और इस मामले में किसी बाहरी संगठन की दखलंदाजी को स्वीकार नहीं करता.