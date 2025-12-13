पब्लिक को मिलेगा पूरा पैसा, मेसी का प्रोग्राम करवाने वाला ऑर्गनाइजर हिरासत में, ममता सरकार का बड़ा ऐलान

Kolkata Lionel Messi Event Hungama: फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी को देखने के लिए कोलकाता के सॉल्ट लेक सिटी में आज आयोजित हुआ कार्यक्रम हंगामे का शिकार हो गया. इस मामले में पुलिस ने आयोजक हो हिरासत में ले लिया है. साथ ही लोगों को टिकटों का पैसा रिफंड करवाने की बात कही है.
Kolkata Lionel Messi Event Hungama Update: कोलकाता में फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी के कार्यक्रम में हुई अफरा-तफरी और तोड़फोड़ से ममता सरकार की भारी किरकिरी हो रही है. सरकार के आदेश पर कार्यक्रम के आयोजक को हिरासत में ले लिया गया है. वहीं सीएम ममता बनर्जी घटना के लिए मेसी के सभी फैंस से माफी मांगकर उन्हें संतुष्ट करने की कोशिश की है. साथ ही कहा कि इस कार्यक्रम को देखने के लिए जिन लोगों ने पैसे देकर टिकट लिए हैं, उन्हें अब रिफंड किया जाएगा. अब इस मामले में राज्य के डीजीपी राजीव कुमार का बयान भी सामने आया है.
'मेसी की योजना थी कि वे आएंगे और ...'
मेसी के कार्यक्रम में मची अफरा-तफरी पर पश्चिम बंगाल डीजीपी राजीव कुमार ने कहा, 'प्रशंसकों में कुछ तरह का गुस्सा या बेचैनी थी. वे जोर-जोर से चिल्ला कर कह रहे थे कि वे खेल नहीं रहे हैं. हालांकि मेसी की योजना यही थी कि वे यहां आएंगे, हाथ हिलाएंगे, कुछ लोगों से मिलेंगे और चले जाएंगे.'
आयोजक को हिरासत में लिया गया- डीजीपी
डीजीपी ने आगे कहा, 'अब सरकार ने पहले से ही एक कमिटी गठित कर दी है जो सभी पहलुओं की जांच करेगी. इसमें आयोजक की ओर से कोई कुप्रबंधन था या कुछ और. इन सब पहलुओं को बारीकी से देखा जाएगा. आयोजक चिंतित लोगों को लिखित में दे रहे हैं कि बेचे गए टिकटों का रिफंड कर दिया जाएगा. अब स्थिति नियंत्रण में है... हमने आयोजक को पहले से ही हिरासत में ले लिया है.'
मेसी के कोलकाता कार्यक्रम में हुई अराजकता पर पश्चिम बंगाल के डीजीपी ने कहा, 'हमने मुख्य आयोजक को हिरासत में ले लिया है. हम यह सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं कि इस कुप्रबंधन को बिना सजा के न छोड़ा जाए.'
यह एक बड़ी घटना है- ए़डीजी शमीम
वही इस घना पर एडीजी (लॉ एंड ऑर्डर) जावेद शमीम ने कहा, 'शांति तुरंत बहाल करनी होगी. इसका ध्यान रखा गया है. यातायात सामान्य है. सभी लोग अपने-अपने घर लौट चुके हैं. घटना सॉल्ट लेक स्टेडियम तक ही सीमित है. यह एक बड़ी घटना है. हम इस मामले में लगे हुए हैं और यह सुनिश्चित करेंगे कि सॉल्ट लेक स्टेडियम में आज जो कुछ भी हुआ है, उसके लिए जो भी जिम्मेदार है, उसे दंडित किया जाए और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ हर तरह की कार्रवाई की जाए.'
एडीजी शमीम ने आगे कहा, 'अब स्थिति सामान्य है. दूसरा चरण जांच का है. इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है. मुख्य आयोजक को गिरफ्तार किया जा चुका है. मैं आपको बता रहा हूं कि आयोजक वादा कर रहे हैं कि वे प्रशंसकों को टिकट का शुल्क लौटा देंगे. हम देखेंगे कि यह कैसे संभव हो पाता है.'
