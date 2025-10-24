ORSL Row: क्या FSSAI ने दी हाई शुगर वाली ORSL ड्रिंक्स बेचने की मंजूरी? डॉक्टर के आरोपों पर आ गया जवाब

FSSAI ORSL Row: FSSAI ने मौजूदा ORSL स्टॉक की बिक्री या निपटान के लिए मंजूरी देने से इनकार किया है. फूड रेग्युलेटर ने साफ किया कि निपटान के लिए उसकी मंजूरी देने वाले फैक्ट्स को गलत तरीके से पेश किया गया है.
What is ORSL: मार्केट में ORSL ड्रिंक्स की भरमार है. इस बीच हैदराबाद की रहने वाली बच्चों की डॉक्टर ने शुक्रवार को कथित तौर पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) पर हाई शुगर वाली ORSL ड्रिंक्स को बिक्री की मंजूरी देने को हमला बोला है.
डॉ. शिवरंजिनी संतोष ने FSSAI की सहमति देने वाले आदेश की निंदा करते हुए कहा कि यह जरूरी पब्लिक हेल्थ गाइडलाइंस का उल्लंघन है. उन्होंने कहा कि WHO के नियमों का पालन करने वाले ORSL ड्रिंक्स ही फार्मेसियों और स्कूलों में बेचे जाएं.
पीएम मोदी को किया टैग
पीएम मोदी और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को टैग करते हुए शिवरंजिनी संतोष ने लिखा, 'मेरी लड़ाई हमेशा भ्रमित करने वाले ORSL को लेकर रहेगी, जिनका फॉर्मूला WHO के तय मानकों के मुताबिक नहीं है. 17 अक्टूबर का स्टे जेएनटीएल और एफएसएसएआई (भारत सरकार) के बीच हुए एक समझौते के आधार पर जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि जेएनटीएल एक हफ्ते के भीतर अपना तर्क पेश करेगा और 15 अक्टूबर का आदेश उस पर फैसला होने तक स्थगित रहेगा. यह ठीक नहीं है. एफएसएसएआई को इसके लिए सहमत नहीं होना चाहिए था. अगर एफएसएसएआई सहमत नहीं होता, तो शायद अदालत स्टे ऑर्डर के साथ याचिका का निपटारा नहीं करती.'
Sir, @narendramodi @JPNadda my fight had always been against the misleading labels of ORSL, RebalanzVitORS, ORSfit, GluconDActivORS and liquids not compliant with WHO recommended formula ORS, sold especially in the pharmacies, hospitals, and schools. The 17th Oct stay was issued…
— Dr.Sivaranjini (@dr_sivaranjani) October 24, 2025
आखिर मामला क्या है?
विवाद तब शुरू हुआ जब FSSAI ने 15 अक्टूबर को एक ऐतिहासिक आदेश जारी किया, जिसमें पेय पदार्थों समेत किसी भी फूड प्रोडक्ट में 'ORS' शब्द का इस्तेमाल तब तक बैन कर दिया गया जब तक कि वो WHO के ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट के लिए तय मानकों का सख्ती से पालन नहीं करता हो.
यह आदेश डॉ. शिवरंजिनी की ओर से ORSL जैसे भ्रामक उत्पादों के खिलाफ आठ साल लंबे कैंपेन के बाद आया है. उनका और अन्य हेल्थ एक्सपर्ट्स का तर्क है कि इनमें खतरनाक रूप से हाई शुगर और अपर्याप्त इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जिससे ये दस्त से पीड़ित बच्चों के लिए अप्रभावी और संभावित रूप से हानिकारक हो जाते हैं.
हालांकि, कथित तौर पर 17 अक्टूबर को FSSAI और मैन्युफैक्चरर, JNTL (Kenvue की भारतीय शाखा) के बीच एक समझौते के आधार पर एक स्टे ऑर्डर जारी किया गया था. कुछ रिपोर्ट्स में शुरू में यह सुझाव दिया गया था कि इस कदम से मौजूदा हाई शुगर ORSL स्टॉक की बिक्री की इजाजत मिल सकती है. डॉ. शिवरंजिनी ने 23 अक्टूबर को इसे राष्ट्रीय शर्म बताया.
FSSAI ने किया इनकार
हालांकि FSSAI ने मौजूदा ORSL स्टॉक की बिक्री या निपटान के लिए मंजूरी देने से इनकार किया है. फूड रेग्युलेटर ने साफ किया कि निपटान के लिए उसकी मंजूरी देने वाले फैक्ट्स को गलत तरीके से पेश किया गया है. जनता को अदालत का आधिकारिक आदेश देखना चाहिए.
