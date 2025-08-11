Advertisement
trendingNow13047117
Hindi NewsदेशDNA: हादी की मौत पर बांग्लादेश में बवाल, अमेरिका दे रहा श्रद्धांजलि; हिंदुओं पर अत्याचार पर मौन क्यों?

DNA: हादी की मौत पर बांग्लादेश में बवाल, अमेरिका दे रहा श्रद्धांजलि; हिंदुओं पर अत्याचार पर मौन क्यों?

Bangladesh unrest: दो दिन पहले ट्रंप इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की अपील कर रहे थे. अब उनका देश उस कट्टरपंथी को श्रद्धांजलि दे रहा है, जिसके समर्थक बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं. एक हिंदू की बीच सड़क पर बर्बर हत्या कर दी गई. लेकिन ट्रंप मौन हैं, उनका दूतावास चुप है. मानवाधिकार के चैंपियंस की जुबान को लकवा मार गया है.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Dec 20, 2025, 01:02 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

DNA: हादी की मौत पर बांग्लादेश में बवाल, अमेरिका दे रहा श्रद्धांजलि; हिंदुओं पर अत्याचार पर मौन क्यों?

Bangladesh violence: बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के तांडव ने वैचारिक आतंक का सबसे घिनौना और क्रूर चेहरा दिखाया है. इस आतंक ने उन बौद्धिक बेईमानों का चेहरा भी बेनकाब कर दिया है जो दिखावा तो इस्लामिक आतंक के खिलाफ लड़ने और मानवाधिकारों के संरक्षक होने का करते हैं. लेकिन असल में अपने फायदे के लिए वो कट्टपंथियों के साथ पहली जमात में खड़े नजर आते हैं. भारत विरोधी उस्मान हादी को श्रद्धांजलि देने के लिए बांग्लादेश के अमेरिकी दूतावास ने एक पोस्ट किया जिसमें कट्टरपंथियों के नायक, मानवता के दुश्मन और बांग्लादेश में अस्थिरता के जिम्मेदार हादी को अमेरिका श्रद्धांजलि दे रहा है.

मतलब ये कैसी वैचारिक बेईमानी है. सोचिए दो दिन पहले ट्रंप इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की अपील कर रहे थे. आज उनका देश एक कट्टरपंथी को श्रद्धांजलि दे रहा है. उसी कट्टरपंथी के समर्थक बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं. एक हिंदू की बीच सड़क पर बर्बर हत्या कर दी गई. लेकिन ट्रंप मौन हैं, उनका दूतावास चुप है. मानवाधिकार के चैंपियंस की जुबान को लकवा मार गया. मित्रो इस सलेक्टिव सोच और वैचारिक पाखंड का विरोध भी जरूरी है.

जरूरी है यहूदियों की हत्या पर इस्लामिक आतंकवाद को खतरा बतानेवाले और हिंदुओं की हत्या पर आंखे नीची कर लेनेवालों के चेहरे से मानवता का पाखंड उतारा जाए. उन्हें बताया जाए की इस्लामिक आतंक सिर्फ यहूदियों या अमेरिकियों के लिए खतरा नहीं है. ये पूरी मानवता के लिए खतरा है. एक यहूदी की हत्या जितनी मानवता विरोधी है उतनी ही मानवता विरोधी एक हिंदू की हत्या भी है  

Add Zee News as a Preferred Source

मित्रो कट्टरपंथी हादी के उन्मादी समर्थकों ने ढाका में कई मीडिया संस्थानों पर भी हमला किया. प्रथम आलो के दफ्तर में तोड़फोड के बाद आग लगा दी गई. द डेली स्टार के ऑफिस में भी आग लगाई गई.

प्रेस पर हमले ने पश्चिम देशों के कथित मानवाधिकार, प्रेस स्वतंत्रता के समर्थकों की चिंता को सामने ला दिया. 10 देशों के संगठन मीडिया फेडरेशन कॉलिशन ने बकायदा एक प्रेस नोट जारी किया. मीडिया की स्वतंत्रता के नाम पर उम्दा अंग्रेजी में चिंता जताई गई. मीडिया पर हमले की निंदा की गई. कट्टरपंथियों को याद दिलाया गया कि मीडिया को लोगों तक अपनी खबर पहुंचने का अधिकार है, इस नोट ने पश्चिम देशों के वैचारिक कंगाली, सलेक्टिव सोच और एकपक्षीय मानवतावादी विचार की पोल खोल दी.

मित्रो जिस ढाका में प्रेस की इमारत पर हमले को लेकर पश्चिम देश चिंतित हैं. उसी ढाका से 115 किलोमीटर दूर मैमनसिंह जिले में एक हिंदू दीपू चंद्र दास की कट्टरपंथी भीड़ ने पहले पीट-पीट कर हत्या की. फिर बीच सड़क पर उसे को एक पेड़ से लटका कर..आग दी गई.

जानते हैं प्रेस बिल्डिंग में आग लगाए जाने से नाराज पश्चिम देशों ने एक हिंदू की हत्या पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. किसी भी पश्चिम देश का रिएक्शन दीपू चंद्र दास की हत्या पर नहीं आया. इनके लिए जैसे एक हिंदू की निर्मम हत्या चिंता करने लायक विषय भी नहीं है. ये बिल्डिंग जलाए जाने पर चिंतित होते हैं, लेकिन एक हिंदू की बर्बर लिंचिंग पर इनके मानवीय मूल्य छुट्टी पर चले जाते हैं. सोचिए इनकी सोच कितनी छोटी, संकीर्ण और सलेक्टिव है. हिंदू जैसे इनके लिए अस्तित्व में ही नहीं हैं. इन देशों ने आंख बंद कर ली, उनकी जुबान पर शर्मनाक चुप्पी छा गई. सोचिए ये कितना शर्मनाक है कि ये मीडिया की सुरक्षा की मांग तो करते हैं लेकिन हिंदुओं की सुरक्षा की मांग करना इन्हें सही नहीं लगता.

सड़क पर कट्टरपंथी, निशाने पर हिंदू और भारत विरोधी नारेबाजी

ढाका की सड़कों पर कट्टरपंथियों का उन्माद दिख रहा है. ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान में दिखता है. चुन-चुन कर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान में होता है. कट्टरपंथी भारत विरोधी नारेबाजी कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान में होता है. ढाका में भारतीय डिप्लोमेट्स को निशाना बनाया गया, ठीक वैसे ही जैसे इस्लामाबाद में होता है. यानी कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश को पाकिस्तान बना दिया है. मोहम्मद युनूस के नेतृत्व में बांग्लादेश में भारत विरोधी सोच का मीटर हाई है. फिर हम बांग्लादेश के प्रेम में क्यों डूबे हैं.

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में शरीफ उस्मान बिन हादी को श्रद्धांजलि दी है. ये वही कट्टरपंथी शरीफ उस्मान बिन हादी है जो बांग्लादेश में भारत विरोधी सोच का चेहरा था. ये वही है जिसने कथित ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा जारी किया था. नक्शे में नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाने का अपराध किया था. उसकी पूरी राजनीति भारत विरोध पर टीकी थी. पाकिस्तान के कट्टरपंथी नेताओं की तरह. उसे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड श्रद्धांजलि दे रहा है.

 

कुछ कथित लिबरल कह सकते हैं कि बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड अपने देश के कथित नेता को श्रद्धांजलि दे रहा है. ये उनका कर्तव्य है. चलिए ठीक है. तो क्या भारतीय होने के नाते हमारा कर्तव्य भारत प्रथम नहीं होना चाहिए.

आज ये सवाल सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है. राष्ट्रवादी भारतीय कह रहे हैं की जब बांग्लादेश पाकिस्तान बन गया है. जब बांग्लादेश भारत विरोधी पाकिस्तानी सोच में रंग चुका है तो फिर हमारा क्रिकेट बोर्ड यानी BCCI क्यों बांग्लादेश पर मेहरबान है. क्यों बांग्लादेश के खिलाड़ी IPL में खेल रहे हैं

कोलकाता नाइट राइडर्स ने पूरे 9 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च कर बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिज़ुर रहमान को नीलामी में खरीदा. अब ये बांग्लादेशी भारत की जमीन पर केकेआर की तरफ से खेलेगा. सोचिए जिस बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड नॉर्थ ईस्ट को बांग्लादेश के नक्शे में दिखानेवाले भारत विरोधी को श्रद्धांजलि दे रहा है, उसकी भारत विरोधी सोच का सम्मान कर रहा है. उसी बांग्लादेश के खिलाड़ी पर हम प्यार और पैसा लुटा रहे हैं. कई कथित लिबरल खेल भावना के नाम पर मुस्तफिजुर के लिए ताली भी बजाएंगे. इसे ही वैचारिक दिवालियापन कहा जाता है.

क्या BCCI को भारत प्रेम दिखाते हुए बांग्लादेश के साथ क्रिकेट बैन नहीं करना चाहिए.

क्या आज केकेआर को भारत प्रथम का भाव प्रदर्शित करते हुए मुस्तफिजुर को टीम से बाहर नहीं कर देना चाहिए. मुस्तफिजुर पहले भी सोशल मीडिया पर कई भारत विरोधी पोस्ट को लाइक कर चुका है. इसपर अतीत में विवाद भी हुआ है. जरूरी है कि भारत विरोधी सोच को बढ़ावा देनेवालों को जवाब दिया जाए, उन्हें बताया जाए की जो भारत के खिलाफ सोचेगा, भारत विरोधी सोच का समर्थन करेगा उसे पाकिस्तान की तरह ही बैन किया जाएगा.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

DNADNA Analysis

Trending news

चुपके से रिकॉर्ड किया प्राइवेट वीडियो, गर्लफ्रेंड को दोस्तों से बनवाया हवस का शिकार
MMS
चुपके से रिकॉर्ड किया प्राइवेट वीडियो, गर्लफ्रेंड को दोस्तों से बनवाया हवस का शिकार
उस्मान हादी की हत्या से बांग्लादेश में आग, भारत विरोध और हिंदू टारगेटिंग के पीछे ISI
DNA
उस्मान हादी की हत्या से बांग्लादेश में आग, भारत विरोध और हिंदू टारगेटिंग के पीछे ISI
यूट्यूबर पायल गेमिंग का 19 मिनट 34 सेकेंड वाला वायरल वीडियो निकला डीपफेक, FIR दर्ज
Payal Dhare
यूट्यूबर पायल गेमिंग का 19 मिनट 34 सेकेंड वाला वायरल वीडियो निकला डीपफेक, FIR दर्ज
एस जयशंकर और नीदरलैंड विदेश मंत्री के बीच मुलाकात, भारत-ईयू FTA को लेकर बढ़ी उम्मीद
india eu fta deal
एस जयशंकर और नीदरलैंड विदेश मंत्री के बीच मुलाकात, भारत-ईयू FTA को लेकर बढ़ी उम्मीद
BRS के दलबदलू विधायकों पर बरसे केटीआर, कांग्रेस सीएम को दिया खुला चैलेंज
revanth reddy telangana cm
BRS के दलबदलू विधायकों पर बरसे केटीआर, कांग्रेस सीएम को दिया खुला चैलेंज
भारत के इस गांव में सबसे साफ दिखता है आसमान! नग्न आंखों से भी नजर आएगी Milky Way
Milky Way
भारत के इस गांव में सबसे साफ दिखता है आसमान! नग्न आंखों से भी नजर आएगी Milky Way
'डंकी रूट' से US भेजने वाले गैंग के ठिकानों पर ED की रेड, करोड़ों की नकदी बरामद
ED
'डंकी रूट' से US भेजने वाले गैंग के ठिकानों पर ED की रेड, करोड़ों की नकदी बरामद
तमिलनाडु-गुजरात में जारी हुई SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, 97 लाख लोगों का कटा पत्ता
Voter List Release
तमिलनाडु-गुजरात में जारी हुई SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, 97 लाख लोगों का कटा पत्ता
'बीजेपी कौरव राज स्थापित करना चाहती...'बिहार सीएम की हरकत पर भड़की महबूबा मुफ्ती
hindi Jammu and Kashmir news
'बीजेपी कौरव राज स्थापित करना चाहती...'बिहार सीएम की हरकत पर भड़की महबूबा मुफ्ती
हैवानियत की हद पार! गली में बैडमिंटन खेल रहे बच्चे को जिम ट्रेनर ने मारी लात
bengaluru news
हैवानियत की हद पार! गली में बैडमिंटन खेल रहे बच्चे को जिम ट्रेनर ने मारी लात