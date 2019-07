Badminton: सौरभ वर्मा ने जीता रोमांचक मुकाबला, यूएस ओपन के सेमीफाइनल में बनाई जगह

फुल्र्टन (अमेरिका): राष्ट्रीय चैंपियन भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सौरभ वर्मा ने हमवतन एचएस प्रणॉय को हराकर यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है. सौरभ ने शुक्रवार को खेले गए क्वार्टर फाइनल मैच में दूसरी सीड प्रणॉय को एक रोमांचक मुकाबले में 21-19, 23-21 से मात दी. सौरभ ने 50 मिनट में यह मुकाबला अपने नाम किया.

इस जीत के साथ ही वर्ल्ड नंबर -43 सौरभ ने वर्ल्ड नंबर-32 प्रणॉय के खिलाफ अब अपना रिकॉर्ड 4-0 का कर लिया है. सौरभ ने 2017 के इंडिया ओपन में भी प्रणॉय को पराजित किया था.

#USOpenSuper300 @sourabhverma09 saves two game points in the second game to upset second seed HS Prannoy in the quarterfinals 21-19, 23-21 in 50 minutes. pic.twitter.com/c32bIixNCk

सेमीफाइनल में सौरभ का सामना वर्ल्ड नंबर-56 थाईलैंड के तानोंगसाक सीनसोमबूनसुक से होगा, जिनके खिलाफ भारतीय खिलाड़ी पहली बार कोर्ट पर उतरेंगे.

"THE BEAST" bows out!@PRANNOYHSPRI put up a valiant show, fought till the last point before going down 19-2121, 21-23 to underdog @sourabhverma09 and with this #SourabhVerma seals a Semi-Final spot at the #USOpenSuper300.

Kudos! Keep Rising. #IndiaontheRise pic.twitter.com/yOiLymAunf

— BAI Media (@BAI_Media) July 13, 2019