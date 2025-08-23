क्या टिकटॉक के भारत लौटने का 1% भी चांस है? सरकार के बाद अब कंपनी ने भी दे दिया जवाब
क्या टिकटॉक के भारत लौटने का 1% भी चांस है? सरकार के बाद अब कंपनी ने भी दे दिया जवाब

TikTok in India: भारत में टिकटॉक से बैन हटने की खबरों पर अब कंपनी का बयान आ गया है. उसने बताया है कि वर्तमान समय में भारत के अंदर टिकटॉक को लेकर क्या स्थिति है?

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Aug 23, 2025, 05:36 PM IST
क्या टिकटॉक के भारत लौटने का 1% भी चांस है? सरकार के बाद अब कंपनी ने भी दे दिया जवाब

TikTok: पिछले 5 वर्षों से भारत में प्रतिबंधित TikTok से पाबंदी हटने की खबरों पर अब कंपनी का बयान भी आ गया है. कंपनी ने कहा है कि TikTok पर भारत सरकार के जरिए लगाई गई पाबंदी अभी भी जारी है और देश में यह शॉर्ट-वीडियो प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं है. टेकक्रंच को दिए अपने बयान में टिकटॉकर के प्रवक्ता ने कहा,'हमने भारत में टिकटॉक तक पहुंच बहाल नहीं की है और भारत सरकार के निर्देश का पालन करना जारी रखेंगे.'

इससे पहले भारतीय सरकार के सूत्रों ने भी यही कहा था कि सरकार ने पाबंदी हटाने के संबंध में कोई फैसला नहीं लिया है. न्यूज एजेंसी ANI ने भारत सरकार के सूत्रों के हवाले कहा था,'भारत सरकार ने TikTok को अनब्लॉक करने का कोई आदेश जारी नहीं किया है. ऐसा कोई भी बयान या खबर झूठी और भ्रामक है.'

यह भी पढ़ें: क्या भारत सरकार ने TikTok से पाबंदी हटा ली? सोशल मीडिया पर किए दावों का आया जवाब

कुछ जगहों पर क्यों खुल रही टिकटॉक की वेबसाइट

इससे पहले कुछ सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने दावा किया था कि उनके मोबाइल या लैपटॉप पर टिकटॉक की वेबसाइट ओपन हो रही है. हालांकि यह सब आंशिक तौर पर देखने को मिल रहा था लेकिन जिन लोगों के यहां वेबसाइट ओपन हो रही था वहां वीडियो प्ले नहीं हो रहे थे. इसको लेकर विभाग ने कहा कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स टिकटॉक की साइट को ब्लॉक कर रहे हैं. फिर भी कुछ लोगों के लिए यह वेबसाइट क्यों खुल रही थी, यह साफ नहीं है.

भारत और चीन के रिश्तों में बेहतरी

जून 2020 में गलवान घाटी के अंदर हुई भारतीय और चीनी जवानों के बीच झड़प के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए थे. जिसके बाद सरकार ने चीन पर एक्शन लेते हुए 59 चीनी ऐप्स पर पाबंदी लगा थी. इन्हीं में से एक टिकटॉक भी थी. अब एक बार फिर से भारत-चीन के रिश्तों में बेहतरी आती दिखाई दे रही है, हाल ही में चीनी विदेश मंत्री ने भारत का दौरा किया, साथ ही 31 अगस्त पीएम मोदी भी चीन के दौरे पर जाएंगे. ऐसे हालात में आंशिक रूप से साइट खुलने को लोगों ने कुछ और समझ लिया. 

Tahir Kamran

TikTok

