हमारी दोस्ती घाना के अनानास से भी ज्यादा मीठी... संसद को संबोधित करते हुए बोले पीएम मोदी

Pm Modi in Ghana Parliament: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय 5 देशों की यात्रा पर हैं और गुरुवार को उन्होंने घाना गणराज्य की पार्लियामेंट को संबोधित करते हुए कहा कि मैं घाना गणराज्य की संसद को संबोधित करके बहुत ही सम्मानित महसूस कर रहा हूं. घाना में होना सौभाग्य की बात है, यह एक ऐसी भूमि है, जो लोकतंत्र की भावना को प्रसारित करती है. दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रतिनिधि के रूप में मैं 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और सद्भावना लेकर आया हूं.

उन्होंने कहा कि जब हम घाना को देखते हैं तो हम एक ऐसे राष्ट्र को देखते हैं, जो साहस के साथ खड़ा है, एक ऐसा राष्ट्र, जो सम्मान और शालीनता से हर चुनौती का सामना करता है. समावेशी प्रगति के प्रति आपकी प्रतिबद्धता ने वास्तव में घाना को पूरे अफ्रीकी महाद्वीप के लिए प्रेरणा का केंद्र बना दिया है. आपका राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करना एक बहुत बड़ा सम्मान है और मैं इसे हमेशा संजोकर रखूंगा.

पीएम मोदी ने कहा भारत को अक्सर लोकतंत्र की जननी कहा जाता है. हमारे लिए लोकतंत्र सिर्फ शासन की व्यवस्था नहीं है, यह जीवन जीने का एक तरीका है, जो हमारे मौलिक मूल्यों में गहराई से निहित है. हजारों वर्षों से हमने लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कायम रखा है. वैशाली के प्राचीन गणराज्य से लेकर दुनिया के सबसे पुराने शास्त्रों में से एक ऋग्वेद के ज्ञान तक, जिसमें कहा गया है, 'सभी दिशाओं से अच्छे विचार हमारे पास आएं.'

विचारों के प्रति यह खुलापन हमारे लोकतांत्रिक लोकाचार के मूल में है. आज भारत में 2000 से ज्यादा राजनीतिक पार्टियां, 22 आधिकारिक भाषाएं और हजारों बोलियां हैं. यह विविधता कोई चुनौती नहीं है. यह हमारी ताकत है. यही कारण है कि सदियों से भारत आने वाले लोगों का हमेशा खुले दिल से स्वागत किया गया है.

Grateful to President Mahama, the people and Government of Ghana for the warmth during my visit. I am confident that together we will create a brighter future for our citizens!@JDMahama pic.twitter.com/k7MsaL2B10

— Narendra Modi (@narendramodi) July 3, 2025