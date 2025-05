हमारा काम दुश्मन को तबाह करना है, डेड बॉडी गिनना उनका काम... एयर मार्शल की बात कान खोलकर सुन ले पाकिस्तान!

Operation Sindoor: भारत और पाकिस्तान के बीच सरहद पर तनाव कम करने के लिए एक अहम सीजफायर समझौते पर सहमति बन गई है. इस समझौते की पहल पाकिस्तान की तरफ से की गई, जिसे भारत ने अपनी शर्तों के साथ कबूल किया. यह सहमति दोनों देशों के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस (DGMO) लेवल पर हुई. वहीं, रविवार ( 11 मई ) को शाम को तीनों सेनाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी गई. आज की पीसी में DGMO भी मौजूद रहे. इस दौरान एयर मार्शल ए.के. भारती ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि हमारा काम दुश्मन को तबाह करना है. डेड बॉडी की गिनती करना उनका काम है.

#WATCH | Delhi: #OperationSindoor | Air Marshal AK Bharti says, "Whatever methods and whatever means we have chosen, it had the desired effects on the enemy targets. How many casualties? How many injuries? Our aim was not to inflict casualties, but in case there have been, it is… pic.twitter.com/uK9OBYuQp1

— ANI (@ANI) May 11, 2025