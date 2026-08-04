/असम में बाढ़ का तांडव, जलप्रलय से बेघर हुए 1.35 लाख से ज़्यादा लोग, अब तक 85 की मौत; जानिए क्यों जलमग्न हो गया राज्य?

All India Weather Update 4 August 2026: असम में लगातार हो रही तेज बारिश और नदियों में आए उफान की वजह राज्य इन दिनों बाढ़ के गंभीर संकट से जूझ रहा है. राज्य के सैकड़ों गांव बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं और करोड़ों संपत्ति तबाह हो चुकी है. बाढ़ की वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है. लोग भोजन और पीने लायक साफ पानी के संकट से जूझ रहे हैं. हालांकि, पिछले दो-तीन दिनों में जलस्तर में बाढ़ के पानी में आई मामूली गिरावट से कुछ राहत देखने को मिली है. इसके बावजूद राज्य की एक बड़ी आबादी जलप्रलय और भारी तबाही का सामना कर रही है.