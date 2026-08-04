/असम में बाढ़ का तांडव, जलप्रलय से बेघर हुए 1.35 लाख से ज़्यादा लोग, अब तक 85 की मौत; जानिए क्यों जलमग्न हो गया राज्य?

All India Weather Update 4 August 2026: असम में लगातार हो रही तेज बारिश और नदियों में आए उफान की वजह राज्य इन दिनों बाढ़ के गंभीर संकट से जूझ रहा है. राज्य के सैकड़ों गांव बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं और करोड़ों संपत्ति तबाह हो चुकी है. बाढ़ की वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है. लोग भोजन और पीने लायक साफ पानी के संकट से जूझ रहे हैं. हालांकि, पिछले दो-तीन दिनों में जलस्तर में बाढ़ के पानी में आई मामूली गिरावट से कुछ राहत देखने को मिली है. इसके बावजूद राज्य की एक बड़ी आबादी जलप्रलय और भारी तबाही का सामना कर रही है.
असम में आई बाढ़ और उससे जुड़ी दुर्घटनाओं की वजह से अब तक 85 लोगों की मौत हो चुकी है. जबकि 1.35 लाख से अधिक लोग बेघर हो चुके हैं. बाढ़ की वजह से इस बार राज्य के निचले इलाकों के बजाय ऊपरी असम के शिवसागर, चराईदेव, जोरहाट, डिब्रूगढ़ और गोलाघाट जैसे जिले सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं. अकेले शिवसागर में 55,000 से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में हैं.
इस विनाशकारी बाढ़ ने असम में फसलों और बुनियादी ढांचों को भी भारी नुकसान पहुंचाया है. राज्य में 15 हजार हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि जलमग्न है. जबकि, सैकड़ों घर, सड़कें, पुल और तटबंध पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं. लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए राज्य सरकार की ओर से दर्जनों राहत शिविर और सहायता केंद्र शुरू किए गए हैं. NDRF और SDRF की टीमें बाढ़ में फंसे लोगों को भोजन, पीने का पानी और दवाइयां पहुंचा रही हैं.
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बाढ़ प्रभावितों के लिए 160 करोड़ रुपये की पहली अंतरिम राहत किस्त जारी की है. साथ ही, गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त मकानों वाले परिवारों के बैंक खातों में 15 हजार रुपये की राशि सीधे खाते में ट्रांसफर की गई है. प्रभावित जिलों में लोगों को बिजली शुल्क में छूट, लैंड टैक्स में राहत और बीमा दावों के जल्द निपटान के निर्देश दिए गए हैं.
मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, यह बाढ़ क्लाइमेट चेंज और मानव की गलतियों का नतीजा है. इस साल असम और पड़ोसी राज्य नागालैंड के पहाड़ी इलाकों में जबरदस्त मूसलाधार बारिश हो रही है. यह पानी तेज बहाव के साथ असम के निचले और अपेक्षाकृत सुरक्षित माने जाने वाले क्षेत्रों में भर गया है. यह पानी अपने साथ भारी मात्रा में गाद भी लेकर आया है, जिससे फसल और गांव इसमें दब गए हैं.
वनों की कटाई की वजह से जंगल पहले ही खाली थे, इसलिए वे इस पानी को रोक नहीं सके. जिसका खामियाजा अब राज्य को बाढ़ की विभीषिका के रूप में भुगतना पड़ रहा है. इसके साथ ही नदियों में जमा गाद (Silt), वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है. अब प्रशासन के सामने गाद को निकालना, बिजली बहाल करना, सड़कें साफ करना और पुनर्वास कार्य तेजी से चलाना एक बड़ी चुनौती है.
अब देशभर के मौसम की बात करें तो भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने पूर्वोत्तर भारत और हिमालयी क्षेत्रों में अति-भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. वहीं दिल्ली-एनसीआर में भी हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने का अनुमान है. IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक, आज यानी 4 अगस्त को दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में बादल छाए रहेंगे. सुबह और रात के समय बारिश हो सकती है. अधिकतम तापमान 31°C से 33°C के आसपास रहने की उम्मीद है. वहीं न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री के बीच दर्ज रह सकता है.
असम, मेघालय, सिक्किम और हिमालय से सटे बंगाल के इलाकों में आज बेहद तेज बारिश का अलर्ट है. बिहार और ओडिशा में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया गया है. जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में नए पश्चिमी विक्षोभ के चलते भारी बारिश हो सकती है. इससे अचानक बाढ़ आने और भूस्खलन का खतरा रहेगा. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी आज मध्यम से भारी वर्षा के आसार हैं.