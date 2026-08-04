Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /असम में बाढ़ का तांडव, जलप्रलय से बेघर हुए 1.35 लाख से ज़्यादा लोग, अब तक 85 की मौत; जानिए क्यों जलमग्न हो गया राज्य?

असम में बाढ़ का तांडव, जलप्रलय से बेघर हुए 1.35 लाख से ज़्यादा लोग, अब तक 85 की मौत; जानिए क्यों जलमग्न हो गया राज्य?

Assam flood latest updates: असम में बाढ़ का तांडव जारी है. राज्य में चल रही जलप्रलय से 1.35 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो गए हैं. वहीं बारिश से जुड़े विभिन्न हादसों में 85 लोगों की जान जा चुकी है. सवाल है कि एकाएक ऐसा क्या हो गया कि पूरा राज्य जबरदस्त बाढ़ की चपेट में आ गया.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 04, 2026, 05:42 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 05:42 AM IST
असम में बाढ़ का तांडव, जलप्रलय से बेघर हुए 1.35 लाख से ज़्यादा लोग, अब तक 85 की मौत; जानिए क्यों जलमग्न हो गया राज्य?

About the Author

Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जापान 158 साल बाद टोक्यो से शिफ्ट करेगा राजधानी, किस डर से लेना पड़ रहा ये फैसला?
2
3
4
5