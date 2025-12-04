Advertisement
भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन ठप! 200 से ज्यादा उड़ानें कैंसिल, जानें कैसे लड़खड़ाई IndiGo, कब तक रहेगी ये आफत?

IndiGo Crisis: देश की सबसे बिजी एयरलाइन IndiGo अचानक बड़े संकट में फंस गई है, बीते दो दिन में 200 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो गईं हैं तो वहीं कई फ्लाइट घंटों देरी से उड़ान भरी. इससे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे एयरपोर्ट्स पर यात्रियों को बड़ी परेशानी हुई. IndiGo पर आए इस संकट के पीछे कई कारण हैं जो मिलकर इंडिगो की उड़ानें प्रभावित कर दीं. कई यात्री घंटों इंतजार के बाद भी फ्लाइट न मिलने से नाराज दिखे. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 04, 2025, 06:50 AM IST
IndiGo flight Cancellation: देश की सबसे बिजी एयरलाइन IndiGo अचानक ऐसे लड़खड़ाई कि बुधवार को 150 से ज्यादा फ्लाइट एक झटके में कैंसिल हो गईं. इसके कारण दिल्ली से लेकर मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद तक एयरपोर्ट्स पर अफरा-तफरी मची रही. घंटों तक इंतजार करने के बाद फ्लाइट कैंसिल होने पर यात्रियों का गुस्सा चरम पर पहुंच गया. नया रोस्टर सिस्टम, इमरजेंसी टेक्निकल अपडेट और क्रू की कमी… सब मिलकर इंडिगो फ्लाइट्स पर ऐसा तकनीकी तूफान ले आए कि कंपनी का पूरे नेटवर्क ही खराब हो गया. आखिर कैसे देश की नंबर-1 एयरलाइन अचानक ठप पड़ गई? और यह संकट कितने दिनों तक और यात्रियों को परेशान करेगा? आइए इन सभी सवालों का जवाब जानते हैं....

IndiGo के संकट का कारण?
IndiGo ने इस कारण हो रही परेशानी को लेकर यात्रियों से माफी मांगी है. साथ ही यह भी बताया है कि इस तरह की परेशानी शुक्रवार तक हो सकती है. एयरलाइन ने कहा कि वे शुक्रवार तक ऑपरेशन को सामान्य करने के लिए कैलिब्रेटेड एडजस्टमेंट कर रहे हैं.

एयरलाइन के प्रवक्ता के अनुसार फ्लाइट कैंसिल होने के पीछे एक नहीं बल्कि कई कारण हैं. जिनमें सबसे बड़ी है टेक्निकल समस्या, खराब मौसम, पैसेंजर की बढ़ी हुई भीड़ और नवंबर में लागू हुए Updated Flight Duty Time Limitations नियम. ये नए FDTL नियम पायलटों की थकान कम करने और उन्हें ज्यादा रेस्ट देने के लिए बनाए गए हैं.

ये भी बड़ा कारण
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 29-30 नवंबर को Airbus A320 सॉफ्टवेयर में एक इमरजेंसी पैच पाया गया जिससे क्रू शेड्यूलिंग पर बड़ा असर पड़ा. नए FDTL नियमों की वजह से IndiGo पहले से ही कम स्टाफ के साथ काम कर रही थी. DGCA के आंकड़े बताते हैं कि बीते महीने नवंबर में ही एयरलाइन ने 1,232 फ्लाइट कैंसिल की थीं जिनमें से 755 FDTL समस्याओं के कारण थीं. वहीं अक्टूबर में 84.1% की तुलना में तय समय पर उड़ान भरने का रिकॉर्ड घटकर सिर्फ 67.70% रह गया था.

एयरपोर्ट्स पर हंगामा-यात्री फंसे

दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद और मुंबई जैसे बड़े एयरपोर्ट्स पर यात्रियों काफी नाराज हैं, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. एचटी की एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली से 67 फ्लाइट कैंसिल, बेंगलुरु से 42 फ्लाइट, 40 फ्लाइट हैदराबाद से, 33 फ्लाइट मुंबई से कैंसिल हुई है. हालांकि यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है.

अब जानिए क्या है FDTL नियम

एयरलाइन से जुड़े जानकारों के मुताबिक 1 जुलाई और 1 नवंबर को 2 स्टेप में FDTL नियम लागू हुआ जिससे एयरलाइन पायलटों की कमी से जूझ रही है. इस नियम के तहत अब कर्मचारियों को 48 घंटे का वीकली ऑफ देना जरूरी है. नाइट ऑवर्स को भी नए नियम में बढ़ाया गया है और रात में लैंडिंग की संख्या 6 से घटाकर 2 कर दी गई है.

सॉफ्टवेयर अपडेट 
इन सब कारणों के साथ ही इमरजेंसी Airbus सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से IndiGo के 366 ऑपरेशनल A320 विमानों में से 200 को तुरंत मेंटेनेंस के लिए रोकना पड़ा. IndiGo एयरलाइन लगभग पूरी तरह से Airbus A320 फ्लीट पर ही निर्भर है. इस सिंगल-फ्लीट रणनीति (यानी सभी फ्लाइट को एक ही सिस्टम से चलाना) से लागत तो कम होती है लेकिन जब आधे से ज्यादा विमानों को एक साथ मेंटेनेंस के लिए हटाना पड़ा तो एयरलाइन के पास कोई दूसरा ऑप्शन जैसे बोइंग नहीं है जो दूसरी एयरलाइंस कंपनियों के पास होता है.

DGCA ने तलब किया
DGCA ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और IndiGo को मुख्यालय तलब किया है जहां एयरलाइन को इस संकट के कारणों और इसे ठीक करने की योजना बतानी होगी. IndiGo ने इससे प्रभावित ग्राहकों को दूसरी यात्रा व्यवस्था या रिफंड की पेशकश की है और यात्रियों से अपील की है कि वे एयरपोर्ट जाने से पहले एक बार जरूर अपनी फ्लाइट का लेटेस्ट स्टेटस जरूर चेक करें.

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन ठप! 200+ उड़ानें कैंसिल, जानें कैसे लड़खड़ाई IndiGo
