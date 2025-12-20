Advertisement
Hindi Newsदेशजम्मू में पिकनिक से लौट रही बस हादसे का शिकार, रिंगरोड पर डिवाइडर से टकराई; 35 बच्चे घायल

जम्मू में पिकनिक से लौट रही बस हादसे का शिकार, रिंगरोड पर डिवाइडर से टकराई; 35 बच्चे घायल

Jammu Kashmir Bus Accident: परगवाल इंटरनेशनल बॉर्डर क्षेत्र के एक स्कूल के बच्चे पिकनिक के लिए गए हुए थे. शाम के समय जब बस बच्चों को लेकर वापस लौट रही थी, तभी बिश्नाह रिंग रोड पर बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे के वक्त बस में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे और शिक्षक सवार थे.

Written By  Rajat Vohra|Last Updated: Dec 20, 2025, 09:15 PM IST
जम्मू में पिकनिक से लौट रही बस हादसे का शिकार, रिंगरोड पर डिवाइडर से टकराई; 35 बच्चे घायल

Bus Accident in Jammu: जम्मू में एक दर्दनाक सड़क हादसे में स्कूली बच्चों से भरी बस पलट गई, जिससे बच्चों और शिक्षकों समेत कुल 35 लोग घायल हो गए. यह दुर्घटना जम्मू के रिंग रोड स्थित बिश्नाह इलाके में हुई. जानकारी के मुताबिक, परगवाल इंटरनेशनल बॉर्डर क्षेत्र के एक स्कूल के बच्चे पिकनिक के लिए गए हुए थे. शाम के समय जब बस बच्चों को लेकर वापस लौट रही थी, तभी बिश्नाह रिंग रोड पर बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे के वक्त बस में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे और शिक्षक सवार थे.

इस दुर्घटना में करीब 25 बच्चे और 6 शिक्षक घायल हुए हैं. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और प्रशासन मौके पर पहुंचे और राहत व बचाव कार्य शुरू किया गया. घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है. फिलहाल सभी घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है.

अखनूर में पिकनिक मनाने गए थे छात्र
अधिकारियों ने बताया कि हादसे वाली बस एक निजी स्कूल प्रगवाल की है. बस छात्रों को अखनूर में पिकनिक मनाने के लिए लेकर गई थी. पिकनिक से वापसी के समय ये हादसा हुआ जब बस का नियंत्रण चालक के हाथ से निकल गया. बस अनियंत्रित होते ही सड़क पर बने डिवाइडर पर चढ़ गई जिसकी वजह से ये हादसा हुआ.  यह बस निजी स्कूल प्रगवाल अखनूर के छात्रों को पिकनिक से वापस ला रही थी. अचानक बस चालक का नियंत्रण बिगड़ गया , जिससे बस डिवाइडर पर चढ़ गई और सड़क के दूसरी ओर जाकर बस पलट गई. 

हादसे में कुछ छात्र गंभीर रूप से घायल
बस के पलटने की वजह से हादसे में घायल छात्रों को तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. कुछ छात्र इस हादसे में गंभीर रूप से भी घायल हो गए हैं. ऐसे छात्रों को एआईआईएमएस जम्मू रेफर कर दिया गया है, जबकि अन्य को नजदीकी अस्पतालों में उपचार दिया जा रहा है. जैसे ही इस बस हादसे की जानकारी पुलिस और बचाव दल के लोगों को मिली वो तुरंत मौके पर पहुंचे और हादसे के बाद घायल छात्रों को लेकर राहत और बचाव का अभियान शुरू कर दिया. वहीं पुलिस ने इस हादसे के पीछे की वजह को लेकर जांच शुरू कर दी है. प्रशासन घायलों की स्थिति पर नजरें बनाए हुए है. 

यह भी पढ़ेंः नशे में बेकाबू हुए 40 हजार लोग तो 199 पुलिसकर्मी कैसे संभालेंगे? कोर्ट ने पूछा सवाल

Rajat Vohra

Jammu KashmirBus accident

