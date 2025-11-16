Advertisement
trendingNow13005838
Hindi Newsदेश

बिहार के नतीजों में दिखी 'रेसिपी', यूपी चुनाव में मायावती के साथ आएंगे ओवैसी? पर्दे के पीछे पक रही सियासी खिचड़ी!

AIMIM and BSP: बिहार विधानसभा चुनावों (Bihar results) में असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम (AIMIM) ने पांच और मायावती की बीएसपी (BSP) ने एक सीट जीतकर यूपी में नए भावी सियासी गठबंधन की खबरों को हवा दे दी है. क्या है पूरा मामला नीचे खुद जान लीजिए.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Nov 16, 2025, 10:26 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बिहार के नतीजों में दिखी 'रेसिपी', यूपी चुनाव में मायावती के साथ आएंगे ओवैसी? पर्दे के पीछे पक रही सियासी खिचड़ी!

Bihar results: बिहार में एनडीए की सूनामी के बीच मायावती की बीएसपी ने डंके की चोट पर एक सीट जीतकर महागठबंधन के सीएम इन वेटिंग तेजस्वी और डिप्टी सीएम इन वेटिंग सहनी दोनों की सियासी प्रतिष्ठा को हिला दिया है. ऐसा लगता है कि बिहार के चुनावी नतीजों ने जाने-अनजाने यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव में नए सियासी गठबंधन की 'रेसिपी' तैयार कर दी है. राजनीति अनंत संभावनाओं का खेल है. यूपी में जिस नए सियासी गठबंधन की चर्चा चल रही है, उसकी नींव में बिहार के चुनावी नतीजे किस तरह देखे गए आइए बताते हैं.

MY, BAAP, PDA के बाद यूपी में नए गठबंधन की आहट

यूपी विधानसभा चुनावों में अभी वक्त है. इसके बावजूद बिहार में बीएसपी के दफ्तर पर लटके नजर आए एक छोटे से बैनर ने आगे की सियासी कहानी गढ़ने के लिए पर्याप्त शब्दों का इंतजाम कर दिया. दरअसल हुआ ये कि बीएसपी के जिस उम्मीदवार पिंटू चौधरी ने बीजेपी कैंडिडेट को हराकर नीला झंडा लहराया उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दीवार पर चारों ओर चिपके बीएसपी के पोस्टर्स के बीच AIMIM का झंडा नजर आया. अब समझिए भला बीएसपी में किसी के अंदर इतनी हिम्मत है जो मायावती की मर्जी के बगैर अपने दफ्तर में दूसरी किसी पार्टी का झंडा पोस्टर या बैनर टांग सके. बस यहीं से ये चर्चा निकल पड़ी कि ये एक संयोग नहीं बल्कि यूपी में 2027 की लड़ाई से पहले सोंचा समझा गया सियासी प्रयोग है. 

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

बहुजन समाज पार्टी (BSP) के सतीश कुमार सिंह यादव उर्फ पिंटू यादव ने 2025 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के अशोक कुमार सिंह को महज 30 वोटों से हरा दिया. जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सबसे रोचक और भावुक कहानी कैमूर की रामगढ़ सीट की रही. जहां पिंटू यादव ने न सिर्फ बिहार में बसपा का खाता खोला, बल्कि पार्टी का 5 साल पुराना सूखा खत्म करते हुए सदमा दूर कर दिया. रामगढ़ में कांटे की टक्कर में साल 2020 में बसपा महज 189 वोटों से हारी थी, तब आरजेडी के सुधाकर सिंह ने बीएसपी को हार का जख्म दिया था.

यूपी में ऐसा क्यों हो सकता है?

यूपी में बीएसपी के लिए 2027 का विधानसभा चुनाव जीवन-मरण के प्रश्न से कम नहीं है. बीएसपी लोकसभा में लगभग शून्य होकर विधानसभा में भी अपने सबसे खराब प्रदर्शन तक पहुंच चुकी है. वहीं यूपी में चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण आजाद समाज पार्टी को एमडी (मुस्लिम-दलित) फॉर्मूले पर बढ़ाकर सांसद बन गए. उन्हें आस-पास के जिलों में भी वो सियासी भाव मिलने लगा, जो कभी सिर्फ बीएसपी नेताओं खासकर मायावती के चहेतों को मिलता था.

बिहार में आरजेडी जिस तरह मुसलमान और यादवों यानी माई को काडर वोट बैंक मानती थी उसमें वैस्यू एडिशन करते हुए तेजस्वी ने BAAP का नारा दिया वो भी उनकी पार्टी आरजेडी की दुर्गति होने से न रोक पाया.  बाप (BAAP) समीकरण यानी B से बहुजन, A से अगड़ा और दूसरे A का मतलब- आधी आबादी और P का मतलब -पुअर या गरीब की पार्टी बताया. इनमें से एक भी आरजेडी तो छोड़िए कांग्रेस और वीआईपी के साथ भी नहीं दिखा.

अखिलेश के MY के जवाब में बीएसपी के MD को AIMIM देगी संजीवनी?

यूपी में मुस्लिम और दलित वोट बहुतायत में है. कई सीटों पर यही दोनों वर्ग सियासी जीत-हार तय करते हैं. बिहार में बीते 10 सालों से सीमांचल की मुस्लिम आबादी के दिलों में जगह बना चुके ओवैसी अगर मायावती के दलित वोटों की मदद से अगर 10 सीटें भी जीत लेते हैं तो ये उनकी पार्टी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन होगा वहीं मायावती भी मुस्लिम वोटों जिसे सपा और कांग्रेस अपनी जागीर मानती है वो अगर ओवैसी के नाम पर वापस बीएसपी के पाले में आ जाए तो यूपी में बीएसपी को नई संजीवनी मिल सकती हैं.

जम्मू-कश्मीर में कभी बीजेपी और पीडीपी जैसे दिन और रात का मेल हो चुका है. महाराष्ट्र में कट्टर हिंदुत्व की बुनियाद पर खड़े उद्धव ठाकरे कांग्रेस-एनसीपी (शप) के साथ बेमेल गठबंधन कर सकते हैं तो भला ओवैसी और मायावती मिलकर यूपी में उल्टी सियासी गंगा क्यों नहीं बहा सकते. हालांकि अभी तक मायावती या ओवैसी या उनके किसी प्रवक्ता ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है लेकिन पिंटू यादव के पीछे लगे पोस्टर ने 2027 में नए सियासी गठबंधन की कथित नई रेसिपी की संभावनाओं को हवा दे दी है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

AIMIMBSP

Trending news

बिहार के नतीजों में दिखा कुछ ऐसा, UP विधानसभा चुनाव में मायावती के साथ आएंगे ओवैसी?
AIMIM
बिहार के नतीजों में दिखा कुछ ऐसा, UP विधानसभा चुनाव में मायावती के साथ आएंगे ओवैसी?
गरीबों के 'आशियाने' बेचकर कमाए ₹222 करोड़! जज ने रात 3 बजे अपने घर पर लगाई अदालत
pmay scam
गरीबों के 'आशियाने' बेचकर कमाए ₹222 करोड़! जज ने रात 3 बजे अपने घर पर लगाई अदालत
3 डॉक्टर, पाकिस्तानी हैंडलर और सीक्रेट लैब, यूनिवर्सिटी के पास चल रहा था मौत का खेल
Delhi blast
3 डॉक्टर, पाकिस्तानी हैंडलर और सीक्रेट लैब, यूनिवर्सिटी के पास चल रहा था मौत का खेल
दिल्ली में धमाके का मना रहे थे जश्न, पुलिस ने 21 को किया गिरफ्तार; CM ने दी चेतावनी
Delhi Lal Quila blast
दिल्ली में धमाके का मना रहे थे जश्न, पुलिस ने 21 को किया गिरफ्तार; CM ने दी चेतावनी
वो हारे या जीते... अखिलेश यादव के इस बयान ने किसकी 'हार' के जख्मों पर मरहम लगा दिया?
Akhilesh Ydav
वो हारे या जीते... अखिलेश यादव के इस बयान ने किसकी 'हार' के जख्मों पर मरहम लगा दिया?
अलफलाह का डॉक्टर मुजम्मिल स्टूडेंट्स को 'जिहाद' के जाल में कैसे फंसाता था, जानिए
Delhi blast
अलफलाह का डॉक्टर मुजम्मिल स्टूडेंट्स को 'जिहाद' के जाल में कैसे फंसाता था, जानिए
88 का स्ट्राइक रेट, 89 सीटों पर शानदार जीत के बावजूद भाजपा को चुभ रहे ये 4 आंकड़े
Bihar Election 2025
88 का स्ट्राइक रेट, 89 सीटों पर शानदार जीत के बावजूद भाजपा को चुभ रहे ये 4 आंकड़े
Delhi Blast: तबाही के बीच मसीहा बने रेहड़ी और ई-रिक्शा वाले; सामने आया CCTV वीडियो
Delhi blast
Delhi Blast: तबाही के बीच मसीहा बने रेहड़ी और ई-रिक्शा वाले; सामने आया CCTV वीडियो
बर्फीली हवाएं, कोहरा और बारिश.... ठंड का बढ़ने वाला है डबल डोज, तूफान भी मचाएगा कहर
Weather
बर्फीली हवाएं, कोहरा और बारिश.... ठंड का बढ़ने वाला है डबल डोज, तूफान भी मचाएगा कहर
'पापा रूक जाओं ना' बेटी ने चाहा था रोकना, नौगाम पुलिस स्टेशन ब्लास्ट में मौत
Nowgam Police Station Blast
'पापा रूक जाओं ना' बेटी ने चाहा था रोकना, नौगाम पुलिस स्टेशन ब्लास्ट में मौत