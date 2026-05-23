मुस्लिम या पारसी भारत में अल्पसंख्यक कौन? किरेन रिजिजू और ओवैसी में तीखी बहस ने उठाए बड़े सवाल

Indian Minorities: भारत में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बीच भारत में अल्पसंख्यक की परिभाषा और स्थिति को लेकर तीखी बहस छिड़ गई है. पूरा विवाद तब शुरू हुआ, जब अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने भारतीय मुसलमानों की आबादी की तुलना पारसी समुदाय कर दी. ओवैसी ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि रिजिजू मुसलमानों को संविधान के आर्टिकल 30 के तहत मिले मौलिक अधिकारों से वंचित रखने के लिए गलत प्रचार कर रहे हैं.

अल्पसंख्यक समुदाय पर बयान

केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने सम्मेलन में कहा,' अगर हम भारत में मुस्लिम आबादी को एक अलग देश के तौर पर देखें तो यह विश्व का छठा सबसे बड़ा देश हो सकता है. दूसरी तरफ तकरीबन 52,000 की जनसंख्या वाला पारसी समुदाय केवल एक कस्बा या गांव जैसा है. बावजूद इसके देश में पारसियों और मुसलमानों दोनों को अल्पसंख्यक का दर्जा मिला है.' किरेन रिजिजू ने तर्क दिया कि अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक हिंदू समुदाय के मुकाबले सरकार से ज्यादा फंड और मदद मिलती है. उन्होंने कहा,' हिंदुओं को जो भी मिलता है वह अल्पसंख्यकों को भी मिलता है, लेकिन जो अल्पसंख्यकों को मिलता है, वह हिंदुओं को नहीं मिलता है.'

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मंत्री पर भड़के ओवैसी

अल्पसंख्यक मंत्री के इस बयान पर ओवैसी ने भड़कते हुए पलटवार किया. उन्होंने लिखा,' 79.8 प्रतिशत बड़ा है या 14 प्रतिशत? अगर हिंदू बहुसंख्यक समुदाय है तो हर गैर-हिंदू समूह सहज रूप से एक अल्पसंख्यक समुदाय है.' ओवैसी ने किरेन रिजिजू पर आरोप लगाया कि वह मुसलमानों को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखने के लिए इस तरह के दुष्प्रचार की मदद ले रहे हैं. वहीं किरेन रिजिजू ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए ओवैसी को भारतीय मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता बताया. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस अब मुस्लिम लीग पार्टी बन चुकी है. उन्होंने यह भी कहा कि भारत में हर धर्म फलता-फूलता है, लेकिन फीसदी के लिहाज से सिर्फ हिंदुओं और पारसियों की आबादी ही कम हुई है.

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अल्पसंख्यों की स्थिति

बता दें कि भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों को मौलिक संरक्षण तो देता है, लेकिन इसमें अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है. आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक शब्द को बचाने की गारंटी देता है. वहीं आर्टिकल 30 अल्पसंख्यकों को अपने मनपसंद शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार देता है. कानूनी तौर पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 भारत सरकार को किसी भी समुदाय को अल्पसंख्यक अधिसूचित करने की शक्ति प्रदान करता है. मौजूदा समय में नेशनल लेवल पर 6 धार्मिक समुदाय मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी और जैन को अल्पसंख्यक का दर्जा मिला है. इन्हें कई कल्याणकारी योजनाओं, स्कॉलरशिप और वक्फ प्रोटेक्शन का लाभ उठाने का अधिकार मिला है.