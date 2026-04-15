Advertisement
trendingNow13179468
Hindi Newsदेशओवैसी के कॉलेज पर HC सख्त क्यों? ‘अपने जोखिम’ पर एडमिशन की चेतावनी का पूरा मामला

ओवैसी के कॉलेज पर HC सख्त क्यों? ‘अपने जोखिम’ पर एडमिशन की चेतावनी का पूरा मामला

Akbaruddin Owaisi: तेलंगाना हाईकोर्ट ने हैदराबाद के बैरिस्टर फातिमा ओवैसी एजुकेशनल कैंपस को लेकर सख्त चेतावनी जारी की है. कोर्ट ने छात्रों को अपने जोखिम पर एडमिशन लेने को कहा है, क्योंकि कैंपस पर अवैध निर्माण के आरोप हैं. जानकारी के अनुसार, निर्माण पर रोक लगा दी गई है और अगला आदेश छात्रों के भविष्य और अकादमिक सत्र को प्रभावित कर सकता है.

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Apr 15, 2026, 12:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Akbaruddin Owaisi
Akbaruddin Owaisi

Owaisi Educational Campus Case: तेलंगाना हाईकोर्ट ने हैदराबाद के बांदलगुडा स्थित बैरिस्टर फातिमा ओवैसी एजुकेशनल कैंपस को लेकर सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने छात्रों और अभिभावकों को चेतावनी दी है कि वे इस संस्थान में अपने जोखिम पर ही एडमिशन लें, क्योंकि कैंपस का भविष्य अदालत के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा. जस्टिस एनवी श्रवण कुमार ने स्पष्ट कहा कि यदि कोई छात्र यहां प्रवेश लेता है, तो भविष्य में आने वाला कोर्ट का फैसला उसकी पढ़ाई को प्रभावित कर सकता है.

जानें क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, विवाद तब शुरू हुआ जब  अकबरुद्दीन ओवैसी द्वारा स्थापित सालार-ए-मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट का यह कैंपस सल्कम चेरुवू तालाब के फुल टैंक लेवल (FTL) और बफर जोन के भीतर बनाया गया है. याचिकाकर्ताओं का दावा है कि यह निर्माण पर्यावरणीय नियमों और शहरी विकास कानूनों का उल्लंघन करता है. सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर अदालत ने भी प्रथम दृष्टया माना कि निर्माण झील क्षेत्र के भीतर हो सकता है.

HYDRAA पर पक्षपात के आरोप

इस बीच, याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि HYDRAA केवल गरीब और मध्यम वर्ग के अतिक्रमणों पर कार्रवाई कर रही है, जबकि इस हाई-प्रोफाइल कैंपस के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया.
इस पर अदालत ने गंभीरता से विचार किया और संबंधित एजेंसियों से जवाब मांगा है.

Add Zee News as a Preferred Source

कोर्ट के सख्त निर्देश

हाईकोर्ट ने संस्थान प्रबंधन को कई अहम निर्देश देते हुए कहा है कि कैंपस के नोटिस बोर्ड पर लंबित केस की जानकारी प्रमुखता से प्रदर्शित की जाए, ताकि छात्र और अभिभावक पूरी स्थिति से अवगत रहें. साथ ही, सल्कम चेरुवू क्षेत्र में किसी भी नए निर्माण पर तत्काल रोक लगा दी गई है. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि आने वाला अगला आदेश सीधे तौर पर छात्रों के एडमिशन और पूरे अकादमिक सत्र को प्रभावित कर सकता है.

छात्रों के भविष्य पर सवाल

चूंकि नया शैक्षणिक सत्र 1 जून से शुरू होना है, ऐसे में कोर्ट की चेतावनी ने छात्रों और अभिभावकों के बीच चिंता बढ़ा दी है. अगर कोर्ट का अंतिम फैसला कैंपस के खिलाफ जाता है, तो यहां पढ़ रहे छात्रों का भविष्य अनिश्चित हो सकता है.

ये भी पढ़ें: नासिक MNC केस: पहले रखवाया रोजा फिर पढ़वाई नमाज... ‘रिसॉर्ट टॉर्चर’ का शक; SIT के हाथ लगे CCTV सबूत

जानकारी के अनुसार, मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को तय की गई है. इस दौरान ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम और TG-bPASS कानूनों के तहत निर्माण की वैधता की जांच की जाएगी. फिलहाल, पूरे मामले पर सभी की नजरें अदालत के अगले फैसले पर टिकी हैं, जो इस विवादित कैंपस के भविष्य का रास्ता तय करेगा.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

TelanganaHyderabadAkbaruddin Owaisi

Trending news

ओवैसी के कॉलेज पर HC सख्त क्यों? ‘अपने जोखिम’ पर एडमिशन की चेतावनी का पूरा मामला
Telangana
ओवैसी के कॉलेज पर HC सख्त क्यों? ‘अपने जोखिम’ पर एडमिशन की चेतावनी का पूरा मामला
पवन खेड़ा को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना HC के फैसले पर लगाई रोक
Supreme Court
पवन खेड़ा को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना HC के फैसले पर लगाई रोक
खत्म हुआ इंतजार, अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू; जानें कैसे करें अप्लाई?
Amarnath Yatra 2026 Registration
खत्म हुआ इंतजार, अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू; जानें कैसे करें अप्लाई?
नासिक: पहले रखवाया रोजा फिर नमाज... रिसॉर्ट टॉर्चर का शक; SIT के हाथ लगे CCTV सबूत
Nashik
नासिक: पहले रखवाया रोजा फिर नमाज... रिसॉर्ट टॉर्चर का शक; SIT के हाथ लगे CCTV सबूत
दीदी, अपने चट्टे-बट्टे के साथ... अमित शाह ने खुलेआम ललकारा, 20 साल वाली बात भी वायरल
West Bengal Assembly Election 2026
दीदी, अपने चट्टे-बट्टे के साथ... अमित शाह ने खुलेआम ललकारा, 20 साल वाली बात भी वायरल
महिलाओं को 33% आरक्षण पर किसे मिलेगा फायदा? आम आदमी से जुड़े 10 सवालों के जवाब
PM Modi
महिलाओं को 33% आरक्षण पर किसे मिलेगा फायदा? आम आदमी से जुड़े 10 सवालों के जवाब
ऑपरेशन सिंदूर, अमेरिका-ईरान में युद्ध, इजरायल का... आपको डोभाल का मैसेज समझना चाहिए
ajit doval news
ऑपरेशन सिंदूर, अमेरिका-ईरान में युद्ध, इजरायल का... आपको डोभाल का मैसेज समझना चाहिए
घर से भागी, फिर मनाया... नहीं मानी तो महिला को सुलाया मौत की नींद
Karnataka News
घर से भागी, फिर मनाया... नहीं मानी तो महिला को सुलाया मौत की नींद
850 सीटों का मास्टर प्लान: UP बनेगा ‘सुपर पावर’, बाकी राज्यों का क्या होगा हाल?
Lok Sabha
850 सीटों का मास्टर प्लान: UP बनेगा ‘सुपर पावर’, बाकी राज्यों का क्या होगा हाल?
नोएडा में पहले मजदूर, अब 'मेड', कौन बना रहा टारगेट? हिंसा की 'साजिश' का DNA टेस्ट
noida maid protest
नोएडा में पहले मजदूर, अब 'मेड', कौन बना रहा टारगेट? हिंसा की 'साजिश' का DNA टेस्ट