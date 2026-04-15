ओवैसी के कॉलेज पर HC सख्त क्यों? ‘अपने जोखिम’ पर एडमिशन की चेतावनी का पूरा मामला

Owaisi Educational Campus Case: तेलंगाना हाईकोर्ट ने हैदराबाद के बांदलगुडा स्थित बैरिस्टर फातिमा ओवैसी एजुकेशनल कैंपस को लेकर सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने छात्रों और अभिभावकों को चेतावनी दी है कि वे इस संस्थान में अपने जोखिम पर ही एडमिशन लें, क्योंकि कैंपस का भविष्य अदालत के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा. जस्टिस एनवी श्रवण कुमार ने स्पष्ट कहा कि यदि कोई छात्र यहां प्रवेश लेता है, तो भविष्य में आने वाला कोर्ट का फैसला उसकी पढ़ाई को प्रभावित कर सकता है.

जानें क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, विवाद तब शुरू हुआ जब अकबरुद्दीन ओवैसी द्वारा स्थापित सालार-ए-मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट का यह कैंपस सल्कम चेरुवू तालाब के फुल टैंक लेवल (FTL) और बफर जोन के भीतर बनाया गया है. याचिकाकर्ताओं का दावा है कि यह निर्माण पर्यावरणीय नियमों और शहरी विकास कानूनों का उल्लंघन करता है. सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर अदालत ने भी प्रथम दृष्टया माना कि निर्माण झील क्षेत्र के भीतर हो सकता है.

HYDRAA पर पक्षपात के आरोप

इस बीच, याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि HYDRAA केवल गरीब और मध्यम वर्ग के अतिक्रमणों पर कार्रवाई कर रही है, जबकि इस हाई-प्रोफाइल कैंपस के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया.

इस पर अदालत ने गंभीरता से विचार किया और संबंधित एजेंसियों से जवाब मांगा है.

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कोर्ट के सख्त निर्देश

हाईकोर्ट ने संस्थान प्रबंधन को कई अहम निर्देश देते हुए कहा है कि कैंपस के नोटिस बोर्ड पर लंबित केस की जानकारी प्रमुखता से प्रदर्शित की जाए, ताकि छात्र और अभिभावक पूरी स्थिति से अवगत रहें. साथ ही, सल्कम चेरुवू क्षेत्र में किसी भी नए निर्माण पर तत्काल रोक लगा दी गई है. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि आने वाला अगला आदेश सीधे तौर पर छात्रों के एडमिशन और पूरे अकादमिक सत्र को प्रभावित कर सकता है.

छात्रों के भविष्य पर सवाल

चूंकि नया शैक्षणिक सत्र 1 जून से शुरू होना है, ऐसे में कोर्ट की चेतावनी ने छात्रों और अभिभावकों के बीच चिंता बढ़ा दी है. अगर कोर्ट का अंतिम फैसला कैंपस के खिलाफ जाता है, तो यहां पढ़ रहे छात्रों का भविष्य अनिश्चित हो सकता है.

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जानकारी के अनुसार, मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को तय की गई है. इस दौरान ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम और TG-bPASS कानूनों के तहत निर्माण की वैधता की जांच की जाएगी. फिलहाल, पूरे मामले पर सभी की नजरें अदालत के अगले फैसले पर टिकी हैं, जो इस विवादित कैंपस के भविष्य का रास्ता तय करेगा.