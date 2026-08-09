/IIT Delhi में प्रधानमंत्री मोदी के सामने झुकने का निर्देश? ओवैसी बोले सरकार का गलत कदम रोकना भी राष्ट्रहित

Assadiddin Owaisi: एआईएमआईएम पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने उन खबरों की कड़ी आलोचना की है, जिनमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी के आईआईटी दिल्ली दौरे से पहले छात्रों को उनके सामने ‘झुकने’ के निर्देश दिए गए थे. ओवैसी ने आरोप लगाया कि इस तरह के निर्देश सरकारी शैक्षणिक संस्थानों और वैज्ञानिक सोच से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ हैं.
आपको बताते चलें कि ताजा विवाद हाल ही में हुए आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह की तैयारियों को लेकर सामने आया. जब एक विशेष आयोजन समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिलियंट छात्रों को प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल, डायरेक्टर गोल्ड मेडल, शंकर दयाल शर्मा गोल्ड मेडल और परफेक्ट टेन गोल्ड मेडल समेत कई प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा.
खबरों के मुताबिक, छात्रों से कहा गया था कि प्रधानमंत्री से मेडल लेते समय वे अपना सिर कितना झुकाएं और वैदिक मंत्रों के उच्चारण के दौरान खड़े रहें. ओवैसी ने अपनी बात दोहराते हुए ऐसे दिशा-निर्देशों पर चिंता जताई है.
ओवैसी ने कहा, 'दिल्ली आईआईटी में प्रधानमंत्री मोदी को सफल छात्र छात्राओं को डिग्री देने के लिए बुलाया गया था. लेकिन मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक वहां छात्रों को बताया गया कि प्रधानमंत्री से मिलते समय उन्हें अपनी गर्दन कितनी झुकानी है. इसके साथ ही मीडिया ने यह भी बताया है कि वैदिक मंत्रों के उच्चारण के दौरान सभी को खड़ा होना होगा.'
ओवैसी का कहना है कि कथित निर्देश संविधान के दो प्रावधानों के खिलाफ हैं. उन्होंने कहा, 'भारत के संविधान के अनुच्छेद 28 को पढ़िए. इसमें साफ कहा गया है कि सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक गतिविधियां नहीं कराई जा सकतीं. इसलिए, पहला मामला इसी प्रावधान का उल्लंघन है.'
उन्होंने आगे कहा, 'दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 51ए और उसके खंड (h) को पढ़िए. यह हम सभी को वैज्ञानिक सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है. प्रधानमंत्री के सामने कितनी गर्दन झुकानी है और वैदिक मंत्रों के दौरान खड़ा होना अनिवार्य बताना भी इसी भावना के खिलाफ है.'
एआईएमआईएम सुप्रीमो ने देशभर के छात्रों को सीधे संदेश देते हुए कहा कि सरकार के किसी गलत कदम का विरोध करना भी राष्ट्रहित का हिस्सा है. उन्होंने कहा, 'मैं भारत के सभी छात्र छात्राओं को याद दिलाना चाहता हूं कि राष्ट्रहित का मतलब यह भी है कि जब कोई सरकार गलत कदम उठाए तो उसके खिलाफ आवाज उठाई जाए.'
गौरतलब है कि IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शनिवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे, इस दौरान पीएम मोदी ने होनहार छात्रों को सम्मानित किया. इस समारोह में 3,000 से ज्यादा छात्रों को डिग्रियां प्रदान की गईं, जिनमें 587 पीएचडी स्कॉलर भी शामिल थे.
हालिया जेन जी के नेतृत्व में राजधानी में हुए प्रदर्शनों के बाद यह युवाओं से जुड़े किसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी की पहली बड़ी सार्वजनिक मौजूदगी थी. समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने छात्रों से कहा कि वे इस पल को पूरी तरह जिएं. उन्होंने छात्रों से यह भी कहा कि आगे की जिंदगी में अपने शिक्षकों और कैंपस के दिनों को न भूलें.
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज सभी छात्र इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, लेकिन उनके मन के किसी कोने में भविष्य को लेकर कई तरह के विचार चल रहे होंगे. हर छात्र के मन में आने वाले कल की अपनी तस्वीर होगी. कोई पहली सैलरी का इंतजार कर रहा होगा, कोई नए शहर में नई शुरुआत की तैयारी कर रहा होगा, कोई अपने स्टार्टअप का सपना देख रहा होगा और किसी ने अगली प्रतियोगी परीक्षा का लक्ष्य तय किया होगा.
दीक्षांत समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'आपके मन में कहीं न कहीं कुछ और चल रहा होगा. मैं तो बाबा बागेश्वर नहीं हूं, लेकिन यकीनन, हर छात्र के मन में आने वाले कल को लेकर सवाल तो होगा.'
#WATCH | IIT Delhi's 57th Convocation Ceremony | Prime Minister Narendra Modi says, "... Somewhere in the back of your minds, something else might be going on. I am not Baba Bageshwar, but surely, thoughts are running through every student's mind. Each of you likely holds a… pic.twitter.com/9R9ebCb5SP
— ANI (@ANI) August 8, 2026
सबकी राह अलग है, सबके सपने अलग हैं, लेकिन इन सबके बावजूद एक भावना ऐसी होगी जो सभी के मन में समान होगी. वो भावना होगी देश को आगे बढ़ाने की विकसित भारत बनाने की.