'जिस देश से बाबर आया, वहीं से मोदी को सम्मान...', PM के उज्बेकिस्तान अवॉर्ड पर ओवैसी का BJP पर तंज

AIMIM चीफ ने बाबर को लेकर भाजपा और संघ परिवार पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा,'आप बाबर के नाम पर इतनी गालियां बरसाते थे, फिर भी उसी देश की जनता अब आपको पुरस्कार से सम्मानित कर रही है.' ओवैसी ने कहा कि इस घटना से RSS और उसके समर्थकों को आत्मनिरीक्षण करने की प्रेरणा मिलनी चाहिए. उन्होंने कहा,' संघ को इस पर विचार करने की जरूरत है. आप बाबर का हवाला देकर हमें गाली देते थे और अब आपको उसी जगह से नागरिक सम्मान दिया गया है, जहां से बाबर आया था. हमें उम्मीद है कि संघ परिवार के लोग और RSS के समर्थक बाबर का नाम इस तरह नहीं लेंगे, क्योंकि फरगाना घाटी उज्बेकिस्तान में है. अब वे क्या कहेंगे?'