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'जिस देश से बाबर आया, वहीं से मोदी को सम्मान...', PM के उज्बेकिस्तान अवॉर्ड पर ओवैसी का BJP पर तंज

PM Modi Uzbekistan Award: उज्बेकिस्तान ने पीएम मोदी को सर्वोच्च राजकीय पुरस्कार ओली दाराजाली दुस्तलिक से सम्मानित किया है. इसको लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि जिस देश से बाबर भारत आया था उसी देश ने पीएम मोदी को यह पुरस्कार प्रदान किया है.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 31, 2026, 12:39 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 12:39 PM IST
'जिस देश से बाबर आया, वहीं से मोदी को सम्मान...', PM के उज्बेकिस्तान अवॉर्ड पर ओवैसी का BJP पर तंज

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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