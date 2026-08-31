'जिस देश से बाबर आया, वहीं से मोदी को सम्मान...', PM के उज्बेकिस्तान अवॉर्ड पर ओवैसी का BJP पर तंज

PM Modi Uzbekistan: AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार ( 30 अगस्त 2026) को पीएम मोदी को हाल ही में उज्बेकिस्तान में मिले विदेशी सम्मान पर कटाक्ष किया है. ओवैसी ने कहा कि पीएम को यह सम्मान उस देश से मिला है, जहां से मुगल सम्राट बाबर का जन्म हुआ था. उन्होंने राजनीतिक कटाक्ष करते हुए सवाल किया कि बाबर की जन्मभूमि से पीएम को सम्मानित किए जाने के बाद भाजपा और संघ परिवार अब विपक्ष को निशाना बनाने के लिए बाबर का नाम कैसे ले सकते हैं?
बता दें कि पीएम मोदी को उज्बेकिस्तान के सर्वोच्च राजकीय पुरस्कार ओली दाराजाली दुस्तलिक से सम्मानित किया गया है. हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इसपर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा,' मैं भाजपा को बधाई देता हूं, जिस देश से बाबर भारत आया था उसी देश ने प्रधानमंत्री को यह पुरस्कार प्रदान किया है.' ओवैसी ने बताया कि बाबर वर्तमान उज्बेकिस्तान की फरगाना घाटी से था. उन्होंने यह भी कहा कि पीएम मोदी के लिए अपनी विदेश यात्राओं के दौरान सम्मान प्राप्त करना रेगुलर प्रोसेस बन गया है. ओवैसी ने कहा,' प्रधानमंत्री आजकल जहां भी जाते हैं, पुरस्कार लेकर लौटते हैं.'
AIMIM चीफ ने बाबर को लेकर भाजपा और संघ परिवार पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा,'आप बाबर के नाम पर इतनी गालियां बरसाते थे, फिर भी उसी देश की जनता अब आपको पुरस्कार से सम्मानित कर रही है.' ओवैसी ने कहा कि इस घटना से RSS और उसके समर्थकों को आत्मनिरीक्षण करने की प्रेरणा मिलनी चाहिए. उन्होंने कहा,' संघ को इस पर विचार करने की जरूरत है. आप बाबर का हवाला देकर हमें गाली देते थे और अब आपको उसी जगह से नागरिक सम्मान दिया गया है, जहां से बाबर आया था. हमें उम्मीद है कि संघ परिवार के लोग और RSS के समर्थक बाबर का नाम इस तरह नहीं लेंगे, क्योंकि फरगाना घाटी उज्बेकिस्तान में है. अब वे क्या कहेंगे?'
बता दें कि पीएम मोदी को रविवार ( 30 अगस्त 2026) को सेंट्रल एशियन देश उज्बेकिस्तान की यात्रा के दौरान विदेशी नेताओं के लिए सर्वोच्च सम्मान 'ओली दाराजली दोस्तलिक' ऑर्डर से सम्मानित किया गया. यह सम्मान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी और दोस्ती को मजबूत करने में उनके योगदान को मान्यता देता है. पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर इसको लेकर एक पोस्ट भी शेयर किया.
Honoured to receive the ‘Oliy Darajali Do’stlik’ Order. I dedicate this to the enduring bond between India and Uzbekistan. https://t.co/nu1LoNGXFM
— Narendra Modi (@narendramodi) August 30, 2026
पीएम ने अपने पोस्ट में लिखा,' ओली दाराजली दोस्तलिक सम्मान प्राप्त करके सम्मानित महसूस कर रहा हूं. मैं इसे भारत और उज्बेकिस्तान के बीच अटूट बंधन को समर्पित करता हूं.'
बता दें कि उज्बेकिस्तान के अलावा पीएम मोदी लगभग तीन दर्जन देशों की ओर से शीर्ष राजकीय और नागरिक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है. जुलाई 2026 में इंडोनेशिया ने दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार बिंगतांग आदिपूर्णा से सम्मानित किया था. जून 2026 में सेशेल्स ने पीएम मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में उनके नेतृत्व को मान्यता देते हुए अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया था. वहीं, इस साल की शुरुआत में इजरायल ने पीएम मोदी को मेडल ऑफ द नेसेट से सम्मानित किया. वह इस सम्मान को प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं.