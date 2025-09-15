'SGPC में गैर-सिख को सदस्य बनाया जाए कैसा लगेगा?', Waqf पर 'सुप्रीम' फैसले के बाद मोदी सरकार पर बरसे ओवैसी

Owaisi statement on SC decision on Waqf Amendment Act 2025: संसद की ओर से पारित वक्फ संशोधन कानून की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला दे दिया. अपने इस फैसले में कोर्ट ने कानून के कुछ प्रावधानों में कांट-छांट करते हुए मोटे तौरे पर उसे अपनी मंजूरी दे दी है. इस फैसले के बाद सभी राजनीतिक दल अपनी-अपनी विचारधारा के हिसाब से सधे शब्दों में बयान दे रहे हैं. AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी जहां इस फैसले का स्वागत किया है, वहीं मोदी सरकार पर जमकर भड़ास भी निकाली.

#WATCH | Hyderabad | On SC's order in the Waqf Amendment Act, AIMIM Chief Asaduddin Owaisi says, "The SC has not completely stayed the provision that a person has to be a practising Muslim of 5 years... There is no law preventing a person of any religion from donating to another… pic.twitter.com/aJp5TJgz5o — ANI (@ANI) September 15, 2025

धर्म परिवर्तन के बाद किन लोगों ने वक्फ को संपत्ति दान की- ओवैसी

ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस नियम को पूरी तरह से नहीं रोका है कि वक्फ बोर्ड का कोई सदस्य कम से कम 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए. ओवैसी ने सवाल उठाया कि जब संविधान के अनुच्छेद 300 के तहत कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति किसी को भी दान कर सकता है, तो फिर इस्लाम धर्म के अनुयायियों के लिए ऐसा विशेष नियम क्यों बनाया गया है? उन्होंने बीजेपी से मांग की कि वह आंकड़े पेश करे कि धर्म परिवर्तन के बाद किन लोगों ने वक्फ को संपत्ति दान की.

#WATCH | Hyderabad | On SC's order in the Waqf Amendment Act, AIMIM Chief Asaduddin Owaisi says, "For the appointment of the CO, the Supreme Court said that it should be a Muslim, "as far as possible". The government will claim that they did not find a capable Muslim... A party… pic.twitter.com/wconNHaRWi — ANI (@ANI) September 15, 2025

'योग्य मुस्लिम अधिकारी नहीं मिला तो सरकार...'

ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कलेक्टर की जांच से संबंधित प्रावधान को स्थगित कर दिया है, लेकिन कलेक्टर को अभी भी सर्वे करने का अधिकार है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के मुख्य अधिकारी (CO) की नियुक्ति के लिए कहा है कि "संभव हो तो" वह मुस्लिम हो. ऐसे में सरकार यह दावा कर सकती है कि उन्हें कोई योग्य मुस्लिम अधिकारी नहीं मिला. लिहाजा किसी अन्य धर्मावलंबी की नियुक्ति कर दी.

'इंटेलिजेंस ब्यूरो में कितने मुस्लिम हैं?'

उन्होंने सवाल किया कि जो पार्टी मुस्लिम को सांसद का टिकट नहीं देती और जिसके पास एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है, वह क्या मुस्लिम अधिकारी चुनेगी? उन्होंने पूछा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में कितने मुस्लिम हैं?

'SGPC में गैर-सिख को सदस्य बनाया जाए कैसा लगेगा?'

ओवैसी ने गैर-मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में नियुक्त करने पर आपत्ति जताई और इसे संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन बताया. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (SGPC) में गैर-सिख को सदस्य बनाया जाए, तो सिख समुदाय को कैसा लगेगा? ओवैसी ने इस तरह के प्रावधानों को धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ बताया और सरकार से इस पर स्पष्ट जवाब मांगा.