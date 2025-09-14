हिमंता बिस्वा और योगी आदित्यनाथ को ओवैसी की खुली चुनौती, कहा- हिम्मत है तो बस कह के दिखा दें ये बात
हिमंता बिस्वा और योगी आदित्यनाथ को ओवैसी की खुली चुनौती, कहा- हिम्मत है तो बस कह के दिखा दें ये बात

एशिया कप (Asia Cup 2025) में भारत और पाकिस्तान के महामुकाबले पर दुनियाभर से प्रतिक्रियाओं का दौर आ रहा है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Sep 14, 2025, 07:13 AM IST
हिमंता बिस्वा और योगी आदित्यनाथ को ओवैसी की खुली चुनौती, कहा- हिम्मत है तो बस कह के दिखा दें ये बात

Asaduddin Owaisi on India Pakistan match: एशिया कप (Asia Cup 2025) में भारत और पाकिस्तान के महामुकाबले पर दुनियाभर से प्रतिक्रियाओं का दौर आ रहा है. कई राष्ट्रवादी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेले जाने के विरोध कर रहे हैं तो कुछ क्रिकेट प्रेमी पहलगाम हमले के बाद खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है वाला पीएम मोदी का बयान याद दिलाकर बीसीसीआई को घेर रहे हैं. इस बीच हैदराबांद के सांसद और एआईएमआईएम पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को दो-दो फायर ब्रांड मुख्यमंत्रियों और तमाम बड़े नेताओं को चुनौती देते हुए कहा है कि आपमें हिम्मत है तो भारत-पाकिस्तान मैच रोकने के लिए कुछ कहकर दिखाएं.

मना करने की हिम्मत नहीं: ओवैसी 

ओवैसी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा और यूपी के सीएम योगी और तमाम भाजपाई नेताओं से पूछा, ' मेरा सवाल है कि आपके पास उस पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट मैच खेलने से इनकार करने की शक्ति नहीं है जिसने पहलगाम में हमारे 26 नागरिकों का धर्म पूछा और उन्हें गोली मार दी... हम प्रधानमंत्री से पूछते हैं, जब आपने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं हो सकते, तो बीसीसीआई को एक क्रिकेट मैच से कितना पैसा मिलेगा, 2000 करोड़ रुपये, 3000 करोड़ रुपये? क्या हमारे 26 नागरिकों के जीवन की कीमत पैसे से ज्यादा है? यही बात भाजपा को बतानी चाहिए... हम कल भी उन 26 नागरिकों के साथ खड़े थे, हम आज भी उनके साथ हैं, और हम कल भी उनके साथ खड़े रहेंगे.'

पढ़ाई-लिखाई पर भी घेरा

ओवैसी यहीं पर नहीं रुके उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रवाद पर निशाना साधते हुए कहा, 'बीजेपी ने NCERT का पाठ्यक्रम बदल दिया, विभाजन के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया, जबकि हम विभाजन के लिए जिम्मेदार नहीं हैं. सावरकर ने सबसे पहले विभाजन का नारा लगाया था, माउंटबेटन विभाजन के लिए जिम्मेदार हैं, उस समय की कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है, हम भला देश के बंटवारे के लिए कैसे जिम्मेदार हैं?

सरकार पर हमलावर रहते हैं ओवैसी

अभी कुछ समय पहले ओवैसी ने तेलंगाना के निजामाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों ने हमारे 26 हिंदू भाइयों को मार दिया. सरकार को बताना चाहिए कि आतंकी पहलगाम कैसे पहुंचे? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कहते हैं कि पहलगाम हमले की जिम्मेदारी मेरी है, वह अपना पद छोड़ क्यों नहीं देते? 

ओवैसी यही नहीं रुके. उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब आप कहते हैं कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या बिहार में हैं तो आपको यह क्यों नहीं पता था कि पहलगाम में आतंकी हमला होने वाला है? आपको क्यों नहीं पता था कि आतंकवादी पहलगाम पहुंच गए हैं? ओवैसी ने कहा कि हमें पहलगाम हमले का बदला लेना है और इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर जारी रहना चाहिए, जब तक सारे आतंकवादी पकड़ नहीं लिए जाते और देश के दुश्मनों का और अच्छी तरह से इलाज नहीं हो जाता.

Shwetank Ratnamber

Shwetank Ratnamber

IND vs Pak

