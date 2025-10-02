Advertisement
Hindi Newsदेश

मैं RSS पूरा इतिहास बताऊं तो... PM मोदी के बयान पर क्यों बौखलाए ओवैसी?

असदुद्दीन ओवैसी ने RSS पर दिए गए पीएम मोदी के बयान पर निशाना साधा है. ओवैसी ने कहा कि आरएसएस के किसी भी सदस्य ने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी जान नहीं गंवाई. ओवैसी ने कहा कि आरएसएस संस्थापक केबी हेडगेवार स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े थे लेकिन यह सब आरएसएस की स्थापना से पहले हुआ था.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 02, 2025, 09:32 PM IST
Asaduddin Owaisi: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ( एआईएमआईएम ) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को भारत के स्वतंत्रता संग्राम में आरएसएस (RSS) की भूमिका के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया दावों का जोरदार खंडन किया और कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसी भी सदस्य ने देश की आजादी के लिए अपने जीवन का बलिदान नहीं दिया. हैदराबाद के शेखपेट में विकास कार्यों के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा कि प्रधानमंत्री ने दावा किया कि आरएसएस ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था. मैं इस बात से हैरान और चिंतित था कि यह कहानी कहां से आई. इतिहास गवाह है कि देश के लिए लड़ते हुए आरएसएस के एक भी सदस्य ने अपनी जान नहीं गंवाई. अगर कोई एक का नाम बता सकता है तो मैं उसे सुनने को तैयार हूं.

RSS के सदस्यों ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में नहीं लिया भाग: ओवैसी

ओवैसी ने बताया कि आरएसएस के संस्थापक केबी हेडगेवार संगठन की स्थापना से पहले स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े थे. ओवैसी ने बताया कि हेडगेवार ने आरएसएस बनाने से पहले अंग्रेजों का विरोध किया खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया और एक साल के लिए जेल भी गए. स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भागीदारी आरएसएस के गठन से पहले की थी. ओवैसी ने ऐतिहासिक अभिलेखों का भी हवाला देते हुए कहा कि 1930 के दशक और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आरएसएस के सदस्यों ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया था.

ओवैसी ने आरएसएस की वैचारिक स्थिति की आलोचना की

ओवैसी ने कहा कि ब्रिटिश अभिलेखों में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि आरएसएस कार्यकर्ताओं ने कभी युद्ध में भाग नहीं लिया और न ही उनसे कोई खतरा उत्पन्न हुआ. उन्होंने आरएसएस की वैचारिक स्थिति की भी आलोचना की तथा भारतीय संविधान के प्रति उसके विरोध और गोलवलकर जैसे उसके नेताओं के लेखों का हवाला दिया जिन्होंने अपनी पुस्तक 'ए बंच ऑफ थॉट्स' में ईसाइयों, मुसलमानों और वामपंथियों को आंतरिक खतरा बताया था. ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री इस विचारधारा की प्रशंसा करते हैं लेकिन यह संविधान और समानता एवं धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ है. 

ओवैसी ने औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीय मुसलमानों के बलिदानों को याद किया जिसमें मौलवी अलाउद्दीन और तुर्रिबाज खान द्वारा सामना की गई कठिनाइयां भी शामिल थीं. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आरएसएस का ऐतिहासिक रिकॉर्ड भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने के दावों के साथ मेल नहीं खाता है. उन्होंने प्रधानमंत्री से तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत करने तथा आरएसएस के इतिहास संस्करण का समर्थन न करने का भी आग्रह किया. उन्होंने कहा किअगर मैं पूरा इतिहास बताऊं तो कई लोग शर्मिंदा हो जाएंगे. फिर भी, प्रधानमंत्री का वर्तमान बयान एक ऐसे संगठन को बढ़ावा देता है जिसने संविधान का विरोध किया और अनगिनत भारतीयों के बलिदान को नजरअंदाज किया. 

इस बीच, बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में आरएसएस के शताब्दी समारोह में बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र निर्माण के प्रति आरएसएस की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता की सराहना की थी. उन्होंने कहा था कि आरएसएस ने वर्षों से अनगिनत लोगों के जीवन को पोषित और मजबूत करने में मदद की है. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जिस तरह मानव सभ्यताएं विशाल नदियों के किनारे फलती-फूलती हैं उसी तरह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रवाह में सैकड़ों जीवन फलते-फूलते रहे हैं. अपनी स्थापना के बाद से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक महान उद्देश्य को अपनाया है. वह उद्देश्य राष्ट्र निर्माण रहा है. 

TAGS

Asaduddin Owaisi

मैं RSS पूरा इतिहास बताऊं तो... PM मोदी के बयान पर क्यों बौखलाए ओवैसी?
