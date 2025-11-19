Advertisement
trendingNow13010243
Hindi Newsदेश

‘इस्लाम में आत्महत्या हराम, निर्दोषों की हत्या घोर पाप…’ दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी उमर नबी के Viral Video पर आया ओवैसी का रिएक्शन

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी डॉ उमर के वायरल वीडियो की कड़ी आलोचना की है. ओवैसी ने एक्स पर एक पोस्ट में जोर देकर कहा कि इस्लाम में आत्महत्या हराम है और निर्दोष लोगों की हत्या एक पाप है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Nov 19, 2025, 03:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ANI
ANI

Delhi Blast: एआईएमआईएम (AIMIM) प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी डॉ उमर उन नबी के वायरल वीडियो की कड़ी आलोचना की है. एक्स पर एक पोस्ट में ओवैसी ने जोर देकर कहा कि इस्लाम में आत्महत्या हराम है और निर्दोष लोगों की हत्या एक पाप है. एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा कि दिल्ली बम धमाकों के आरोपी उमर नबी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह आत्मघाती हमले को शहादत बताकर उसे सही ठहरा रहा है और कह रहा है कि इसे गलत समझा गया है. इस्लाम में आत्महत्या हराम है और निर्दोष लोगों की हत्या घोर पाप है. इस तरह के कृत्य देश के कानून के भी खिलाफ हैं. इन्हें किसी भी तरह से गलत नहीं समझा गया है. यह आतंकवाद है और कुछ नहीं.

ओवैसी ने केन्द्र सरकार पर साधा निशाना

इसके अलावा, असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में दिए गए आश्वासन की जवाबदेही की मांग की कि पिछले 6 महीनों में कोई भी स्थानीय कश्मीरी आतंकवादी समूहों में शामिल नहीं हुआ है. ओवैसी ने पूछा कि ऑपरेशन सिंदूर और महादेव के दौरान अमित शाह ने संसद को आश्वासन दिया था कि पिछले 6 महीनों में कोई भी स्थानीय कश्मीरी आतंकवादी समूहों में शामिल नहीं हुआ है. फिर यह समूह कहां से आया? इस समूह का पता लगाने में विफलता के लिए कौन जिम्मेदार है?

Add Zee News as a Preferred Source

बम विस्फोट में गई थी 15 लोगों की जान

बता दें, उमर के वायरल वीडियो में वह आत्मघाती बम विस्फोट को शहादत बताते हुए और इसे गलत समझा गया बताते हुए दिखाई दे रहे हैं. 10 नवंबर को शाम करीब 7 बजे लाल किले के पास चलती हुंडई i20 कार में हुए आत्मघाती बम विस्फोट में 15 लोग मारे गए और 2 दर्जन से अधिक घायल हो गए. राष्ट्रीय राजधानी के पटियाला हाउस कोर्ट में एक विशेष NIA अदालत ने मंगलवार को शहर में 10 नवंबर को हुए विस्फोट के सिलसिले में जांच में जसीर बिलाल वानी उर्फ ​​दानिश को 10 दिन की एनआईए हिरासत में भेज दिया है. एनआईए ने कहा कि जांच से पता चला है कि जसीर ने घातक कार बम विस्फोट से पहले ड्रोन को संशोधित करके और रॉकेट बनाने का प्रयास करके आतंकवादी हमलों को अंजाम देने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की थी. एनआईए ने कहा कि आरोपी जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले के काजीगुंड का निवासी है और हमले के पीछे एक सक्रिय सह-षड्यंत्रकारी था और उसने आतंकवादी नरसंहार की योजना बनाने के लिए आतंकवादी उमर उन नबी के साथ मिलकर काम किया था. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

Delhi blast

Trending news

गिरफ्त में 'वॉन्टेड', अब खुलेंगे मूसेवाला की हत्या के राज, साबरमती जेल जाएगा अनमोल?
anmol bishnoi
गिरफ्त में 'वॉन्टेड', अब खुलेंगे मूसेवाला की हत्या के राज, साबरमती जेल जाएगा अनमोल?
सीएटी रिकॉर्ड से छेड़छाड़ मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, जानें मामला?
tampering case
सीएटी रिकॉर्ड से छेड़छाड़ मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, जानें मामला?
ड्यूटी की दौड़ में दम तोड़ गई जिंदगी! SIR के वर्कलोड से तंग महिला BLO ने की खुदकुशी
West Bengal
ड्यूटी की दौड़ में दम तोड़ गई जिंदगी! SIR के वर्कलोड से तंग महिला BLO ने की खुदकुशी
चरणजीत सिंह होंगे जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि
India News
चरणजीत सिंह होंगे जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि
'शिंदे गुट के 20 विधायक और कई मंत्री हमारे टच में', शिवसेना (UBT) के दावे से भूचाल!
Shiv Sena UBT
'शिंदे गुट के 20 विधायक और कई मंत्री हमारे टच में', शिवसेना (UBT) के दावे से भूचाल!
वो जंगली हिडमा दिवाली के पटाखे से कैसे बच जाता था? THE END की पूरी कहानी
hidma death
वो जंगली हिडमा दिवाली के पटाखे से कैसे बच जाता था? THE END की पूरी कहानी
नई बोतल में पुरानी शराब... SC ने रद्द किया ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट, सरकार को लताड़ा
Supreme Court
नई बोतल में पुरानी शराब... SC ने रद्द किया ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट, सरकार को लताड़ा
Video: हाथ जोड़ा,फूल चढ़ाए, 7 सेकंड तक सिर झुकाकर सत्य साईं बाबा की करते रहे PM मोदी
Sri Sathya Sai Baba
Video: हाथ जोड़ा,फूल चढ़ाए, 7 सेकंड तक सिर झुकाकर सत्य साईं बाबा की करते रहे PM मोदी
अनमोल बिश्नोई के बाद भानु राणा, अर्श डल्ला समेत किन-किन वॉन्टेड को सरकार लाएगी भारत?
anmol bishnoi
अनमोल बिश्नोई के बाद भानु राणा, अर्श डल्ला समेत किन-किन वॉन्टेड को सरकार लाएगी भारत?
नीला-पीला नहीं अचानक गुलाबी हो गया था महाराष्ट्र की इस झील का पानी
Unique lake
नीला-पीला नहीं अचानक गुलाबी हो गया था महाराष्ट्र की इस झील का पानी