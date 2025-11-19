‘इस्लाम में आत्महत्या हराम, निर्दोषों की हत्या घोर पाप…’ दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी उमर नबी के Viral Video पर आया ओवैसी का रिएक्शन

Delhi Blast: एआईएमआईएम (AIMIM) प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी डॉ उमर उन नबी के वायरल वीडियो की कड़ी आलोचना की है. एक्स पर एक पोस्ट में ओवैसी ने जोर देकर कहा कि इस्लाम में आत्महत्या हराम है और निर्दोष लोगों की हत्या एक पाप है. एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा कि दिल्ली बम धमाकों के आरोपी उमर नबी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह आत्मघाती हमले को शहादत बताकर उसे सही ठहरा रहा है और कह रहा है कि इसे गलत समझा गया है. इस्लाम में आत्महत्या हराम है और निर्दोष लोगों की हत्या घोर पाप है. इस तरह के कृत्य देश के कानून के भी खिलाफ हैं. इन्हें किसी भी तरह से गलत नहीं समझा गया है. यह आतंकवाद है और कुछ नहीं.

ओवैसी ने केन्द्र सरकार पर साधा निशाना

इसके अलावा, असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में दिए गए आश्वासन की जवाबदेही की मांग की कि पिछले 6 महीनों में कोई भी स्थानीय कश्मीरी आतंकवादी समूहों में शामिल नहीं हुआ है. ओवैसी ने पूछा कि ऑपरेशन सिंदूर और महादेव के दौरान अमित शाह ने संसद को आश्वासन दिया था कि पिछले 6 महीनों में कोई भी स्थानीय कश्मीरी आतंकवादी समूहों में शामिल नहीं हुआ है. फिर यह समूह कहां से आया? इस समूह का पता लगाने में विफलता के लिए कौन जिम्मेदार है?

Add Zee News as a Preferred Source

बम विस्फोट में गई थी 15 लोगों की जान

बता दें, उमर के वायरल वीडियो में वह आत्मघाती बम विस्फोट को शहादत बताते हुए और इसे गलत समझा गया बताते हुए दिखाई दे रहे हैं. 10 नवंबर को शाम करीब 7 बजे लाल किले के पास चलती हुंडई i20 कार में हुए आत्मघाती बम विस्फोट में 15 लोग मारे गए और 2 दर्जन से अधिक घायल हो गए. राष्ट्रीय राजधानी के पटियाला हाउस कोर्ट में एक विशेष NIA अदालत ने मंगलवार को शहर में 10 नवंबर को हुए विस्फोट के सिलसिले में जांच में जसीर बिलाल वानी उर्फ ​​दानिश को 10 दिन की एनआईए हिरासत में भेज दिया है. एनआईए ने कहा कि जांच से पता चला है कि जसीर ने घातक कार बम विस्फोट से पहले ड्रोन को संशोधित करके और रॉकेट बनाने का प्रयास करके आतंकवादी हमलों को अंजाम देने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की थी. एनआईए ने कहा कि आरोपी जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले के काजीगुंड का निवासी है और हमले के पीछे एक सक्रिय सह-षड्यंत्रकारी था और उसने आतंकवादी नरसंहार की योजना बनाने के लिए आतंकवादी उमर उन नबी के साथ मिलकर काम किया था.