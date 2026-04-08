Advertisement
trendingNow13170963
Hindi NewsदेशOwaisi Attack Modi Govt: जो काम भारत को करना था, वो आतंक फैलाने वाले मुल्क ने किया..., मोदी सरकार पर ओवैसी का प्रहार

Owaisi Attack Modi Govt: 'जो काम भारत को करना था, वो आतंक फैलाने वाले मुल्क ने किया...', मोदी सरकार पर ओवैसी का प्रहार

India News: पाकिस्तान के ईरान-अमेरिका सीजफायर में रोल को देखते हुए ओवैसी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है. ओवैसी ने कहा कि जो काम भारत को करना था, वह आतंकवाद फैलाने वाले पड़ोसी मुल्क ने किया.

Written By  Syed Khalid Hussain|Edited By: Rachit Kumar|Last Updated: Apr 08, 2026, 04:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Owaisi Attack Modi Govt: 'जो काम भारत को करना था, वो आतंक फैलाने वाले मुल्क ने किया...', मोदी सरकार पर ओवैसी का प्रहार

Iran-US War: ईरान-अमेरिका जंग में सुलह कराने में पाकिस्तान के रोल को लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार को जमकर घेरा. ओवैसी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि जो काम भारत को करना चाहिए था, वो आतंक फैलाने वाले मुल्क ने किया. ओवैसी ने कहा, 'ईरान हमसे ज्यादा करीब है, हमें बहुत दुख है कि सीजफायर में भारत क्यों अपना रोल अदा नहीं कर सका, हमारा पड़ोसी देश, जो आतंकवाद फैलाता है, उसने यह काम किया. भारत को यह रोल अदा करना था.' ओवैसी ने आगे कहा, 'बीजेपी सिर्फ 3 घंटे की पिक्चर दिखाकर देशवासियों को खुश करना चाह रही है.'

जम्मू-कश्मीर के नेताओं ने जताई खुशी

दूसरी ओर, जम्मू और कश्मीर के बड़े राजनीतिक दिग्गजों ने अमेरिका और ईरान के बीच दो हफ्त के सीजफायर पर मिली-जुली प्रतिक्रिया दी. कुछ ने खुशी जताई, कुछ ने सावधानी भरी उम्मीद दिखाई, और कुछ ने शक जाहिर किया. यह सीजफायर 40 दिनों के तनावपूर्ण संघर्ष के बाद हुआ, जिसने दुनिया के एनर्जी मार्केट्स को हिलाकर रख दिया था और एक बड़ी जंग का डर पैदा कर दिया था.

महबूबा बोलीं- अल्लाह का शुक्र है

Add Zee News as a Preferred Source

PDP अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इस समझौते को बेहद खुशी का दिन बताया. उन्होंने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया कि उसने ईरान को इजरायल के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दी. हालांकि असल टकराव अमेरिका के साथ था और इस बात के लिए भी कि ईरान ने सिर्फ फौजी ठिकानों को निशाना बनाया, जबकि अमेरिका और इजरायल पर आरोप लगे थे कि उन्होंने ईरान के स्कूलों और अस्पतालों पर हमले किए थे. 

श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुफ्ती ने कहा,'हम पाकिस्तान की मध्यस्थता वाली भूमिका को नजरअंदाज नहीं कर सकते. उन्होंने दुनिया को बचा लिया.' उन्होंने हजारों लोगों की मौत की खबरों और दुनिया भर में फैली घबराहट के बीच तेहरान के संयम की तारीफ की.

फारूक अब्दुल्ला बोले- बातचीत ही इकलौता रास्ता

नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला ने इस समझौते का स्वागत किया और जोर देकर कहा कि पश्चिम एशिया में शांति का एकमात्र रास्ता बातचीत ही है. श्रीनगर में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा,'जंग से कुछ हल नहीं होता. सिर्फ बातचीत से होता है. मैं भगवान का शुक्रगुज़ार हूं कि उसने अमेरिका और ईरान को बातचीत की मेज पर ला बिठाया.'

उन्होंने भारत से मध्यस्थ की भूमिका निभाने की अपील की, और इस बात का जिक्र किया कि इस संघर्ष का दुनिया के लिए बेहद जरूरी एनर्जी सप्लाई पर क्या असर पड़ रहा है. 

उमर बोले- हासिल क्या हुआ जंग से?

इसके विपरीत, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 'X' पर इस सीजफायर की अहमियत पर सवाल उठाए. उन्होंने #UnjustWar के साथ पोस्ट करते हुए लिखा. 'तो इस समझौते से 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' फिर से खुल गया, जो जंग से पहले भी सभी के लिए खुला ही था. 40 दिनों के बाद अमेरिका को असल में क्या हासिल हुआ?' उनकी इस पोस्ट ने रणनीतिक तौर पर मिली नाकामियों को उजागर किया, क्योंकि तेल की सप्लाई का यह अहम रास्ता (चोकपॉइंट) अब बिना किसी साफ अमेरिकी जीत के फिर से सभी के लिए खुल गया है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Syed Khalid Hussain

TAGS

Asaduddin Owaisi

Trending news

'जो काम भारत को करना था, वो आतंक फैलाने वाले मुल्क...', मोदी सरकार पर ओवैसी का हमला
Asaduddin Owaisi
'जो काम भारत को करना था, वो आतंक फैलाने वाले मुल्क...', मोदी सरकार पर ओवैसी का हमला
घाटी को फिर दहलाने की कोशिश, सेना ने निष्क्रिय किया 14 किलो IED
Jammu-kashmir
घाटी को फिर दहलाने की कोशिश, सेना ने निष्क्रिय किया 14 किलो IED
तेज डिलीवरी, धीमा न्याय: उपभोक्ता क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती
Consumer Justice Report
तेज डिलीवरी, धीमा न्याय: उपभोक्ता क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती
राजद्रोह मामले में रामपाल को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने दी जमानत; 11 साल बाद होंगे रिहा
Rampal
राजद्रोह मामले में रामपाल को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने दी जमानत; 11 साल बाद होंगे रिहा
Iran Ceasefire : ईरान-US में सीजफायर के बाद J-K में जश्न, सड़कों पर खुशी से झूमे लोग
US-Iran War
Iran Ceasefire : ईरान-US में सीजफायर के बाद J-K में जश्न, सड़कों पर खुशी से झूमे लोग
पंजाब पुलिस ने कसा अपराधियों पर शिकंजा, तेज हुए गैंगस्टरों के खिलाफ ऑपरेशन
Punjab news
पंजाब पुलिस ने कसा अपराधियों पर शिकंजा, तेज हुए गैंगस्टरों के खिलाफ ऑपरेशन
भाजपा ने जारी की उम्मीदवारों की छठी लिस्ट,TMC सांसद ने क्यों कसा चुनाव आयोग पर तंज?
West Bengal Election 2026
भाजपा ने जारी की उम्मीदवारों की छठी लिस्ट,TMC सांसद ने क्यों कसा चुनाव आयोग पर तंज?
अब किशोरियों की प्रेग्नेंसी पर प्रशासन की पैनी नजर, अनिवार्य ऑडिट से खुलेगा हर राज
Teenage
अब किशोरियों की प्रेग्नेंसी पर प्रशासन की पैनी नजर, अनिवार्य ऑडिट से खुलेगा हर राज
बंगाल में ठन गई! TMC नेता बोले, CEC ने भगा दिया; चुनाव आयोग का 'दो टूक' वाला ट्वीट
West Bengal Election 2026
बंगाल में ठन गई! TMC नेता बोले, CEC ने भगा दिया; चुनाव आयोग का 'दो टूक' वाला ट्वीट
रियल नेता या डिजिटल अवतार? 2026 में नेताओं के AI पावर्ड कैंपेनिंग की Inside Story
AI
रियल नेता या डिजिटल अवतार? 2026 में नेताओं के AI पावर्ड कैंपेनिंग की Inside Story