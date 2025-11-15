बिहार के चुनावी नतीजों पर ओवैसी ने ली गठबंधन की मौज... धीरे से कौम को भी चेताया

Asaduddin Owaisi news: ओवैसी ने कहा कि सीमांचल ने उनका अटूट रिश्ता है. मेरी पार्टी सीमांचल के विकास के लिए प्रतिबद्ध है. सीमांचल की जनता ने कमाल कर दिया. मेरा वादा है कि हम सीमांचल को कभी भी नहीं छोड़ेंगे.
Asaduddin Owaisi on Bihar results: बिहार के चुनावी नतीजों को लेकर एआईएमआईएम सुप्रीमो ओवैसी का बड़ा बयान दिया है. हालिया जनादेश पर अल्लाह का शुक्र जताते हुए ओवैसी ने एआईएमआईएम को मिली सीटों का हवाला देते हुए विपक्ष खासकर महागठबंधन के नेताओं पर तंज कसते हुए उन्हें आईना दिखा दिया. ओवैसी ने अपने एक एक्स अकाउंट पर पोस्ट वीडियो संदेश में कहा, 'अल्लाह ने जो कामयाबी दी है. उसके बाद वो बिहार के सीमांचल को न भूलेंगे ना छोड़ेंगे.' ओवैसी ने इन नतीजों को सबक मानते हुए मुस्लिम कौम को संदेश भी दिया.
आप वोटर नहीं सिटिजन बनिए: ओवैसी
ओवैसी ने महागठबंधन के नेताओं को लपेटते हुए उन्हें कैसे सिसायी जीत-हार के मायने समझाए आइए आपको बताते हैं. ओवैसी ने मुस्लिम समाज के लोगों से अपील करते हुए कहा कि आप वोटर मत बनिए बल्कि आप सिटिजन बनिए और सिटिजन बनिए क्योंकि सिटिजन बनकर ही आप अपने राइट्स यानी अपना हक हासिल कर सकते हैं.
मुसमान तुम्हारी जागीर नहीं...
ओवैसी ने तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले नेताओं को दो टूक कहा कि उन्हें समझ जाना चाहिए कि मुसलमान किसी की जागीर नहीं हैं कि जो हुक्म हुआ उस पर फौरन अमल किया जाएगा. ओवैसी ने कहा कि पिछले चुनावों में उनके चार विधायकों को आरजेडी ने तोड़ लिया था. लेकिन उन्होंने इस इलाके को नहीं छोड़ा. पूरी मेहनत की और जनता के बीच गए और पांच सीटें जीतीं जो उनकी पार्टी के वर्कर्स की मेहनत का नतीजा है.
