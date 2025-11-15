Advertisement
बिहार के चुनावी नतीजों पर ओवैसी ने ली गठबंधन की मौज... धीरे से कौम को भी चेताया

Asaduddin Owaisi news: ओवैसी ने कहा कि सीमांचल ने उनका अटूट रिश्ता है. मेरी पार्टी सीमांचल के विकास के लिए प्रतिबद्ध है. सीमांचल की जनता ने कमाल कर दिया. मेरा वादा है कि हम सीमांचल को कभी भी नहीं छोड़ेंगे.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Nov 15, 2025, 01:19 PM IST
बिहार के चुनावी नतीजों पर ओवैसी ने ली गठबंधन की मौज... धीरे से कौम को भी चेताया

Asaduddin Owaisi on Bihar results: बिहार के चुनावी नतीजों को लेकर एआईएमआईएम सुप्रीमो ओवैसी का बड़ा बयान दिया है. हालिया जनादेश पर अल्लाह का शुक्र जताते हुए ओवैसी ने एआईएमआईएम को मिली सीटों का हवाला देते हुए विपक्ष खासकर महागठबंधन के नेताओं पर तंज कसते हुए उन्हें आईना दिखा दिया. ओवैसी ने अपने एक एक्स अकाउंट पर पोस्ट वीडियो संदेश में कहा, 'अल्लाह ने जो कामयाबी दी है. उसके बाद वो बिहार के सीमांचल को न भूलेंगे ना छोड़ेंगे.' ओवैसी ने इन नतीजों को सबक मानते हुए मुस्लिम कौम को संदेश भी दिया.

आप वोटर नहीं सिटिजन बनिए: ओवैसी

ओवैसी ने महागठबंधन के नेताओं को लपेटते हुए उन्हें कैसे सिसायी जीत-हार के मायने समझाए आइए आपको बताते हैं. ओवैसी ने मुस्लिम समाज के लोगों से अपील करते हुए कहा कि आप वोटर मत बनिए बल्कि आप सिटिजन बनिए और सिटिजन बनिए क्योंकि सिटिजन बनकर ही आप अपने राइट्स यानी अपना हक हासिल कर सकते हैं.  

मुसमान तुम्हारी जागीर नहीं...

ओवैसी ने तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले नेताओं को दो टूक कहा कि उन्हें समझ जाना चाहिए कि मुसलमान किसी की जागीर नहीं हैं कि जो हुक्म हुआ उस पर फौरन अमल किया जाएगा. ओवैसी ने कहा कि पिछले चुनावों में उनके चार विधायकों को आरजेडी ने तोड़ लिया था. लेकिन उन्होंने इस इलाके को नहीं छोड़ा. पूरी मेहनत की और जनता के बीच गए और पांच सीटें जीतीं जो उनकी पार्टी के वर्कर्स की मेहनत का नतीजा है. 

ये भी पढ़ें- क्या पूरी हो पाएगी भाजपा के मन की बात, जीतकर भी क्यों टेंशन में भाजपा?

ये  भी पढ़ें- बिहार चुनाव में 128 विधानसभा सीटों पर हुई धांधली... कांग्रेस का चुनाव आयोग पर गंभीर हमला 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर.

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

bihar elections results

