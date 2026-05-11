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खुद के घर या सरकारी आवास...CM बनने के बाद अब कहां रहेंगे विजय? पुराने मुख्यमंत्रियों ने ठुकरा दिया था शाही बंगला

CM Joseph Vijay Residence News: एक्टर जोसेफ विजय अब तमिलनाडु के सीएम बन गए हैं. अब उनके सामने बड़ा सवाल आ खड़ा हुआ है कि वे अपने निजी आवास में बने रहें या सरकारी बंगले में शिफ्ट हो जाएं. इस सवाल उठने के पीछे अपनी बड़ी वजहें हैं. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: May 11, 2026, 03:29 AM IST
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खुद के घर या सरकारी आवास...CM बनने के बाद अब कहां रहेंगे विजय? पुराने मुख्यमंत्रियों ने ठुकरा दिया था शाही बंगला

Where will Vijay live now after becoming CM? तमिलनाडु में असेंबली चुनाव जीतकर एक्टर जोसेफ विजय अब वहां के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं. उनकी पार्टी तमिलागा वेट्ट्री कझगम (TVK) ने चुनाव में 107 सीटें जीती थी, जिसके बाद उन्हें सरकार गठन के लिए आमंत्रित किया गया. अब वे सीएम पद की शपथ ले चुके हैं. ऐसे में बड़ा सवाल उभर रहा है कि वे अब कहां रहेंगे? क्या वे आगे भी अपने भव्य नीलांकरई वाले निजी घर में रहते रहेंगे या जबरदस्त सुरक्षा वाले सरकारी आवास में शिफ्ट हो जाएंगे. इसका जवाब क्या है, यह किसी को पता नहीं है क्योंकि इसमें व्यक्तिगत पसंद, सुरक्षा, प्रोटोकॉल और राजनीतिक प्रतीकवाद जैसी तमाम चीजें जुड़ी हुई हैं. 

लग्जरी और प्राइवेसी से भरपूर निजी आवास

एक्टर से राजनेता बने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय का निजी आवास चेन्नई के पॉश इलाके नीलांकरई (Neelankarai) के कैसुआरिना ड्राइव पर हबना है. यह बंगाल की खाड़ी के किनारे बसा लग्जरी बीच व्यू बंगला है, जिसकी बाजार कीमत करीब 70-80 करोड़ रुपये बताई जाती है. यह घर आधुनिक आर्किटेक्चर, प्राइवेट जिम, स्विमिंग पूल, लैंडस्केप गार्डन और शानदार समुद्री नजारे वाला है. 

सुरक्षा के लिए बंगले के चारों ओर ऊंची-ऊंची दीवारें हैं. इसके साथ ही बंगले में हरियाली और सुरक्षा व्यवस्था के लिए सीसीटीवी व हथियारबंद प्राइवेट सुरक्षा गार्ड तैनात रहते हैं. जिससे यह बंगला एक निजी किले जैसा बन जाता है. एक्टर जोसेफ विजय लंबे समय से इसी घर में रह रहे हैं. यह घर उनकी स्टार इमेज, सादगी और फैमिली प्राइवेसी को भी रिफ्लेक्ट करता है. फैंस और मीडिया इसे 'जाना नायगन' यानी जनता के हीरो का घर कहते हैं.

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निजी बंगले में रहने के फायदे-नुकसान

अगर जोसेफ विजय अपना मुख्यमंत्री का कार्यकाल इसी बंगले में रहकर पूरा करना चाहते हैं तो वे ऐसा कर सकते हैं. इसमें कोई संवैधानिक अड़चन नहीं है. ऐसा करने से उन्हें व्यक्तिगत आराम और फैमिली के लिए भरपूर समय मिलेगा. बंगले में पहले से सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं, इसलिए सरकार को कोई एक्स्ट्रा खर्च भी नहीं करना पड़ेगा. इस घर में रहकर विजय अपने समर्थकों को आम आदमी से जुड़ाव का संदेश भी दे सकते हैं. 

हालांकि, अपने प्राइवेट बंगले में रहने में उन्हें कई समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है. पहली चुनौती है, सरकारी कामकाज में सामंजस्य बनाना. असल में उनका बंगला चेन्नई के दक्षिणी छोर पर स्थित है, जबकि सरकारी कार्यालय वहां से दूर हैं. ऐसे में अधिकारियों को दौड़-भाग ज्यादा करनी पड़ सकती है. मुख्यमंत्री बनने की वजह से अब उनके आवास पर प्रदेश भर से लोगों का आना-जाना बढ़ जाएगा. ऐसे में वहां पर भीड़ और फैंस को कंट्रोल करने के लिए मैनेजमेंट समस्या भरा हो सकता है. इसके साथ ही पुलिस को CM पद की सुरक्षा जरूरतों को देखते हुए अतिरिक्त इंतजाम करने पड़ सकते हैं. 

सरकारी बंगले में गए तो क्या होगा?

अगर सरकारी आवास की बात करें तो वह सेंट्रल लोकेशन पर बना है, जहां पर  सुरक्षा, पब्लिक की सुविधा, अधिकारियों की मीटिंग के तमाम इंतजाम होते हैं. वहां पर कर्मचारियों के लिए स्टाफ क्वार्टर बने होते हैं. उन स्थानों पर इंटेलिजेंस कवर जबरदस्त होता है और सुरक्षा के बेहतर इंतजाम होते हैं. उन बंगलों में रहने पर विजय को किसी भी तरह का कोई खर्च नहीं देना होगा. 

इतना सबकुछ होने के बावजूद सरकारी बंगले अक्सर पुराने या कम लग्जरी वाले होते हैं. वहां पर आप अपने लिए ज्यादा सुविधा नहीं बढ़ा सकते. अगर ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो सार्वजनिक आलोचना का शिकार हो सकते हैं, जबकि प्राइवेट बंगलों में ऐसा कोई खतरा नहीं होता. सरकारी बंगलों में शिफ्ट होने पर निजी जिंदगी पर असर पड़ सकता है और परिवार के लिए समय कम हो सकता है. 

पहले के मुख्यमंत्री कहां रहते थे?

तमिलनाडु में मुख्यमंत्री का कोई एक स्थायी 'CM हाउस' नहीं रहा है. तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने पोएस गार्डन इलाके में बने अपने निजी घर वेद निलायम को ही आधिकारिक आवास बना लिया था. हाल ही में चुनाव हारे निवर्तमान सीएम एमके स्टालिन अधिकतर समय गोपालपुरम वाले घर में ही रहे. वहीं कई सीएम ग्रीनवेज रोड या अन्य सरकारी बंगलों में रहे. ऐसे में विजय कहां रहने का फैसला करेंगे, यह दिलचस्प होगा. 

वैसे अभी तक के ट्रेंड को देखें तो विजय भी अपने पूर्व मुख्यमंत्रियों के रास्ते पर जा सकते हैं. उनका घर पहले से ही पर्याप्त सुरक्षित और भव्य है. ऐसे में वे अपने नीलांकरई घर को ही बेस बनाकर वहां रह सकते हैं, जहां पहले ही सुरक्षा बढ़ा दी गई है. दिन के समय वे कुछ सरकारी कामों के लिए अपने दफ्तर जा सकते हैं. अगर वे यह फैसला करते हैं तो यह उनकी सादगी और अपने लोगों के बीच वाली इमेज को मजबूत करेगा.

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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